Chi non vorrebbe trovare sotto l’Albero il meglio dei regali beauty di lusso Natale 2020? Come ogni anno, sono tantissime le idee regalo luxury pensate per chi ama profondamente make up, skincare e haircare firmate dalle migliori marche in commercio.

Abbiamo pensato di raccogliere in un unico post i regali beauty di lusso, griffati e in edizione limitata che affollano profumerie ed e-shop, per scovare l’idea perfetta per un regalo che lasci senza fiato oppure – perché no? – per trovare l’autoregalo perfetto. Dai cofanetti make up a quelli skincare, passando per le collezioni in limited edition e le ultimissime uscite, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Non ci credete? Preparatevi a sognare e a prendere appunti, perché il nostro viaggio tra i regali beauty di lusso Natale 2020 sta per iniziare. Pronte? Via con il post!

I REGALI BEAUTY DI LUSSO NATALE 2020 PER CHI AMA IL MAKE UP

Cominciamo dai regali beauty di lusso Natale 2020 a tema make up. Per fare breccia nel cuore di chi riceve in dono dei trucchi, l’idea migliore è scegliere una palette di ombretti esclusiva. Un’idea? Questa palette dai toni nude ma sparkling della collezione natalizia di Dior.

Dior, Sparkling Couture Palette Occhi. Prezzo: 59,90€ su sephora.it





Alle amanti del make up luminoso e strong, di grande impatto, consigliamo invece la palette in limited edition LANCÔME X CHIARA FERRAGNI. Scoprite qui la collezione!

Lancôme, LANCÔME X CHIARA FERRAGNI COLLECTION 2020 Fashion Flirty Palette. Prezzo: 73,90€ su douglas.it

Insieme alla palette di ombretti, che include sia colori tenui che nuance più vibranti e intense, la collezione comprende anche dei bellissimi rossetti opachi, tra cui questo nude rosato sofisticato e chic. Il packaging, tra l’altro, è super glamour.

Lancôme x Chiara Ferragni, L’Absolu Rouge Drama Matte Rossetto, 274 Working Girl. Prezzo: 39,90€ su douglas.it

Sempre in tema di rossetti, una delle idee regalo di profumeria più belle di questo Natale 2020 è sicuramente questo kit di rossetti liquidi di Armani: tre rossi diversi, perfetti per le feste, custoditi in una pochette rosso fiammante.

Armani, Exclusive Christmas Mini Lip Set. Prezzo: 44,45€ su lookfantastic.it

Fa la sua figura, tra i cofanetti beauty di lusso, anche questo set di prodotti cosmetici firmati Yves Saint Laurent. La pochette animalier nella box, rigorosamente maculata a sua volta, contiene mascara, rossetto a lunga tenuta e il profumo Libre.

Yves Saint Laurent, Couture Must-Haves Makeup Gift Set. Prezzo: 65,95€ su lookfantastic.it

SONO TANTISSIMI I COFANETTI MAKE UP LUXURY TRA CUI POTER SCEGLIERE

Che dire di questo kit di prodotti Charlotte Tilbury? La quintessenza del lusso e dell’opulenza. Palette per un trucco occhi da diva, matita occhi e mascara volumizzante: il regalo perfetto per chi ha gli occhi verdi e vuole valorizzarli con il make up giusto.

Charlotte Tilbury, Mesmerising Maroon Magic Trick Kit. Prezzo: 105,00 € su charlottetilbury.com

Ragazze, non è ancora tutto! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire il meglio dei regali beauty di lusso Natale 2020 a tema skincare e capelli!