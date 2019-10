Tra le novità IMMENSE arrivate nel mondo ClioMakeUp in questi giorni c’è anche l’ombretto cremoso a lunga durata Taboo SweetieLove ClioMakeUp, il colore più intenso e allo stesso tempo ultra luminoso tra gli ombretti in crema SweetieLove. Taboo è un marrone dorato profondo pensato per impreziosire i vostri sguardi, una colorazione sensuale e intrigante, ricca di riflessi brillanti. Â

Il giusto equilibrio tra dolce e amaro: infatti, non a caso,mi sono lasciata ispirare dal sapore della liquirizia che all’inizio risulta delicata, poi, gradatamente, riesce a stupirti grazie al suo gusto sorprendente e deciso. Vi basterà sfiorare con le dita la texture dell’ombretto in crema Taboo per scoprirne il tocco vellutato e morbido: posso assicurarvi che ne basta pochissimo per coprire l’intera palpebra, ottenendo un effetto intenso e metallizzato se si lascia il payoff a lamina, più soft e delicato se invece lo si va a sfumare. La texture in mousse risulta modulabile finché non si ottiene il risultato desiderato poi, una volta asciutto, il payoff dell’ombretto cremoso Taboo SweetieLove assicura una durata eccezionale senza appesantire la palpebra e anche senza andare nelle pieghette. La formula è infatti long lasting, vegan, water resistant, dermatologicamente e oftalmologicamente testata, quindi adatta anche a chi ha gli occhi sensibili e ai portatori di lenti a contatto.

In questo post vi parlerò nel dettaglio di tutto quello che c’è da sapere riguardo all’ombretto cremoso a lunga durata Taboo SweetieLove ClioMakeUp, descrivendovi nel dettaglio il colore, la texture, la formula e come declinarlo al meglio all’interno dei vostri beauty look sia da giorno sia da sera. Siete curiose? Allora via con il post!

L’OMBRETTO CREMOSO A LUNGA DURATA TABOO SWEETIELOVE CLIOMAKEUP POSSIEDE UNA NUANCE PROFONDA, BRILLANTE E SOFISTICATA

Dovete sapere che con gli ombretti in crema SweetieLove succede così: un beauty bon bon tira l’altro! Peschiamo nel nostro colorato sacchetto di caramelle e troviamo l’ombretto cremoso a lunga durata Taboo SweetieLove ClioMakeUp, un marrone dorato intenso, dal colore pieno e ricco di riflessi luminosi.

È il giusto mix di intensità e lucentezza

Ogni volta che lo indosso, e vi assicuro che capita molto spesso, rimango stupita: mai un marrone è stato per me così profondo e luminoso allo stesso tempo! L’ombretto in crema Taboo è perfetto quando voglio realizzare un makeup da sera particolarmente raffinato e glamour ma ho poco tempo per giocare con i pennelli.

ClioMakeUp, Ombretto Cremoso a lunga durata Taboo SweetieLove.





Grazie alla texture in mousse, estremamente modulabile, potete lasciare il payoff a lamina oppure sfumarlo a piacere. Siete a lavoro, oppure a scuola o all’università , e vi invitano a un evento inaspettato? Niente paura, tirate fuori dalla borsa o dalla zaino l’ombretto in crema Taboo, ovvero la vostra dolce “arma di makeup segreta”, e applicatelo anche semplicemente con le dita sulla palpebra. In questo modo passerete in un solo gesto da un trucco semplice da giorno a un makeup da sera sfavillante, multisfaccettato e glam!

Le texture di Taboo e Mousse Dorè. Credits: @theinusualmakeup

L’OMBRETTO IN CREMA SWEETIELOVE NON VI SORPRENDERÀ SOLO PER IL COLORE, MA ANCHE PER LA TEXTURE CREMOSA E LA DURATA STRAORDINARIA

Io e il mio Team abbiamo lavorato per più di un anno alla collezione di ombretti cremosi SweetieLove: siamo davvero orgogliosi e soddisfatti di aver creato una texture in mousse dalla qualità eccezionale e dal tocco morbido e unico grazie all’alta percentuale di ingredienti volatili contenuti all’interno.

ClioMakeUp, Ombretto Cremoso a lunga durata Taboo SweetieLove.

L’ombretto cremoso a lunga durata Taboo SweetieLove ClioMakeUp, insieme agli altri quattro colori che fanno parte della collezione SweetieLove, è quella chicca golosa a cui si cede per impreziosire di un tocco luminoso e prezioso la propria trousse di makeup. Ho cercato di realizzare un ombretto in crema adatto davvero a tutti, da indossare a qualsiasi età e in ogni occasione.

