Non è difficile scovare tra le migliori ciprie prezzo medio e low cost il prodotto ideale con cui completare il proprio make up. Ce ne sono di tantissime, tutte diverse tra loro e pensate davvero per ogni tipo di esigenza.

Le ciprie migliori in commercio sono quelle che annientano la lucidità , sublimano l’incarnato e minimizzano i pori, ultimando con un tocco di polvere magica qualsiasi beauty look. Ho scelto, in particolare, di concentrarmi sulle marche che ci propongono ciprie economiche buone, prodotti davvero validi e versatili dall’ottimo rapporto qualità /prezzo.

Ho preparato una lunga carrellata di ciprie prezzo medio e low cost, tutte al di sotto dei 25€ e alcune con un costo nettamente inferiore a 15€ (altre, addirittura, hanno prezzi ancora più mini). Pronte, bellezze? Via con il post!

OPACIZZANTI, ILLUMINANTI E LEVIGANTI: LE MIGLIORI CIPRIE PREZZO MEDIO SOPRA I 15€ (MA SOTTO I 25€)

Qualsiasi make up realizziamo, è difficile che non si concluda con un velo di cipria. Proprio come il primer – il primissimo step di ogni trucco che si rispetti – anche la cipria è un cosmetico passepartout e multitasking. Infatti, serve per opacizzare l’incarnato, alle volte per illuminarlo, altre ancora per uniformare il colorito e dare un tocco di colore sano al viso.

Credits: Foto di Unsplash | Raphael Lovaski





Insomma, dalla cipria trasparente a quella luminosa, passando per la cipria opacizzante, ognuna di noi dovrebbe avere almeno una buona cipria nella propria collezione beauty.

Oggi ho scelto di parlarvi di alcune delle migliori ciprie economiche prezzo medio in commercio, partendo da una selezione di prodotti con prezzo compreso tra i 15€ e i 25€. Cominciamo con questa proposta di Pixi, una cipria trasparente in polvera libera che leviga la superficie della pelle e fissa il trucco.

Pixi, Quick Fix Powder. Prezzo: da 23,95€ a 18,68€ applicando il codice sconto CLIOLF su lookfantastic.it

TANTE CIPRIE valide a PREZZO MEDIO SI TROVANO IN FARMACIA

Molte delle migliori ciprie prezzo medio 2020 si trovano in farmacia, lo sapevate? Per esempio, è ottima la cipria Dermablend Vichy, dalla funzione opacizzante e vellutante. Essendo di farmacia, è adatta anche alle pelli acneiche o comunque problematiche.

Vichy, Dermablend Cipria Fissante. Prezzo: 20,95€ su lookfantastic.it

Lo stesso dicasi per la cipria La Roche-Posay della linea Toleriane, formulata proprio per il make up delle pelli più sensibili e reattive.

La Roche-Posay, Toleriane Mineral Compact Powder. Prezzo: 26,45€ su lookfantastic.it

Si tratta di una pratica cipria compatta con spugnetta, facile da riapplicare durante il giorno anche quando non si ha molto tempo.

Via Giphy

A chi ama la cipria in polvere libera, invece, consiglio questa di Elizabeth Arden, dalla grana finissima e molto leggera sulla pelle.

Elizabeth Arden, High Performance Blurring Lose Powder. Prezzo: 20,95€ su lookfantastic.it

La cipria traslucida è ormai da diversi anni un must – attenzione a usarla quando avete in programma delle foto con il flash: potrebbe sbiancarvi! – in quanto opacizza l’incarnato ma lo lascia molto naturale. Per esempio, avete mai sentito parlare della cipria di Ciaté London? È ottima sia per fissare il fondotinta che per il correttore nell’area del contorno occhi.

Ciaté London, Extraordinary Translucent Powder. Prezzo: 15,95€ su lookfantastic.it

L’Oréal Paris firma un altro valido prodotto della categoria migliori ciprie in polvere. Si chiama True Match Minerals, e come il nome suggerisce è a base di polveri minerali.

L’Oréal Paris, True Match Minerals Finishing Powder. Prezzo: 15,45€ su lookfantastic.it

Se volete una pelle vellutata e di porcellana, da bambola, provate la cipria Like a Doll di Pupa, sicuramente una delle migliori ciprie prezzo medio che si trovano facilmente in profumeria e nella grande distribuzione.

Pupa, Like a Doll Compact Powder. Prezzo: 21,50€ su amazon.it

Bellezze, non abbiamo ancora finito! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire tante altre ciprie da provare, ancora più economiche e convenienti!