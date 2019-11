I pantaloni paperbag sono tra le tendenze più amate delle ultime stagioni fashion. Capi dalla vita alta, prendono il nome dalla busta di carta utilizzata per la spesa che, in inglese, si chiama appunto “paperbag”, poiché spesso e volentieri il pantalone si chiude intorno alla vita con un’arricciatura o un drappeggio.

Oltre ad essere un capo davvero di tendenza, i pantaloni paperbag sono anche estremamente versatili. Indossati con una sneakers sono perfetti per la quotidianità, basta aggiungere uno stivaletto o un tacco per farli diventare il capo ideale per una serata elegante, ecco perché non possono assolutamente mancare nell’armadio di una fashion lover che si rispetti. Abbiamo quindi selezionato alcuni dei modelli, secondo noi, must per questo autunno inverno 2019/2020. Se siete curiose di vedere quali siano i pantaloni paperbag imperdibili, continuate a leggere il post.

A CHI DONANO I PANTALONI PAPERBAG?

I pantaloni paperbag sono sicuramente uno dei modelli più amati. Dai grandi ai piccoli brand, abbiamo visto il mondo fashion fremere nel pensare e studiare modelli diversi di questo capo, che ben presto hanno riempito le passerelle e le vetrine dei nostri negozi preferiti.

Paperbag, in inglese, vuol dire “busta di carta“: il pantalone paperbag quindi è un modello che ricorda proprio una busta di carta, come quelle utilizzate per fare la spesa o per la frutta e la verdura.

È caratterizzato da una vita arricciata o drappeggiata, che avvolge i fianchi con eleganza e finezza, cadendo poi spesso e volentieri più morbido sulla gamba. Proprio per questa sua caratteristica, il pantalone paperbag sta bene a praticamente tutti i tipi di fisicità.

I fisici skinny possono optare per un modello aderente, mentre chi ama i capi morbidi può preferire i paperbag a palazzo.

PANTALONI PAPERBAG BEIGE E DAI COLORI CALDI, UN MUST PER L’AUTUNNO 2019

Se immancabili sono i pantaloni paperbag altrettanto immancabili sono determinate colorazioni prettamente autunnali. Stiamo parlando del beige, del marrone, del mattone, ovvero tutte nuances calde che ricordano i colori che assume la natura intorno a noi.

Possiamo quindi abbinare i nostri pantaloni paperbag con un bel maglione a collo alto, caldo e morbido.

L’AUTUNNO 2019 È CARATTERIZZATO DALLA TENDENZA RAW

I colori che si sposano alla perfezione sono il bianco, per illuminare l’outfit, il nero per essere sicure di non sbagliare mai, ma anche il verdone. In alternativa vi consigliamo di creare un look ton sur ton.

Una cosa è sicura, poiché i paperbag sono dei pantaloni studiati apposta per concentrare l’attenzione sulla vita, il nostro consiglio è quello di optare per capi che possano essere posti all’interno dei pantaloni.

In caso contrario otterrete un effetto simile a quello che si ha quando si indossano pantaloni palazzo o culotte classiche.

