INTRODUZIONE & INCI

‘Ombre e luci che riscaldano lo sguardo rendendolo super sensuale’. Così Wycon descrive la nuova Born To Be Wild Eye Palette Brown Safari, una palette piccola e compatta, dotata di un comodo specchio interno. Le tonalità che compongono questa novità sono calde e dorate, caratterizzate da una texture sensoriale e iper pigmentata.

Secondo il brand, queste polveri risultano facilmente sfumabili e modulabili anche da chi è alle prime armi con il makeup. Inoltre, è possibile utilizzarle singolarmente o combinarle insieme per ottenere look sempre diversi e glam. Siete pronti a catapultarvi dall’altra parte del mondo? Allora iniziamo subito questa recensione! 😉

WYCON BORN TO BE WILD EYE PALETTE BROWN SAFARI

La quantità di prodotto complessiva è di 9.5gr, mentre la durata è di circa 24 mesi dall’apertura. Il prezzo è di 24,90€ ed è reperibile online o nei negozi fisici. In questa recensione abbiamo testato la combinazione di colori calda: 01 Brown Safari.





INCI

Talc, Zinc Stearate, Mica, Silica, Magnesium Stearate, Silica, Ethylhexyl Palmitate, Polybutene, Methylparaben, Propylparaben [May Contain / Peut Contenir / +/-: Titanium Dioxide (Ci 77891), Iron Oxides (Ci 77491, Ci 77492, Ci 77499), Ultramarines (Ci 77007), Carmine (Ci 75470)], ethylhexyl Palmitate, Isononyl Isononanoate, Beeswax (Cera Alba), Styrene/Butadiene Copolymer, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-1, Tin Oxide, Propylparaben, Bht, Titanium Dioxide (Ci 77891), Iron Oxides (Ci 77491, Ci 77492, Ci 77499). Mica, Magnesium Stearate, Silica, Ethylhexyl Palmitate, Mineral Oil (Paraffinum Liquidum), Dimethicone, Polybutene, Methylparaben, Propylparaben [May Contain / Peut Contenir / +/-: Titanium Dioxide (Ci 77891), Iron Oxides (Ci 77491, Ci 77492, Ci 77499), Ultramarines (Ci 77007), Carmine (Ci 75470)].

