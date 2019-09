Il Grey Alpaca è tra i colori unghie più trendy per l’autunno 2019. Nulla di cui stupirsi: dopo la volta degli unicorni e dei fenicotteri, i lama e gli alpaca sono stati i protagonisti indiscussi tra i trend del design e della moda del 2019 fino ad arrivare adesso anche al mondo della nail art.

Con il Grey Alpaca dobbiamo aspettarci lama e alpaca sulle unghie? Assolutamente no bellezze: questa tendenza di colore unghie vuole richiamare le sfumature del manto folto e vellutato degli alpaca che variano dalle gradazioni chiare fino a quelle leggermente più scure. Una nuovissima alternativa, decisamente più autunnale, contemporanea e glamour, al classico e sempre amato smalto nude.

In questo post vi parlerò nel dettaglio di tutto quello che c’è da sapere riguardo alle unghie Grey Alpaca, ovvero i dettagli sulle nuance e come scegliere la gradazione più adatta al proprio incarnato per una manicure autunnale, trendy e ideale per la stagione fredda. L’argomento vi ha incuriosite? Allora via con il post!

I COLORI NEUTRI E VELLUTATI SI CONFERMANO UNA DELLE TENDENZE PIÙ AMATE ANCHE PER L’AUTUNNO 2019

Se in estate si ha spesso voglia di concedersi manicure dai colori sgargianti e vivaci, fino ad arrivare ai fluo favolosi con l’abbronzatura, durante il cambio di stagione e con l’inizio dell’autunno, si tende a puntare sui grandi classici, veri passepartout da mattina a sera, adatti a tutte le occasioni.

Credits: @missladyfinger





Il ritorno al lavoro, a scuola e all’università infatti spesso non consente di cambiare smalto ogni due-tre giorni o in base all’outfit, quindi una buonissima idea, che adotto anche io, è quella di scegliere colori di smalti delicati e neutri.

Credits: @tombachik

Le unghie nude sono un classico senza tempo, sinonimo di raffinatezza ed eleganza, amate dalle donne di qualsiasi età. Io stessa, quando non ho tempo da dedicare alle unghie, punto su uno smalto nude sapendo così di non sbagliare.

Credits: @jessicawashick

Tra i colori per l’autunno 2019 ecco però arrivare una validissima alternativa agli smalti nude, ovvero le unghie Grey Alpaca da indossare su tutta la manicure o abbinate a qualche dettaglio prezioso e originale.

Via Pinterest

LE UNGHIE GREY ALPACA SONO LA NUOVA FRONTIERA DEL NUDE PIÙ CONTEMPORANEA E GLAMOUR

Le unghie Grey Alpaca promettono di essere tra le tendenze più gettonate dell’autunno 2019. Il colore richiama proprio le varie sfumature, da quelle chiare alle più scure, del manto morbido e vellutato degli alpaca stessi.

Credits: @balinea

Via Giphy

Potete quindi optare per nuance molto chiara con sottotoni caldi, che virano verso il beige, oppure più freddi, che virano invece vero il grigio perla. Se invece preferite tonalità scure potete scegliere toni più intensi, caldi o freddi, a seconda del vostro incarnato.

Una versione super lucida. Via Pinterest

Via Pinterest

COME SCEGLIERE LA SFUMATURA DI UNGHIE GREY ALPACA PIÙ ADATTA A VOI?

Proprio come con gli smalti nude, serve un attimo di accortezza per scegliere la sfumatura di unghie Grey Alpaca più giusta a seconda del proprio incarnato e sottotono.

Non pensate che il colore nude di Selena Gomez sia troppo chiaro per il suo incarnato? Credits: @tombachik

La scelta della sfumatura giusta è fondamentale

Il miglior consiglio, anche a detta degli esperti del settore, è quello di non scegliere un colore troppo simile, a livello di intensità, al proprio incarnato perché lo spegnerebbe. Meglio piuttosto privilegiare una sfumatura più scura rispetto al proprio incarnato.

Ecco un buon esempio di sfumature diverse. Credits: @thismamalife

Se avete un sottotono caldo le unghie Grey Alpaca più adatte a voi sono quelle che tendono al beige, mentre se avete sottotono freddo sono favolose le sfumature del grigio vero e proprio. Per non sbagliare provate a ragionare come se voi doveste scegliere un fondotinta oppure il colore di un rossetto: il principio, infatti, è sempre lo stesso.

Via Pinterest

Bellezze, non è finita qui. Nella prossima pagina vi svelerò alcuni tipi di manicure che potete realizzare con il nuovo trend Grey Alpaca, da scegliere in base ai vostri gusti e all’occasione in cui le volete sfoggiare. Continuate a leggere!