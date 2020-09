Di viaggi d’autunno in Italia se ne possono fare davvero moltissimi ma il nostro consiglio è quello di scoprire il foliage nazionale. Cos’è? Questa stagione è tipica per la caduta delle foglie, che si accumulano a terra e regalano una distesa variegata di colori caldi e brillanti.

Paesaggi straordinari e a dir poco fiabeschi catturano l’attenzione, affascinano e incantano. E spesso non è necessario recarsi in posti lontani e percorrere lunghe distanze, perché alcuni si trovano anche dietro casa! Basta guardarsi intorno, a volte basta un parco, per riscoprire la bellezza della natura.

Nei boschi, nelle piccole foreste e semplicemente nei parchi naturali è possibile ammirare il foliage, da Nord a Sud. Curiose di scoprire i nostri consigli per i vostri prossimi viaggi Italia in autunno? Bene, ragazze, non vi resta che continuare a leggere il post!

VIAGGI ITALIA IN AUTUNNO: IL FOLIAGE IN EMILIA ROMAGNA E IN LIGURIA

Le foglie cambiano colore e le cromie vanno dall’arancio al marrone passando per il rosso. Man mano cadono dagli alberi lasciando spogli e creano a terra una distesa affascinante, bella da vedere e da calpestare, per apprezzarne completamente il fascino. Per innamorarsi dello spettacolo della natura in autunno.

Credits: @canon_photos Via Instagram





SE VI PIACE IL FOLIAGE, SCEGLIETE TRA LE METE DEI VOSTRI VIAGGI ITALIA IN AUTUNNO DEI LUOGHI DOVE È FACILE IMMERGERSI NELLA NATURA

Questo è il foliage, ovvero il periodo durante il quale le foglie cambiano colore e cadono e che coincide, in linea di massima e a secondo delle zone, con le settimane che vanno da metà settembre a metà novembre.

Avete voglia di catapultarvi in un mondo unico e fiabesco, in un paesaggio davvero capace di lasciarvi senza fiato? Allora non dovete far altro che recarvi nei posti vicini (o lontani) tra le tante mete dei viaggi Italia in autunno che offrono questo spettacolo.

Iniziamo con l’Emilia Romagna, dove vi consigliamo di fare un salto sui Colli Piacentini, tra Piacenza e Bobbio.

Credits: @jacopobassi86 Via Instagram

Credits: @soncino_smartphotography Via Instagram

Resterete meravigliati dai colori brillanti di questo territorio dove è anche possibile visitare i castelli di Torrechiara, Castell’Arqauto e Vigoleno.

Colli Piacentini. Credits: @musement Via Instagram

State pensando a un viaggio in Liguria? Approfittate dell’autunno per osservare il foliage nel Parco regionale del Monte Beigua.

Monte Beigua. Credits: @luisaripamonti Via Instagram

Potrete organizzare una facile gita, un momento unico e indimenticabile da vivere con le persone care, che sia il partner o la propria famiglia. E, sì, si può andare anche con i bambini!

Foliage in Liguria. Credits: @piazza_luca_69 Via Instagram

Cosa fare nel parco? Ci sono vari sentieri bellissimi che vi consigliamo di percorrere, tra cui il Sentiero Archeologico, che svela una splendida faggeta.

Credits: @the.slav Via Instagram

PIEMONTE, LOMBARDIA E VAL D’AOSTA: DOVE AMMIRARE IL FOLIAGE AL NORD

Un viaggio tra le langhe è il sogno di molti, quindi approfittate di questa stagione per regalarvi qualche giorno di relax a contatto con la natura.

L’autunno nelle langhe. Credits: @annalisagiacomini Via Instagram

I colori caldi delle foglie secche contrastano vivacemente con la nebbiolina tipica delle langhe, tra le colline di Cuneo e Asti. Questi sono tutti ottimi punti sia per restare affascinati dalla natura che per regalarsi un weekend enogastronomico, magari spingendosi fino a Barolo!

La Foresta dei Bagni di Masino. Credits: @bygata12_travels Via Instagram

In Lombardia, invece, vi consigliamo la Foresta dei Bagni di Masino, a dir poco magica soprattutto in questo periodo dell’anno.

Credits: @saraorlands Via Instagram

Si arriva con l’auto i Bagni di Masino, in Valtellina, e si percorre un percorso asfaltato a piedi. C’è una faggeta mozzafiato così come gli alberi antichi e monumentali, che sembrano vere e proprie sculture.

Val Ferret. Credits: @courmayeurmontblanc Via Instagram

Val Ferret si trova in Valle d’Aosta, nello specifico sopra Courmayeur, e in autunno offre uno scenario splendido con i suoi larici dorati. Considerata la varietà gastronomica di questa regione, vi consigliamo di organizzare un pic-nic con salumi e formaggi tipici, il tutto accompagnato da un buon vino valdostano!

Ragazze, non abbiamo finito e soprattutto a pagina 2 vi riveleremo dove è possibile ammirare il foliage al Sud e in treno, scegliendo tra i tanti viaggi in Italia in autunno. Continuate a leggere il post!