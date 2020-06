Sono davvero tanti i prodotti cellulite estate 2020 che possono aiutarci a migliorare l’aspetto di gambe e glutei, ma anche di braccia e pancia, minimizzando questo inestetismo che è comune a buona parte di noi donne.

Come sempre, è importante ricordare che neppure i migliori prodotti anticellulite fanno miracoli: ai cosmetici bisogna abbinare attività fisica e una corretta alimentazione, ma esistono comunque dei prodotti anticellulite che funzionano davvero e che, adoperati con costanza, possono fare la differenza.

Dai prodotti anticellulite di farmacia ai prodotti anticellulite low cost che si trovano anche al supermercato – ebbene sì! – abbiamo raccolto per voi marche di ogni tipo che ci servono su un piatto d’argento prodotti cellulite estate 2020 da inserire nella beauty routine: sono efficaci, performanti e si trovano su Amazon. Pronte a scoprire i nostri 13 prodotti top anticellulite? Cominciamo!

DA BIONIKE AD ALKEMILLA, LE CREME ANTICELLULITE EFFICACI DA PROVARE SUBITO

Esistono le semplici creme tonificanti e poi ci sono loro, le creme anticellulite che si propongono di migliorare visibilmente l’aspetto della pelle a buccia d’arancia. Tra le creme anticellulite migliori c’è quella della linea Bionike Defence Body, l’anticellulite che si trova in farmacia e in parafarmacia, ma anche online. Si tratta di una crema-gel drenante e riducente, molto facile da applicare e da far assorbire, che contrasta la cellulite sin dalla prima applicazione.

Bionike, Defence Body Trattamento Cellulite. Prezzo: 24,99€ su amazon.it





Passiamo per un attimo ai prodotti anticellulite economici. Una variante low cost alla proposta di Bionike è la Crio-Gel Cellulite di Equilibra, una crema anticellulite con buon Inci a base di caffeina, carnitina, centella e mirtillo.

Equilibra, Crio-Gel Cellulite. Prezzo: 6,57€ su amazon.it

Questa è una crema effetto ghiaccio, quindi molto rinfrescante, da provare assolutamente se si vuole dichiarare guerra alla cellulite durante il periodo estivo. Le gambe risulteranno molto più leggere!

Un altro tra i prodotti anticellulite low cost che vanta buone recensioni è il Gel Drenante Effetto Freddo di Geomar. Anche in questo caso parliamo di un cosmetico con buon Inci che, in particolare, si addice all’utilizzo su pelli delicate e con capillari fragili.

Geomar, Gel Drenante Effetto Freddo. Prezzo: 6,90€ su amazon.it

Probabilmente, alla domanda qual è la migliore crema anticellulite molte di voi non avrebbero dubbi a indicare l’intera gamma di Somatoline Cosmetic. In particolare, vi consigliamo Snellente 7 Notti, per un’azione d’urto snellente e rimodellante che contrasta anche la cellulite.

Somatoline Cosmetic, Snellente 7 Notti. Prezzo: 35,10€ su amazon.it

Se siete alla ricerca di una crema anticellulite bio valida dovete assolutamente provare 90-60-90 Ice di Alkemilla, la crema per gambe, glutei e addome dall’effetto rinfrescante che scolpisce la silhouette e minimizza la cellulite.

Alkemilla, 90-60-90 Ice Cosce-Glutei-Addome. Prezzo: 17,93€ su amazon.it

I FANGHI (CON O SENZA RISCIACQUO) SONO I RE DEI PRODOTTI CELLULITE ESTATE 2020

Ancor più delle creme, i fanghi anticellulite sono da sempre considerati dei prodotti chiave nella lotta a questo inestetismo tanto odiato che, però, colpisce indistintamente donne di ogni fisicità .

I fanghi anticellulite hanno effetti molto più visibili e, solitamente, un’azione più veloce rispetto alle creme. Tra i migliori di sempre ci sono i Fanghi D’Alga Guam, che agiscono sulla cellulite e sulle adiposità localizzate.

Guam, Fanghi d’alga Guam. Prezzo: 48,83€ su amazon.it

ESISTONO ANCHE FANGHI IN CREMA SENZA RISCIACQUO

Se i classici fanghi non fanno per voi non disperate, perché Fangocrema Guam Effetto Fresco rappresenta un’ottima alternativa. Si usa come una crema, ma conserva i benefici di un fango, ed è pratica e veloce da applicare.

Guam, Fangocrema “Cool Formula”. Prezzo: 26,91€ su amazon.it

Stesso concept anche per una delle novità in termini di prodotti cellulite estate 2020 firmati Diego Dalla Palma. Questo è un fango mousse rimodellante, ovviamente senza risciacquo, che lascia la pelle morbida e levigata oltre che profumatissima!

Diego Dalla Palma, Corpo – Body 2 Snellisce Fango Mousse Rimodellante. Prezzo: 33,80€ su amazon.it

I fanghi, con la loro azione d’urto e super intensiva, sono i nostri più grandi alleati nella lotta contro la cellulite. L’importante, come per ogni cosmetico, è adoperarli con costanza estrema.

Un altro ottimo fango anticellulite senza risciacquo, pensato quindi per un uso quotidiano, è il Gel-Fango Drenante Anticellulite Collistar. Si stende facilmente, si assorbe piuttosto in fretta e può essere adoperato anche da chi è sempre di corsa.

Collistar, Gel – Fango Drenante Anticellulite. Prezzo: 32,54€ su amazon.it

