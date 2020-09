Ne avete già sentito parlare? Le unghie logate – almeno stando a quanto ci suggerisce Instagram – sono una delle tendenze unghie autunno 2020 da tenere d’occhio.

Certo, bellezze, non possono piacere a tutte: questa tipologia di nail art, infatti, è sicuramente molto eccentrica e particolare. Pur non essendo una novità assoluta, è proprio negli ultimi mesi che le #logonails – è questo l’hashtag a loro dedicato sui social – spopolano letteralmente, specialmente all’estero.

Che si tratti di loghi ispirati alle più grandi Maison del fashion o di simboli legati a brand di altro genere, di unghie in gel o di adesivi firmati, non ci sono dubbi: per sfoggiare unghie alla moda, quest’autunno, bisogna convertirsi alle unghie con i loghi. Curiose? Iniziamo subito!

SU INSTAGRAM È UNGHIE LOGATE MANIA PER L’AUTUNNO 2020

Il panorama delle tendenze unghie è molto vasto. Così, mentre da una parte spopola la french manicure autunno 2020, in ogni sua variante, dall’altra fanno capolino trend che hanno tutt’altro stile.

LE UNGHIE LOGATE SONO DIVENTATE MOLTO POPOLARI NEGLI ULTIMI MESI GRAZIE A INSTAGRAM

Sto parlando delle unghie logate, che con l’hashtag #logonails imperversano sui social e in particolare su Instagram da qualche settimana. Non è la prima volta che si sente parlare di unghie con i loghi, ma quest’anno potrebbe davvero diventare una moda e toccare un po’ tutte, anche chi finora ha sempre preso le distanze dagli adesivi firmati per unghie e dalle decorazioni di questo genere.

Perché ciò che fa la differenza è che i loghi si abbinano a manicure di tipo diverso, dalla classica french – che vi ho già nominato – ad altri trend decisamente portabili che, con i loghi, acquisiscono un twist in più.

DA CHANEL A LOUIS VUITTON, LE GRANDI MAISON DI MODA ISPIRANO LE UNGHIE CON I LOGHI PIÙ TRENDY

La più grande ispirazione, riferendosi alle unghie logate, arriva sicuramente dal mondo della moda. Le unghie con i loghi si realizzano prevalentemente con adesivi e stencil che riproducono le fattezze dei simboli dei brand più iconici, come Chanel.

Si sprecano, poi, le proposte unghie dedicate interamente a Louis Vuitton. Il logo LV viene riprodotto in ogni modo e le unghie quasi diventano un manifesto pubblicitario!

Non è necessario strafare: esistono unghie logate anche piuttosto minimal e portabili, come questa manicure nude con unghie a mandorla, accent luminoso con glitter e, su un’unghia, il logo di Louis Vuitton e un piccolo strass.

Tra gli adesivi unghie dedicati ai brand fashion spiccano anche quelli ispirati a Fendi, Dior, Gucci, Versace e molte altre grandi realtà della moda di lusso.

Anche i marchi di abbigliamento sportivo come Nike e Adidas riscuotono un discreto successo e, se vi piace il genere, sono l’ideale per una manicure che si abbini ai vostri completini da palestra.

Insomma, le possibilità di scelta sono tantissime se si desidera esibire con orgoglio le unghie con i loghi per l’autunno 2020. Ce ne sono per tutti i gusti e per ogni esigenza di stile, provare per credere.

