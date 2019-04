4 SOCK SHOES: LE SCARPE “A CALZA” SONO IL MUST HAVE DELLA PRIMAVERA

Credits: @chikoshoes

Il popolo della moda ha perso la testa per queste sneakers dal design moderno e incredibilmente glamour, diventate protagoniste di molti outfit. Le Socks Shoes sono una delle tendenze più hot di questa stagione, grazie alla loro bellezza minimalista che non accetta compromessi con la comodità: queste sneakers, infatti, mantengono la suola in gomma delle più tradizionali scarpe da ginnastica, divenendo un perfetto compromesso tra stile e portabilità.

Esistono tanti modelli simili alle Balenciaga che indossa Chiara Ferragni.

Liu Jo Jeans, Karlie. Prezzo: da 116,10 € a 129,90 € su amazon.it

Confortevoli, affusolate e aderenti sono piuttosto semplici da indossare perché possono essere abbinate a qualsiasi tipo di outfit, grazie al loro design moderno e incredibilmente glamour.

Ragazze, ricordate di dare un tocco femminile al vostro look, se decidete di indossare queste scarpe dall’animo sportivo. E soprattutto giocate con i colori! Bianco e nero è certamente un abbinamento classico e di classe, ma non certo l’unico possibile per un outfit in cui le protagoniste siano le sock sneakers.

Credits: @galeriashoes