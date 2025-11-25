DOVE VEDERE IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE IN ITALIA? QUALI SONO I PIÙ MAGICI?

Il villaggio di Babbo Natale sarà una destinazione magica per tutte le famiglie anche quest’anno. Sono moltissimi quelli da visitare, quindi non perdete questa utilissima guida ai villaggi di Babbo Natale in Italia. Da Milano al sud sono tante le proposte e siamo certe che troverete il villaggio di Babbo Natale migliore che risponde a tutte le vostre esigenze. Spesso questi posti sono organizzati accanto ai migliori mercatini di Natale. Nei villaggi di Babbo Natale i più piccoli potranno immergersi nella magica atmosfera natalizia, incontrare Babbo Natale e gustare le leccornie invernali più ghiotte della stagione.

Anche noi adulti ne siamo affascinati, quindi immaginate l’emozione che possono provare i più piccoli a varcare le porte di un villaggio di Babbo Natale! Si tratta di luoghi magici dove viene ricreata non solo la casa di Babbo Natale, ma si viene catapultati nell’atmosfera natalizia a 360° con elfi, dolcetti, mercatini, piste di ghiaccio e chi più ne ha più ne metta.

Se non avete la possibilità di prendere un aereo per la casa di Babbo Natale a Rovaniemi in Finlandia, allora non perdete assolutamente questa guida ai migliori villaggi di Babbo Natale in Italia: via col post!

DOVE VEDERE IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE? QUALI SONO I PIÙ MAGICI?

Se state cercando dove vedere i villaggi di Babbo Natale in Italia, esistono molte destinazioni incantate perfette per vivere la magia delle feste. Tra le più suggestive ci sono i villaggi di Babbo Natale a Riva del Garda, amatissimi da famiglie e bambini, con le case di Babbo Natale, laboratori creativi e mercatini tradizionali. Tra i più grandi e scenografici spiccano i Santa Claus Village di Govone, parte del celebre evento “Il Magico Paese di Natale” nelle Langhe, ricco di spettacoli, percorsi tematici e personaggi fiabeschi.

Per chi ama i borghi storici, i Castelli di Limatola diventano veri villaggi natalizi, con il mercatino “Cadeaux al Castello” che trasforma le antiche mura in un mondo incantato.

Per un’esperienza ancora più immersiva, vale la pena visitare i villaggi di Babbo Natale di Ornavasso, famosi per le grotte sotterranee da cui “arrivano” Babbo Natale ed elfi.

#1 SANTA CLAUS VILLAGE, IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE A ROVANIEMI IN LAPPONIA

Il Santa Claus Village di Rovaniemi, in Lapponia, è il luogo ufficiale dove vive Babbo Natale. Si tratta di un parco tematico aperto tutto l’anno, dove è possibile incontrare Santa Claus, attraversare il Circolo Polare Artico, spedire cartoline con il timbro speciale dell’Ufficio Postale di Babbo Natale e scoprire le sue botteghe degli elfi.

Visitare il Santa Claus Village è semplice: il villaggio si trova a pochi minuti dal centro di Rovaniemi ed è raggiungibile con bus, taxi o navette dedicate. Al suo interno si possono visitare la Casa di Babbo Natale, gli uffici postali, le renne, gli husky e le numerose attrazioni natalizie. In inverno, il paesaggio innevato rende tutto ancora più magico.

Perché andare? Per vivere un’esperienza unica e autentica, perfetta per famiglie, coppie e appassionati del Natale. È uno dei luoghi più scenografici al mondo per chi sogna di vedere davvero la “casa” di Babbo Natale.

#2 IL VILLAGGIO DELLE MERAVIGLIE E LA MAGIA DEL NATALE: INCANTEVOLI CHRISTMAS VILLAGE A MILANO

Cominciamo dal villaggio di Babbo Natale a Milano: il Christmas Village promette di essere una tappa fissa per i piccoli del capoluogo lombardo, ma non solo. Se vi piace l’idea di accedere a un villaggio di Babbo Natale ricco di attrazioni e spettacoli (e magari volete visitare Milano cogliendo l’occasione) allora questa potrebbe essere la destinazione definitiva: il Christmas Village o villaggio delle Meraviglie sorge presso i Giardini Indro Montanelli nelle vicinanze della centralissima Porta Venezia.

