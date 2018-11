La storia ha visto tantissime celebrità e personaggi famosi, da regine ad attrici di Hollywood, sfoggiare una chioma bionda! Come dimenticare i boccoli luminosi di Marilyn Monroe? Oppure la delicatezza dei capelli della principessa di Monaco Grace Kelly? La lista è infinita!



Cosa avranno però di speciale queste donne dalle ciocche color oro? Sicuramente, è difficile dire quale sia il fascino di questa tinta unica e raffinata, che però, nella maggior parte dei casi, non è un dono di natura, ma il risultato di tante e tante decolorazioni! C’è da dire che molte di queste star hanno raggiunto il successo proprio grazie al colore dei capelli! Scopriamo insieme le loro storie e come il biondo ha cambiato la loro vita!

#1 QUANDO MARILYN MONROE ERA SOLO NORMA JEANE

Via Pinterest

Norma Jeane Baker, nata il 1 giugno 1926 a Los Angeles, non era una giovane come tante altre. Solare e dal sorriso luminoso, aveva una bellezza particolare e unica, che ben si sposava con il suo sogno di diventare una stella del cinema. La sua strada però è stata tutt’altro che facile.

Via Pinterest

marilyn è una delle icone di bellezza più famose di sempre

La madre, Gladys, era affetta da gravi problemi psichici, che spinsero le autorità a portarle via la figlia e affidarla alle cure di Grace McKee, migliore amica della mamma di Norma nonché archivista di pellicole alla Columbia Pictures.

Proprio da qui deriva la sua passione per il grande schermo, un amore che l’ha accompagnata per tutta la vita.

Via Pinterest

Nonostante non avesse mai studiato in scuole di recitazione, il suo talento innato le fece raggiungere un successo molto rapido, favorito anche dal suo radicale cambio di immagine. Prima di tutto, adotta lo pseudonimo che la farà diventare una leggenda, ovvero Marilyn Monroe, e cambia il color nocciola dei suoi riccioli in un inconfondibile biondo dorato.

Via Pinterest

Il risultato è la nascita di una vera e propria icona, non solo del cinema, ma anche della moda, e, più di tutto della bellezza. La sua acconciatura, le sue labbra rosse, i suoi nei finti, sono divenuti fonti di ispirazioni per tante generazioni e milioni di donne in tutto il mondo!

#2 GRACE KELLY E IL PORTAMENTO DA PRINCIPESSA

Via Pinterest

Grace è una delle più grandi attrici di sempre, che è riuscita a coronare i sogni più grandi di molti giovani donne: prima di tutto, quello di diventare una stella di Hollywood, e poi quello di sposare un principe diventando così la principessa di Monaco. Giovane fanciulla della Pennsylvania, Grace aveva origini irlandesi da parte del padre, e tedesche da parte materna.

Via Pinterest

Proprio dalla mamma pare aver preso l’avvenenza e la bellezza che l’hanno contraddistinta: pare infatti che la signora Margaret Majer fosse una signora stupenda, con un fisico alto e slanciato (fu la prima donna ad insegnare educazione fisica nell’Università della Pennsylvania), e che Grace somigliasse incredibilmente a lei.

Via Pinterest

Per lei, il successo arrivò grazie alla collaborazione con il grande regista della suspence, Alfred Hitchcock, che pare avesse un debole per le bionde, tanto che da qui è nato uno stereotipo femminile, quello della Hitchcock blonde: una donna sensuale, forte e predatrice, e, ovviamente, bionda!

La sua carriera però finì quando conobbe il suo principe, Ranieri III di Monaco, che una volta convolato a nozze, le impedì di proseguire con la recitazione.

#3 LADY D. E LA MODA DEL CAPELLO CORTO

Via Pinterest

Anche se queste attrici non avevano i capelli molto lunghi, ma con un taglio medio, la vera innovatrice in materia di tagli è stata Lady Diana Spencer! I suoi capelli corti e biondissimi sono stati fonte di ispirazione per tantissime donne, e ancora adesso la sua acconciatura è considerata una delle più belle e raffinate di tutti i tempi!

Via Pinterest

A farsi amare però non erano solo i suoi capelli, ma la sua personalità generosa e attenta ai bisogni degli altri, motivo per cui è stata soprannominata la “principessa del popolo”. Altro soprannome era però la “principessa triste”, a causa dell’infelicità che la splendida Diana ha provato a corte.

Via Pinterest

Troppi cerimoniali che non condivideva, un marito infedele, e alla fine, la sua tragica fine a causa di un incidente d’auto. Tutt’ora, Lady D. è considerata una delle icone del XX secolo, e una delle leggende della moda moderna!

#4 I’M A BARBIE GIRL… LA BAMBOLA PIÙ FAMOSA DELLA STORIA!

Via Pinterest

Il biondo Barbie è diventato un vero e proprio fenomeno di costume, e si pensa che la sua sia l’immagine della donna bionda per eccellenza!

Via Pinterest

Impeccabile, capace di fare qualsiasi cosa, dal chirurgo alla cantante, ma con il tempo per cucinare per la famiglia e avere un fisico mozzafiato, Barbie è un po’ l’immagine della donna di oggi, che riesce a fare tutto rimanendo sempre bellissima!

Ragazze, Marilyn Monroe e Grace Kelly sono di certo le più celebri icone bionde della vecchia Hollywood! Non abbiamo ancora parlato però del mondo della musica! Ci sono tantissime donne che hanno conquistato il palcoscenico non solo per via della loro voce, ma anche grazie ad un look unico e particolare! Ve ne viene in mente qualcuna? Volete scoprire chi sono? Allora cliccate e proseguite nella lettura a pagina 2!