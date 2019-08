Quante di voi sentono di non aver pressoché mai trovato il reggiseno ideale? Tira sui lati, le spalline sono molli, una delle due coppe è vuota, oppure un po’ straborda, quando lo si toglie si hanno tutti i segni e, magari, non si sopportano i ferretti. Insomma, ci sono ragazze che, pur non potendone fare a meno, non riescono a trovarsi tanto bene o, semplicemente, pensano che non esista la forma di reggiseno perfetta adatta a loro.

Per questo motivo abbiamo deciso di illustrarvi le varie tipologie di forme di seno esistenti e che sono state classificate. Si tratta di una suddivisione abbastanza esaustiva e quasi tutte le donne riescono a trovare la descrizione che meglio rappresenta il proprio seno. Purtroppo non tutte le marche hanno reggiseni con taglie e modelli tanto variegati: ecco allora quali sono i trucchetti da adoperare e quali modelli di reggiseno preferire in base alle forme di seno di ognuna!

QUANTE FORME DI SENO ESISTONO?

Tanti ne parlano, ma la fonte da cui tutti hanno attinto è la classificazione di THIRDLOVE (anche se sono quasi sempre riportate solo 7 – il seno “atletico” e quello “rilassato” sono due necessarie aggiunte recenti), brand di lingerie che si è posto, come missione, quella di dare ad ognuna, un reggiseno che si adatti perfettamente alle varie forme di seno. Ma come scegliere taglia e coppa di reggiseno? Proviamo ad aiutarvi con un elenco delle varie tipologie presenti e, una volta individuata la forma più simile a quella del vostro seno, scoprite i tips da bra-fitter per ottimizzare l’azione della vostra biancheria intima!

SENO A CAMPANA

Cominciamo con il cosiddetto seno a campana che corrisponde spesso (ma non sempre!) con quello delle taglie più grandi: è caratterizzato da una base leggermente più stretta di quanto non lo sia poi il seno. Per questo motivo è come se si allargasse della parte bassa.





Non è facile individuare le forme del seno delle star…perché andrebbe visto senza il reggiseno! Però su Gigi non abbiamo dubbi: il suo è un seno a campana!

IL REGGISENO IDEALE PER UN SENO A CAMPANA

Il seno a campana è solitamente molto pesante. Per questo è bene scegliere un reggiseno con una coppa grande, in grado di raccogliere tutto il seno, parte alta compresa (niente balconcini, per intenderci). Se il reggiseno è di qualità, dalla taglia D in sù le spalline dovrebbero essere leggermente più larghe e più corte, così da garantire sostegno senza “tagliare” le spalle.

Thirdlove, Classic Full Coverage Bra. Prezzo: 68$

SENO EST/OVEST

Come suggerisce il nome, parliamo di quel tipo di seno i cui capezzoli “guardano” in direzioni opposte.

IL REGGISENO IDEALE DA METTERE

Come è facilmente intuibile, per questa forma, il modello ideale è il push-up classico o, forse meglio ancora, quello con la fascia orizzontale un po’ alta e con le coppe non troppo scollate – i cosiddetti “T-Shirt Bra“. Questo tipo di reggiseno vi fascerà perfettamente, avvicinando leggermente le coppe tra di loro ed evitando la fuoriuscita di parte del seno o di un po’ troppa pelle nella zona ai lati delle ascelle (tipico segno che indica un modello o una taglia sbagliata).

Una versione un po’ particolare del T-Shirt Bra

SENO DISTANTE

Leggermente diverso da quello appena visto, il seno distante è quello che, pur avendo i capezzoli che “guardano” meno ai lati, è caratterizzato da un assetto per cui c’è abbastanza spazio tra le basi dei due seni.

IL REGGISENO IDEALE PER UN SENO DISTANTE

Il reggiseno ideale, in questo caso, sono i balconcini e i modelli con un po’ di stoffa strutturata sotto alle coppe, come corpetti e bralette. In questo modo il sostegno è assicurato, i due seni riusciranno ad essere più vicini, ma senza ottenere un effetto innaturale o rotolini di pelle ai lati.

Intimissimi, balconcino modello Daniela. Prezzo: 25,90€

