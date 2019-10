Dopo i Top del mese pubblicati ieri, eccomi qui a svelarvi i miei Flop di Settembre 2019. Fortunatamente anche questa volta sono soltanto quattro, ma tra questi ci sono un olio per capelli di un brand che fino ad ora non mi aveva mai deluso con i suoi prodotti, e un balsamo multiuso da cui mi aspettavo proprietà idratanti molto più elevate.

Gli altri due flop sono una matita per sopracciglia che ho trovato un po’ troppo cerata e con una mina forse eccessivamente fragile, e un ombretto cremoso non proprio economico che attendevo con tanta trepidazione: purtroppo mi ha deluso perché la sua applicazione risulta non omogenea. Va bene bellezze, direi che è ora di chiudere le anticipazioni ed entrare nel vivo dei miei Flop di Settembre. Pronte a scoprirli tutti? Allora leggete il post!

IL PRIMO FLOP SETTEMBRE 2019: IL BONDING OIL N° 7 DI OLAPLEX

Iniziamo i miei Flop di settembre 2019 con un prodotto Olaplex. Devo premettere che, come sapete, i prodotti di Olaplex mi piacciono tantissimo ed è il primo che acquisto che non mi fa impazzire. Si tratta del n°7 Bonding Oil, che si presenta come una piccola confezione di olio da applicare sui capelli umidi o asciutti, prima di passare allo styling. Lo trovo però molto pesante per i miei capelli. Rispetto al top del mese di settembre di cui vi ho parlato ieri, il balsamo senza risciacquo di Biofficina Toscana che trovo molto leggero, questo olio su di me provoca l’effetto unto.

OLAPLEX, n°7 Bonding Oil. Prezzo: 28$ su olaplex.com





IL BONDING OIL DI OLAPLEX è TRA I MIEI FLOP DI SETTEMBRE 2019 PERCHé RENDE I MIEI CAPELLI APPESANTITI E UNTI

Devo applicarne davvero pochissimo per poterlo usare, perché altrimenti mi appesantisce troppo i capelli. Bisogna dire che l’odore è davvero fantastico, ma l’essere profumato non basta, eheh! Oltre all’appesantirmi la chioma, devo ammettere che anche gli ingredienti non mi fanno proprio impazzire. Diciamo che l’ho comprato un pochino a scatola chiusa e mi sono un po’ pentita. Preferisco usare gli altri prodotti di Olaplex e lasciare questo da parte. Ad esempio, trovo che la crema idratante numero 6, la Bond Smoother, sia molto meglio di questo olio. Applicandola sui capelli li rende morbidi senza l’effetto unto lasciato invece dall’olio n°7.

Credits:@forbes.com

Poi, secondo me, su una persona con i capelli più spessi dei miei e un po’ più secchi, quest’olio potrebbe essere un valido trattamento. Io purtroppo ho i capelli molto sottili, oltre ad averne anche davvero tanti, e di conseguenza su di me si nota troppo l’effetto oleoso e la chioma risulta molto appesantita. Quindi per me è un NOT.

IL MAGIC BEAUTY BALM DI HONEST BEAUTY: IL FLOP SETTEMBRE 2019 CHE NON IDRATA MOLTO

Il Magic Beauty Balm di Honest Beauty è un balsamo classico multiuso, che può essere utilizzato per le cuticole, per idratare la pelle in generale, per andare a nutrire i capelli e così via. Tuttavia devo dire che non mi ha fatto impazzire in quanto, sinceramente, non l’ho trovato abbastanza idratante per nessun utilizzo.

Credits:@beautywiseup.com

Credits:@beautywiseup.com

Non l’ho trovato abbastanza idratante né per le cuticole, né per i capelli e nemmeno se messo sul viso prima del trucco. Quindi non ne ho fatto un grosso utilizzo. Quando l’ho comprato, pensavo che sarebbe stato un balm un po’ più multiuso e sicuramente con una proprietà un po’ più intensa. Ho trovato invece un prodotto abbastanza semplice, un balsamo che non riesco ad utilizzare al meglio.

Honest Beauty, Magic Beauty Balm. Prezzo: 13,56€ su douglas.it

Credits:@vanityinmilan.wordpress.com

Bellezze, non ho ancora a terminato. Andate alla prossima pagina per scoprire gli altri due prodotti che sono entrati nei miei Flop settembre 2019: una matita per sopracciglia e un ombretto cremoso… Girate pagina!