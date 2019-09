C’è solo un capo di abbigliamento che non dovrebbe mai mancare: la T-shirt bianca, che può dare origine a look diversi, dallo stile più casual e easy a quello più eccentrico ed elegante.

Che sia con scollo tondo o a V, aderente o morbida, lunga o corta, i look con la T-shirt bianca non deludono mai e possono facilmente accompagnarci nel corso delle giornate autunnali, letteralmente dall’alba al tramonto.

Dall’ufficio a una serata fuori, i look con T-shirt bianca si basano su un principio semplicissimo: quanto più l’outfit sarà basic, tanto più sarà possibile giocare con gli accessori!

Insomma, un grande classico amato sia dagli stilisti – negli Anni Novanta Karl Lagerfeld la abbinava all’iconico tailleur Chanel – che dal mondo del cinema, che ha consacrato la T-shirt bianca grazie a personaggi come Marlon Brando e James Dean.

Allora ragazze, siete pronte a scoprire tanti look con T-shirt bianca, il capo passe-partout che ha conquistato il mondo del cinema e della moda? Continuate a leggere il post!

T-SHIRT BIANCA E CHIODO DI PELLE PER UN OUTFIT CHE OMAGGIA I GRANDI DIVI DEL CINEMA ANNI CINQUANTA

Nel passaggio tra estate e autunno, c’è solo un capo di abbigliamento davvero indispensabile: il giubbino di pelle, ideale per creare un look rock ’n’ roll se abbinato a una classica T-shirt bianca.

È stato il look di James Dean e Marlon Brando a rendere iconico questo abbinamento





jeans, maglietta bianca e chiodo sono un abbinamento davvero wow!

Un abbinamento sportivo e grintoso, perfetto per un outfit che possa accompagnarvi durante tutta la giornata: per il giorno bastano un paio di jeans – skinny o boyfriend – con un paio di ballerine grintose o borchiate o degli anfibi, mentre per la sera tutto ciò che serve sono pantaloni neri molto attillati e a vita semi-alta con uno stivaletto con tacco.

Per un tocco glamour e originale, potete declinare il classico chiodo di pelle in colori e lunghezze inaspettate. Selena Gomez, ad esempio, sceglie un luminoso giallo senape per un giubbino lungo fino ai piedi!

CON JEANS E MAGLIETTA BIANCA NON SI SBAGLIA MAI!

Per la mezza stagione, il look con T-shirt bianca e jeans è un vero must! Il grande vantaggio di questo outfit è la sua semplicità, che permette di giocare con gli accessori, in primis le scarpe che – per dare un tocco glamour e inaspettato – devono essere colorate!

Con i tacchi o con le sneakers, jeans e maglietta bianca sono tra gli abbinamenti più amati dalle celebs off duty perché rappresentano il perfetto equilibrio tra stile e praticità, perciò sono l’ideale per affrontare il back to school/work.

Volete rendere il look con T-shirt bianca meno basic? Provate con una maglietta extralarge annodata in vita e non rischierete mai di essere banali!

COME INDOSSARE LA T-SHIRT BIANCA? BASTA UN BLAZER PER RENDERLA SUPER CHIC!

Tra gli irrinunciabili in autunno, il blazer è il capo d’abbigliamento ideale per la scuola e il lavoro in quanto garanzia di grazia e raffinatezza. Monocolore o fantasia, si abbina perfettamente alla T-shirt bianca per creare un look adatto all’ufficio quanto a un aperitivo dopo l’università.

Anche in questo caso, i jeans sono perfetti per completare il look, specialmente se avete scelto un blazer oversize o dal taglio maschile, proprio come Victoria Beckham.

E per dare all’outfit un tocco elegante e professionale, scegliete un paio di mocassini o delle stringate da abbinare a una giacca dal taglio maschile: il vostro look con T-shirt bianca non potrebbe essere più chic!

Ragazze, non abbiamo ancora finito! Nella prossima pagina vedremo come la maglietta bianca possa dar vita a look eleganti e glamour, ma anche ad outfit perfetti per una riunione importante in ufficio. Continuate a leggere il post!