1 ABITI SPALLE SCOPERTE: LO SCOLLO BARDOT È ELEGANTISSIMO E ANCORA ATTUALE!

Parlando di abiti con spalle scoperte non possiamo non nominare primo tra tutti i vestiti con lo scollo Bradot. Taglio iconico, ispirato alla bellissima Brigitte Bardot, attrice e modella francese, icona di sensualità e femminilità degli anni ’60. Proprio lei consacrò questo taglio al mondo della moda, facendone un cult.

Lo scollo bardot, racchiude in sé romanticismo ed eleganza, perfetto in ogni occasione, permette di ricreare look freschi e trendy.

Una blusa leggera, con un jeans o una gonna, in vista dell’estate che è sempre più vicina. È perfetta per le giornate che richiedono un outfit comodo ma con un certo stile.

Per chi ama, i look colorati e vivaci, optiamo per una maglia con le spalle scoperte, con qualche stampa, per esempio floreale. Abbinata con una gonna a ruota, farà subito Brigitte Bardot!

Lo scollo bardot è inoltre il taglio perfetto per gli abiti lunghi. Lasciando il collo e le spalle totalmente scoperte, ricrea un alone di sensualità e femminilità.

È UNO DEI TAGLI PIÙ ELEGANTI E ICONICI DI TUTTI I TEMPI

Scegliamolo sia per le grandi occasioni, che per le giornate all’insegna del casual, abbinando il vestito con delle sneakers. Per quanto riguarda il reggiseno, le opzioni sono due.

Se avete un seno medio-piccolo, potete optare per un sostegno di tipo adesivo. Per chi ha un seno, particolarmente importante, un’opzione potrebbe essere quella di abbassare le spalline del reggiseno classico, scegliendo un top con le spalle scoperte che stringa un pochino. In questo modo nulla dovrebbe muoversi!