Qui troverete una pista di pattinaggio con possibilità di prenotare lezioni per i bambini, aree shopping, aree ristoro oltre a moltissime giostre magiche a tema Natale. Non solo, al villaggio c’è la possibilità anche di assistere a spettacoli pensati per i bambini come la Baby Dance, la Scuola del Circo e i Giochi degli Elfi.

Ovviamente sarà possibile incontrare anche Babbo Natale e, dal 26 dicembre, Mamma Natale. Anche la Befana sarà a disposizione dei piccoli visitatori per festeggiare insieme l’Epifania! Per tutte le info visitate il sito villaggiodellemeraviglie.com.

#3 CASTELLO DI LUNGHEZZA E IL FANTASTICO CASTELLO DI BABBO NATALE IN LAZIO

Risaliamo al centro Italia per recarci in uno dei migliori villaggi di Babbo Natale se cercate un’ambientazione veramente da favola: il Castello di Lunghezza si trasforma, in occasione del Natale di quest’anno, nel Fantastico Castello di Babbo Natale appena fuori Roma.

Si verrà accolti dalla Fata delle Nevi in persona. Cosa trovare nel villaggio natalizio? Per grandi e piccini la favola è appena iniziata: qui sarete in grado di entrare nell’incanto di un vero paesino popolato da fate, elfi di Natale e personaggi delle fiabe.

#4 VALLE DEL NATALE A TORRE DEL GRECO: IL CHRISTMAS VILLAGE DI NAPOLI

Scendiamo al sud per un villaggio di Babbo Natale che promette di affascinare i visitatori anche quest’anno: stiamo parlando del villaggio Valle del Natale a Valle dell’Orso, che prende vita nell’omonimo parco acquatico a Torre del Greco, Napoli.

IN PROVINCIA DI NAPOLI SORGE LA VALLE DEL NATALE, MAGIA PER TUTTA LA FAMIGLIA

A disposizione di grandi e piccini ci saranno ben 20.000 metri quadri di attrazioni natalizie tra cui la tisaneria, la giostra degli elfi, l’ufficio postale, la fabbrica dei giocattoli e ovviamente l’immancabile casa di Babbo Natale, ovvero la Baita di Santa Claus. Nella Piazza Grande del villaggio di Natale troverete anche fantastici mercatini a tema natalizio con leccornie da degustare.

#5 CHRISTMAS TOWN: IL VILLAGGIO DI NATALE A CATANIA È ANCORA PIÙ GRANDE

Il Christmas Town Catania torna con un percorso ancora più esteso e ricco di attrazioni. Considerato il più scenografico villaggio Babbo Natale Catania, offre spettacoli, area elfi, mercatini tematici e attività per famiglie. Perfetto anche per chi cerca il Christmas Village Catania, combina atmosfera natalizia, luci e ambientazioni immersive che restano tra le più amate in Sicilia.

#6 IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE A REGGIO EMILIA

Il villaggio di Babbo Natale Reggio Emilia è una tappa imperdibile per chi ama il periodo natalizio. Ricco di laboratori creativi, incontri con Babbo Natale e mercatini tipici, trasforma la città in un luogo magico per bambini e famiglie. Un evento che cresce ogni anno, con scenografie curate e tante attività.

#7 IL VILLAGGIO DI NATALE FLOVER A BUSSOLENGO

Il celebre villaggio di Natale Bussolengo* è uno dei più grandi d’Italia. Il percorso del villaggio di Natale a Bussolengo include animazioni, scenografie artigianali e spettacoli a tema. L’iconico villaggio di Natale Flover offre un’esperienza completa: aree tematiche, piste e mercatini per vivere la magia delle feste. Nei weekend tutti in carrozza con il Flover Express che conduce genitori e figli in un viaggio magico all’interno del mondo del Natale, e poi spettacoli adatti a tutte le età per incontrare dal vivo personaggi fantastici e giostre per assaporare insieme ore di gioco appassionante.

#8 VITERBO CHRISTMAS VILLAGE RITORNA PIÙ SUGGESTIVO CHE MAI!

Il Christmas Village Viterbo torna con nuove attrazioni che trasformano il centro storico in un percorso fiabesco. Considerato uno dei migliori villaggio di Babbo Natale Viterbo, offre castelli, elfi, mercatini e spettacoli in un'atmosfera medievale unica. Un appuntamento irrinunciabile per adulti e bambini.

