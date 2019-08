Sebbene sia stato un prodotto snobbato per tanto tempo, il tonico viso nell’ultimo anno ha iniziato a prendere piede nella skincare routine di molti. Complici i brand, che offrono una varietà molto più ampia di prodotti e di formulazioni, diversificate per tipologia di pelle ma anche di makeup artist e influencer che spesso li utilizzano nei loro video o stories.

Sapete quanto io ami il tonico, me lo avete visto usare spesso e sapete come la penso: è finita l’era di quei prodotti un po’ inutili, per non dire dannosi, che contenevano alcool e pochi altri ingredienti attivi! Oggi il tonico viso è un vero e proprio trattamento, che serve per pulire a fondo la pelle, riequilibrare il PH e prepararla all’applicazione della successiva skincare routine. In questo articolo vi spiego meglio quale scegliere in base alla tipologia di pelle, come applicarlo e prodotti must have che non potete perdervi. Pronte a scoprire tutto sul magico mondo del tonico viso? Allora via con il post!

IL GRANDE RITORNO DEL TONICO VISO: DEVO DAVVERO INSERIRLO NELLA MIA SKINCARE ROUTINE?

Sebbene ultimamente il tonico viso sia sicuramente stato rivalutato dai più, sono ancora tante le persone che non lo usano e che neanche sanno quando o come applicarlo. Sembra un prodotto inutile, probabilmente anche a causa della sua formula, liquida e trasparente, quasi come se ci sembrasse di applicare dell’acqua.

Ma a cosa serve il tonico? In realtà, è un prodotto fondamentale perché aiuta a riequilibrare il PH della pelle, in particolare a restituirle la sua acidità, tolta spesso dalle acque troppo dure con cui ci laviamo e ci sciacquiamo il viso, piene di calcare.





Ma non solo, è infatti un valido alleato anche per completare la detersione, andando a rimuovere residui di makeup che magari sono sfuggiti all’acqua micellare o allo struccante.

Il tonico è un prodotto essenziale per la skincare routine, perché deterge e al tempo stesso apporta principi attivi

Fate una prova: la prossima volta che vi struccate, passate un dischetto con il tonico e guardate quanta sporcizia rimuoverà ancora!

Anni fa, quando ancora non c’era stato il boom, le formulazioni erano molto basilari e spesso come primo ingrediente era presente l’alcool. Il risultato era, così, un prodotto aggressivo e, alla lunga, anche dannoso per la pelle, poiché contribuiva a disidratarla e seccarla. Se trovate ancora in commercio tonici con questo ingrediente, statene alla larga!

Oggi però il tonico viso ha cambiato completamente veste, arricchendosi di principi attivi per ogni tipologia di pelle: complessi idratanti, acidi esfolianti e sebo equilibranti, principi astringenti, curativi per l’acne, lenitivi per la pelle sensibile; la scelta di prodotti è davvero molto ampia.

Potremmo quasi parlare di lozioni, più che di veri e propri tonici, che sono un valido aiuto per permettere ai trattamenti che applicheremo successivamente di penetrare meglio e più in profondità ed al tempo stesso svolgere un’azione benefica… sono veri alleati di bellezza per la nostra pelle!

LE REGOLE FONDAMENTALI DEL TONICO: VA RISCIACQUATO? COME E QUANDO SI APPLICA?

Queste sono le domande che mi vengono poste più spesso ed ho capito che c’è un po’ di confusione in merito. Chi non sa quando applicarlo, chi lo risciacqua come fosse uno struccante, chi invece non ha capito se si applica con le mani o con il dischetto.

Innanzitutto, il tonico non va assolutamente risciacquato, altrimenti è solo uno spreco di prodotto. Avendo dei principi attivi, questi rimangono e penetrano nella pelle, ecco perché non va scelto in maniera casuale ma pensando al proprio tipo di pelle.

Solitamente si applica dopo aver terminato lo struccaggio e la detersione, ma prima di applicare il siero e la crema viso. Se però volete effettuare una skincare routine completa, magari con scrub e maschera, ricordate di applicarlo dopo la fase di detersione e scrub, ma prima della maschera, per potenziarne l’effetto.

Siete pronte per scoprire come si applica il tonico e soprattutto come scegliere quello più adatto alla vostra pelle? Allora girate pagina e continuate a leggere il post!