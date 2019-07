Se dovessimo eleggere i prodotti beauty must have dell’estate 2019 sceglieremmo sicuramente gli eyeliner in penna, capaci di rendere lo sguardo magnetico, sensuale e sofisticato! Se date un’occhiata veloce a social come Instagram e Pinterest, ma anche alle riviste di moda, noterete sicuramente che i look più trendy della stagione sono proprio quelli che vedono protagonisti gli eyeliner, dai trucchi colorati ed estivi, passando per quelli semplici e chic, fino ad arrivare ai look con linee grafiche di spessore variabile, dallo stile anni ’60.

Per realizzare questi tipi di make-up i migliori alleati sono proprio gli eyeliner in penna perché risultano facilmente maneggevoli, ideali per disegnare linee precise, dal tratto intenso e di rapida asciugatura. Gli eyeliner in penna sono perfetti per disegnare dalle linee sottili fino alle più spesse, scivolando facilmente sulla palpebra quasi come se fossero dei pennarelli.

Nel post di oggi abbiamo quindi pensato di svelarvi i migliori eyeliner in penna, ovvero 8 prodotti favolosi con punte in feltro o in setole, per risultati glamour e impeccabili! Siete curiose? Allora via con il post!

#1 L’EYELINER DEEPLOVE CLIOMAKEUP DALL’APPLICAZIONE SEMPLICE E PRECISA E DALLA FORMULA INNOVATIVA LONG LASTING DAL COLORE NERO INTENSO

Iniziamo subito in bellezza la nostra lista dei migliori eyeliner in penna con pennino in feltro con l’eyeliner DeepLove, l’ultima novità arrivata in casa ClioMakeUp e già diventata un vero e proprio must have!

ClioMakeUp, Eyeliner DeepLove. Prezzo: 14,50€ su cliomakeupshop.com





L’eyeliner DeepLove ClioMakeUp è caratterizzato da un finish long lasting e smudge proof con una formula vegan, altamente performante, oftalmologicamente testata, nickel tested, adatta anche a chi ha gli occhi sensibili e ai portatori di lenti a contatto. Il colore nero intenso risulta pieno fin dal primo tratto.

La nostra Silvia con l’eyeliner DeepLove ClioMakeup! Credits: @silviagasperimakeup

La conservazione ideale dell’eyeliner DeepLove è a testa in giù

La formula e l’applicatore consentono una stesura semplice, precisa e dal tratto modulabile, anche grazie al packaging con l’impugnatura ergonomica soft touch. Il finish leggermente satinato è a metà tra un finish gloss e uno matte, in modo tale da poter abbracciare tutti i gusti e le preferenze.

Realizzare una linea dal tratto WOW non è mai stato così facile e veloce non solo per i make-up addicted esperti e per chi ama realizzare trucchi grafici, ma anche per coloro che sono alle prime armi con il mondo del make-up e sono alla ricerca di un prodotto risolutivo e dalla stesura semplice, molto pigmentato e dalla formula a lunga tenuta.

Ed ecco la nostra Cristina con una linea di eyeliner DeepLove spessa e favolosa! Credits: @cristina_barducci_mua

#2 TRA I MIGLIORI EYELINER IN PENNA CON PENNINO IN FELTRO NON PUÒ MANCARE L’ULTRA INK LINER DI KAT VON D

Uno degli eyeliner in penna più amati e utilizzati è sicuramente l’Ultra Ink Liner di Kat Von D che assicura un tratto semplice e preciso. La punta ultra sottile, la formula waterproof e a lunga tenuta consentono di realizzare un tratto definito e preciso.

KAT VON D BEAUTY, Ultra Ink Liner. Prezzo: 19,90€ su sephora.it

È possibile creare sia tratti sottili, applicando uno strato utilizzando l’estremità della punta sia tratti spessi, inclinandola leggermente. Per un uso ottimale si consiglia di asciugare la punta con un fazzolettino umido prima della stesura e di applicarlo sulla pelle pulita e asciutta!

#3 E NON SOLO: TRA GLI EYELINER IN PENNA DI KAT VON D È VALIDO ANCHE IL DAGGER TATTOO LINER

Kat Von D ama spesso realizzare trucchi con protagonista l’eyeliner, quindi non c’è da stupirsi se nella sua linea ne abbia inseriti molti con performance di qualità! Il Dagger Tattoo Liner è stato appositamente studiato per creare facilmente un effetto “winged liner” su qualsiasi tipo di occhio, pensato sia per le esperte, sia per coloro che sono alle prime armi con l’uso degli eyeliner stessi.

KAT VON D BEAUTY, Dagger Tattoo Liner. Prezzo: 21,90€ su sephora.it

Il Dagger Tattoo Liner possiede una punta a penna in feltro tagliata a 30 gradi che promette di agevolare la creazione di linee precise e dritte, minimizzando così il rischio di sbagliare. Presenta la stessa formula vincente del Tattoo Liner originale, waterproof e resistente fino a 24 ore.

#4 IL ROLLER LINER DI BENEFIT COSMETICS DAL FINISH MATTE E DALL’APPLICAZIONE PRECISA

L’eyeliner liquido in penna Roller Liner di Benefit Cosmetics consente un tratto molto preciso e facilissimo da utilizzare. Il pennino scivola sulla palpebra in modo scorrevole, consentendo di disegnare linee sottili e precise.

BENEFIT COSMETICS, Roller Liner. Prezzo: 25€ su sephora.it

Se amate i finish matte il Roller Liner è proprio ciò che fa per voi. È disponibile sia nel colore nero sia marrone: entrambi sono stati inseriti dalla nostra Clio nei suoi prodotti top di gennaio e di febbraio! La formula è waterproof, ideale per l’estate, a lunga tenuta fino a 24h senza colare e sbavare!

#5 IL FLASH CAT EYE BY SUPERLINER DI L’OREAL VI SORPRENDERÀ CON LA SUA ALA STENCIL REMOVIBILE DAL TAPPO

Se non siete delle makeup addicted molto esperte e la codina dell’eyeliner vi terrorizza, niente paura, in vostro soccorso arriva il Flash Cat Eye By Superliner di l’Oreal Paris.

L’Oreal Paris, Flash Cat Eye By Superliner. Prezzo: 11,90 € su amazon.it

Il Flash Cat Eye è dotato di un’innovativa ala stencil direttamente rimovibile dal tappo dell’eyeliner per aiutare l’applicazione. Grazie al pennellino sottile e flessibile, e anche all’ala stencil rimovibile, permette di ottenere un tratto preciso e pulito, in modo facile e veloce.

Credits: @beautydea.it

Come funziona? Rimuovete l’ala dal tappo, posizionatela nella parte esterna dell’occhio e utilizzatela come stencil: in questo modo si può disegnare facilmente un tratto preciso, evitando errori e sbavature. La formula è waterproof, a lunga tenuta, dal colore extra nero!

Ragazze, non abbiamo ancora finito! Dopo avervi parlato degli eyeliner con pennino in feltro, a pagina 2 vi faremo scoprire i migliori eyeliner con pennino in setole! Continuate a leggere!