Quello dei phon professionali è un mondo infinitamente vasto ed eterogeneo. Oggi come oggi, infatti, device di ultima generazione e all’avanguardia dai prezzi sicuramente non accessibili a tutti si affiancano a “colleghi” altrettanto validi ma dai costi più contenuti.

Si spazia dal phon professionale anticrespo agli ioni all’asciugacapelli professionale e silenzioso, dal prodotto che è meglio aggiudicarsi quando si trovano offerte online all’asciugacapelli professionale low cost alla portata di tutti. Insomma, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Abbiamo pensato di raccogliere in questo post i migliori phon professionali del momento, diversi tra loro per caratteristiche e punto prezzo ma accomunati da performance incredibili. Pronte a scoprirli tutti? Cominciamo!

Credits: Foto di Pexels | Gratisography

#1 ASCIUGACAPELLI PROFESSIONALE GHD HELIOS

Abbiamo già parlato dell’asciugacapelli Ghd Helios, uno degli ultimi arrivati in casa Ghd. Il suo più grande pregio – noi del TeamClio lo abbiamo provato con soddisfazione! – è sicuramente quello di ridurre i tempi di asciugatura.

Ghd, Helios Hairdryer. Prezzo: 179,00€ su ghdhair.comÂ





Maneggevole, silenzioso e facile da controllare durante la messa in piega, è anche uno dei preferiti della nostra Clio e riesce a migliorare lo styling.

#2 PHON PROFESSIONALE GAMA iQ PERFETTO

Gama è una certezza quando si parla di device professionali per capelli. Se cercate un phon professionale compatto, da viaggio o comunque poco ingombrante da tenere a casa, dovete provare il nuovo iQ Perfetto.

Gama, iQ Perfetto. Prezzo: 268,99€ su amazon.it

UN PHON PROFESSIONALE CHE SFRUTTA IL POTERE ANTIBATTERICO E RINGIOVANENTE DELL’OSSIGENO ATTIVO

Questo phon sfrutta la nuova Oxy Active Technology iQ Perfetto, che si avvale del potere antibatterico e ringiovanente dell’ossigeno attivo. I capelli si asciugano alla perfezione e in pochissimo tempo.

#3 PHON PROFESSIONALE COMPATTO T3 FEATHERWEIGHT

Leggerezza e forma compatta anche per il phon T3 Featherweight, leggero proprio come una piuma e pieghevole. Tra i testati del TeamClio, anche questo device assicura performance eccellenti, come dal parrucchiere.

T3, Featherweight Compact Air Dryer. Prezzo: 131,95€ su lookfantastic.it

Grazie alla tecnologia Tourmaline SoftAire che non rovina i capelli ma anzi li rende più lucidi, è possibile asciugare grandi ciocche di capelli alla perfezione scongiurando l’effetto crespo tanto odiato. Non avrete più bisogno dei vostri prodotti anti crespo del cuore!

#4 ASCIUGACAPELLI PROFESSIONALE DYSON SUPERSONIC

Questo device non ha bisogno di molte presentazioni. L’asciugacapelli professionale Dyson Supersonic ha fatto da apripista a una nuova categoria di phon professionali con le sue caratteristiche. Primo su tutti il design innovativo, che lo ha reso sin dall’esordio sul mercato il più maneggevole dei phon.

Dyson, Supersonic Hair Dryer. Prezzo: 399,00€ su dyson.it

Inoltre, asciuga rapidamente e grazie al sistema di controllo intelligente del calore protegge la luminosità naturale dei capelli, valorizzandola.

#5 PHON PROFESSIONALE IONICO IKOHS ION PRO STUDIO

Un altro phon professionale da poter usare a casa molto pratico e decantato in Rete è Ikohs Ion Pro Studio, un phon agli ioni. Come funziona? Gli ioni negativi proteggono dal calore eccessivo i capelli e li mettono al riparo dalla carica elettrostatica. Lo ionizzatore dell’essiccatore, al contempo, riduce le molecole d’acqua, facendole evaporare più in fretta e a una temperatura più bassa.



Ikohs, Ion Pro Studio. Prezzo: 140,74€ su ikohs.com

Essendo, inoltre, molto pratico da usare, asciugare i capelli diventa un piacere senza alcuna fatica! Questo phon è anche dotato di un cavo lunghissimo che ci garantisce libertà di movimento.

Ragazze, non è finita qui! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire altri phon professionali che vale davvero la pena di provare! In particolare, troverete proposte più economiche, in alcuni casi perfino low cost!