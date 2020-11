I nuovi profumi Inverno 2021 sono i compagni di viaggio perfetti per la stagione fredda, quando – con l’abbassarsi delle temperature – sentiamo ancor di più il bisogno di un caldo e profumato abbraccio che ci avvolga per tutto il giorno.

Sono davvero tanti i nuovi profumi Inverno 2020-2021, novità che promettono di farci battere il cuore e di accontentare praticamente tutte, a prescindere dai gusti. Ho pensato di raccogliere per voi in un unico post i migliori profumi invernali femminili del momento, concentrandomi in particolare sulle novità ma senza trascurare alcune fragranze di uscita più datata ma ugualmente degne di nota.

Troverete anche curiosità e alcuni suggerimenti di Marika Vecchiattini, autrice dell’interessantissimo Manuale della grande profumeria italiana ed esperta in materia. Curiose? Via con il post!

DA VALENTINO A VERSACE, I NUOVI PROFUMI INVERNO 2021 DA PROVARE SUBITO

I profumi Inverno 2021 sono persistenti e intensi, in grado di avvolgerci con la loro scia e farci sentire amate tutto il giorno. D’altronde, quando si ha a che fare con una fragranza davvero “presente”, non c’è il problema di doversi interrogare su come far durare il profumo più a lungo, cosa che in effetti accade spesso con alcuni prodotti “evanescenti”. Molte delle novità lanciate nelle ultime settimane rispondono proprio a questa caratteristica: la persistenza.

Tra le nuove uscite c’è, per esempio, questo profumo di Valentino, Voce Viva, che ha per testimonial la talentuosa Lady Gaga. Si tratta di una fragranza floreale e muschiata, adatta all’inverno.

Valentino, Voce Viva Eau de Parfum. Prezzo: 133,00€ su sephora.it





Se cercate un profumo raffinato ed elegante, vi segnalo Laura Biagiotti Forever Touche d’Argent. Una fragranza cipriata che celebra la straordinaria capacità di noi donne di essere sempre diverse, pur rimanendo fedeli a noi stesse.

Laura Biagiotti, Forever Touche d’Argent Eau de Parfum. Prezzo: 85,00€ su sephora.it

Amate i profumi più “sfacciati”? Quello che fa per voi è Yves Saint Laurent Libre Intense, un’esplosione floreale di sensualità , irriverenza e grinta.

Yves Saint Laurent, Libre Eau de Parfum Intense. Prezzo: 135,00€ su sephora.it

Lanciato alcuni mesi fa sul mercato, Giorgio Armani My Way è una dichiarazione di indipendenza tradotta in fragranza appartenente alla famiglia dei profumi floreali. Tra fiore d’arancio, tuberosa e gelsomino, vi conquisterà al primo spruzzo!

Giorgio Armani, My Way Eau de Parfum. Prezzo: 115,50€ su sephora.it

Molte donne, interrogate su quale sia il miglior profumo femminile al mondo, probabilmente risponderebbero “lui”: J’Adore di Dior. La Maison ha lanciato, recentemente, una nuova declinazione del suo iconico profumo, J’Adore Infinissime.

Dior, J’Adore Infinissime Eau de Parfum. Prezzo: 139,50€ su sephora.it

Chi ama i profumi unisex conosce senz’altro Tom Ford Black Orchid, un orientale floreale con note di tartufo e prugna, orchidea nera, rum, ylang-ylang e patchouli. Come resistere? Inoltre, averlo in casa rende felici tutti, proprio per la sua natura unisex.

Tom Ford, Black Orchid Eau de Parfum. Prezzo: 178,00€ su sephora.it

I PROFUMI GENDER FLUID RISPECCHIANO UN CAMBIAMENTO EPOCALE E SARANNO SEMPRE PIÙ PRESENTI IN PROFUMERIA

A onor del vero, bellezze, l’idea di profumo unisex si è ulteriormente evoluta in questi anni, approcciandosi al concetto di gender fluid, ossia con genere fluido. La profumeria, d’altra parte, rispecchia fedelmente la nostra società , come ha confermato al TeamClio l’esperta Marika Vecchiattini, autrice del Manuale della grande profumeria italiana: “La profumeria è, come tutte le arti, un prodotto del suo tempo: i profumi che vengono creati e lanciati sul mercato sono il frutto di una cultura che si evolve, e testimoniano le trasformazioni nella sensibilità sociale. Se la gender fluidity si radicherà nella società , la vedremo sempre più spesso anche in profumeria”.

Abbiamo approfittato della sua esperienza e competenza per chiederle quale fosse, secondo lei, il profumo-simbolo di questo 2020. La scelta è ricaduta su Gucci Mémoire D’Une Odeur, tra le ultime uscite della Maison e adatto tanto agli ultimi scampoli d’autunno quanto all’inverno: “Gucci Mémoire D’Une Odeur è firmato da Alberto Morillas ed uscito a fine 2019, inizio 2020. Un aromatico dalle sfumature verdi dominato da un’insolita nota di camomilla. Caldo, autunnale, dotato di incredibile delicatezza, possiede una qualità secca e minerale che ricorda un Pigato della Riviera Ligure“.

Gucci, Mémoire D’Une Odeur Eau de Parfum. Prezzo: 84,50€ (in offerta) su sephora.it

Procedendo con le ultime novità , invece, vi consiglio un profumo super sensuale e seducente, Givenchy L’Interdit Intense. Vi dico solo che annusandolo è possibile sentire forte e chiaro il pepe nero, per una fragranza speziata e vivace!

Givenchy, L’Interdit Intense Eau de Parfum. Prezzo: 126,50€ su sephora.it

Fa parte dei nuovi profumi Inverno 2021 anche Versace Dylan Turquoise che, in realtà , rievoca le atmosfere estive. Si tratta di una fragranza floreale e fruttata, leggermente agrumata, che ci catapulta nella bella stagione.

Versace, Dylan Turquoise Eau de Toilette. Prezzo: 88,00€ su sephora.it

Bellezze, non è tutto! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire altri profumi per l’Inverno 2021: tra nuove uscite ed evergreen non c’è che l’imbarazzo della scelta!