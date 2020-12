I migliori fondotinta di farmacia non hanno niente da invidiare ai loro “colleghi” di profumeria e, anzi, sono sempre più apprezzati dalla beauty community.

Merito delle loro formulazioni d’avanguardia, frutto di preziosi e oculati studi nel campo della dermocosmesi, e di performance impeccabili. Difficile dire quale sia il miglior fondotinta di farmacia in assoluto, perché ne esistono di tantissimi e per tante esigenze di tipo diverso.

Per questo, abbiamo pensato di raccogliere in un unico post i migliori fondotinta di farmacia firmati da alcune delle marche più autorevoli e quotate del settore. Dal fondotinta di farmacia per acne, ad elevata coprenza, a quello per pelli mature, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Pronte a scoprirli tutti? Allora, via con il post!

#1 LA ROCHE-POSAY FONDOTINTA TOLERIANE TEINT

La Roche-Posay è sicuramente uno dei migliori brand make up di farmacia e non si smentisce neppure per quanto riguarda la categoria dei fondotinta. Tra i più venduti – e testati con soddisfazione anche da noi del TeamClio – c’è il fondotinta La Roche-Posay Toleriane Teint.

LA ROCHE-POSAY FIRMA OTTIMI PRODOTTI MAKE UP PER LA PELLE SENSIBILE

Si tratta di un fondotinta fluido correttivo, quindi dall’ottima coprenza, formulato appositamente per le pelli sensibili e reattive e con SPF 25. La caratteristica di tutti i fondotinta del brand è proprio quella di essere molto delicati, ipoallergenici e perfino nickel tested. A questo si abbina una resa davvero buona sulla pelle, per una base viso impeccabile.

#2 FILORGA FONDOTINTA FLASH-NUDE FLUID

Se cercate un fondotinta dalla coprenza leggera, dall’effetto gradevolmente luminoso, vi consigliamo Filorga Fondotinta Flash-Nude Fluid, a detta di buona parte della beauty community il miglior fondotinta effetto naturale da comprare in farmacia.

La coprenza è leggera ma modulabile, la texture fluida e confortevole una volta che il prodotto viene steso sul viso. Promette un effetto pelle nuda e ha anche un SPF 30, che non guasta!

#3 AVÈNE COUVRANCE CREMA COMPATTA COLORATA

Difficile non aver mai sentito parlare del fondotinta Couvrance di Avène. Ce ne sono di vari tipi – Couvrance, infatti, è il nome della linea – ma noi del TeamClio abbiamo provato con buoni risultati specialmente quello compatto.

Si presenta, appunto, come una crema colorata compatta, da applicare sul viso con la spugnetta in dotazione. La confezione è munita anche di specchietto ed è perfetta da tenere sempre in borsa.

La coprenza è media ma il prodotto è decisamente stratificabile e si addice in particolare alle pelli sensibili da normali a miste. Anche in questo caso abbiamo un SPF 30, che rappresenta un valore aggiunto. Di certo, è uno dei migliori fondotinta di farmacia di sempre.

#4 DOLOMIA MAKE UP FONDOTINTA COLORE IDEALE

Passiamo, adesso, a quello che potremmo indicare come il miglior fondotinta naturale da comprare in farmacia. Stiamo parlando di Dolomia Make Up Fondotinta Colore Ideale, un fondotinta fluido che minimizza le imperfezioni e si adatta perfettamente al colore della pelle.

Come tutti i prodotti Dolomia, sfrutta le virtù benefiche di piante e rocce delle Dolomiti, consentendoci di riprodurre un trucco estremamente naturale e per nulla artefatto.

In particolare, questo fondotinta contiene polvere di diamante, in grado di regalare all’incarnato un aspetto riposato e disteso, acido ialuronico ed estratto di scutellaria, dall’azione rivitalizzante. Ha una coprenza media e un SPF 25.

#5 EUPHIDRA FONDOTINTA FLUIDO

Vanta ottime recensioni anche Euphidra Fondotinta Fluido, un fondotinta idratante dalla coprenza media e con SPF 25 disponibile in svariati colori, che ricoprono un range di sfumature piuttosto ampio.

Grazie alle polveri a effetto soft-focus di cui è arricchito, minimizza le imperfezioni e assicura all’incarnato uniformità e luce. Ha un finish mat e si addice in particolar modo alle pelli miste.