ClioMakeUp, Ombretto Cremoso a lunga durata Taboo SweetieLove. Credits: @greta_ag

So che molti di voi sono restii a utilizzare gli ombretti in crema per paura che vadano nelle pieghette, ma vi posso assicurare che la durata dell’ombretto cremoso Taboo è estrema: la texture long lasting e water resistant risulta leggerissima sulla palpebra e rimane intatta anche dopo diverse ore dall’applicazione… e ve lo dice una portatrice sana di occhio incappucciato!

ClioMakeUp, Ombretto Cremoso a lunga durata Taboo SweetieLove.

Per la rimozione del makeup dagli occhi vi consiglio l’uso di uno struccante bifasico: ricordatevi inoltre, come per ogni prodotto in mousse, di chiudere sempre bene il tappo dopo ogni utilizzo e ovunque voi siate, anche se state realizzando un trucco on the go in pochissimi minuti!

Simpatici swatch di Taboo, Mousse Dorè e Frizzy Peach. Credits: @the_life_of_a_bee

L’OMBRETTO CREMOSO A LUNGA DURATA TABOO SWEETIELOVE CLIOMAKEUP È IL MARRONE DORATO SUPER VERSATILE CHE STAVATE CERCANDO PER COMPLETARE I VOSTRI LOOK

La tonalità marrone dorata dell’ombretto in crema Taboo SweetieLove, profonda e luminosa, racchiude in sé due anime che potrebbero sembrare quasi opposte, ma che invece si completano alla perfezione. Con Taboo potrete infatti creare un perfetto gioco di chiaroscuro sugli occhi degno dei migliori artisti!

Un gioco di luci creato con Taboo, Mousse Dorè e Frizzy Peach. Credits: @greta_ag

L’ombretto cremoso a lunga durata Taboo SweetieLove ClioMakeUp è così versatile che riesco a immaginarlo indossato davvero da chiunque e per qualsiasi tipo di occasione. Lo trovo perfetto, per esempio, per tutte le business woman super impegnate che hanno bisogno di un ombretto facile da usare e che si adatti ai loro ritmi… multitasking! Provate a pensare a un makeup occhi realizzato con l’ombretto in crema Taboo SweetieLove insieme a un passata del mascara vegan DarLove e a una linea di eyeliner vegan DeepLove, abbinato a un elegante tubino nero dal taglio contemporaneo: un mix intrigante, unico e indipendente!

ClioMakeUp, Eyeliner DeepLove.

Allo stesso modo però l’ombretto cremoso Taboo si presta benissimo anche a completare look casual chic. Applicate Taboo su tutta la palpebra mobile con le dita, con un pennello o con la spugnetta e sfumatelo a piacere e poi abbinatelo a un rossetto nude sulle labbra come il rossetto liquido Nude Sunday LiquidLove oppure il mio amatissimo rossetto liquido MLBB LiquidLove.

ClioMakeUp, Rossetto Liquido Nude Sunday LiquidLove.

Chi ha la carnagione scura può optare, invece, per il rossetto cremoso Cliopatra CreamyLove, un favoloso nude caldo e ricco di personalità .

ClioMakeUp, Rossetto Cremoso Cliopatra CreamyLove.

L’ombretto in crema Taboo è ottimo anche per donare un tocco di luce agli smokey eyes più intensi: insieme all’ombretto in polvere Tuxedo ClioMakeUp Eyeshadow potrete creare un look glamour, moderno e capace di rimanere impeccabile per tutta la serata!



Ecco Taboo e Tuxedo all’opera insieme. Credits: @silviagasperimakeup

Ragazze e ragazzi, cosa ne pensate dell’ombretto cremoso a lunga durata Taboo SweetieLove ClioMakeUp? Taboo, insieme agli altri ombretti in crema SweetieLove e tutti i prodotti ClioMakeUp sono acquistabili su cliomakeupshop.com. Sul sito troverete tutte le caratteristiche della formula, della texture e del colore, oltre a un video esclusivo in cui vi racconto tante curiosità e vi mostro come utilizzarlo al meglio.

Ragazze e ragazzi, sono veramente felice che l’ombretto cremoso a lunga durata Taboo SweetieLove ClioMakeUp vi stia piacendo tanto quanto a me! Se non siete riusciti ad acquistarlo in occasione del lancio non temete perché tornerà disponibile su cliomakeupshop.com. Vi ricordo di iscrivervi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime news e sulle novità . Ora lascio la parola a voi: quanti hanno già utilizzato l’ombretto in crema Taboo nei propri makeup? Quanti invece sono curiosi di testarlo? Lo preferite per look soft o intensi? Fatemi sapere tutto nei commenti. Un bacione dalla vostra Clio!