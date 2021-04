PERCHÉ CALENDARIO LUNARE 2021 E TINTA CAPELLI SONO LEGATI? QUANDO TINGERE I CAPELLI IN BASE ALLA LUNA?

Calendario lunare 2021 e tinta capelli presentano un legame molto forte, secondo la tradizione e le credenze popolari. Un po’ come accade per fasi lunari e ceretta, anche tintura capelli e fasi lunari sarebbero interconnesse. La regola generale dice che tingere i capelli con luna crescente aiuta a far durare di più il colore e a fissarlo meglio. Tingere i capelli con la luna piena o in luna calante, invece, può non essere una buona idea, fatta eccezione per le schiariture come lo shatush, per esempio. Le fasi lunari non sono l’unico elemento da tenere in considerazione: anche il transito della luna in alcune particolari costellazioni fa la differenza e ci aiuta a capire quando fare la tinta.

Credits: Foto di Pexels | Luiz Clas

Anche quest’anno, se si consulta il calendario delle fasi lunari esiste un’apposita sezione calendario lunare 2021 tinta capelli. Tintura capelli e fasi lunari, infatti, sarebbero interconnesse tra loro, un po’ come accade con la gravidanza e con altre questioni relative alla nostra bellezza tra cui tagliare i capelli.

Scopriamo insieme quando tingere i capelli in base alla luna e tutte le dritte su quando fare la tinta secondo il calendario lunare.

TINTURA CAPELLI E FASI LUNARI: QUAL È IL LEGAME?

Non ci sono evidenze scientifiche che dimostrino l’esistenza di un legame tra tintura capelli e fasi lunari, ma un po’ come accade per il ciclo mestruale, la gravidanza e molte questioni inerenti la bellezza pare che la luna abbia una certa influenza su di noi e anche sul colore della nostra chioma.

Credits: Foto di Pexels | David Frazer







D’altronde, il principio alla base di queste credenze popolari è sempre lo stesso. Terra, Sole e Luna sono legati da immense forze gravitazionali, che variano in base alle loro reciproche posizioni.

Credits: Foto di Pexels | Gantas Vaičiulėnas

Si pensa, quindi, che queste oscillazioni possano avere degli effetti su molti fenomeni naturali, come le maree (e, in questo caso, la scienza parla chiaro!) ma anche la crescita dei peli, dei capelli e, di conseguenza, il loro colore.

Credits: Foto di Pexels | Elina Sazonova

Per questo il calendario lunare ci indica anche come comportarci con la tinta, quando è meglio farla per far durare di più il colore e per tenere a bada la ricrescita capelli che tanto odiamo, mostrando una chioma sempre al TOP.

Via Giphy

CALENDARIO LUNARE 2021 TINTA CAPELLI: QUANDO TINGERSI IN BASE ALLA LUNA

Cominciamo dalla regola generale, per cui tingere i capelli con la luna calante sarebbe sbagliato. Perché? In sostanza, pare che il colore si scarichi molto più in fretta, quindi è bene tenersi alla larga dalla tinta in questa particolare fase lunare.

Credits: Foto di Pexels | Ruvim

Il discorso cambia, invece, con la luna crescente. Tingere i capelli con la luna crescente, infatti, sarebbe l’ideale: chi crede nel legame tra calendario lunare e tinta capelli, infatti, sostiene che i riflessi siano più belli e vividi e che il capello trattenga meglio i pigmenti assicurando una maggiore stabilità del colore.

Credits: Foto di Pexels | Veerendra

Sbagliare la fase lunare per la tintura dei capelli può compromettere sia la resa del colore che la sua durata, ma anche l’intensità.

Via Giphy

Un ruolo importante, inoltre, è svolto anche dalle costellazioni in cui la luna transita. I colori forti e molto strong, per esempio, gioverebbero della luna crescente in Bilancia o in Gemelli.

Credits: Foto di Pexels | Samer Daboul

Per aiutarvi a capire meglio, a organizzarvi per i mesi futuri e a fare le vostre valutazioni sulle tinture dei mesi scorsi, vi riportiamo tutte le date utili del calendario lunare 2021 tinta capelli.

Credits: @aleuyen.mentoraherbal Via Instagram

Eccole, mese per mese:

GENNAIO: 14-15 gennaio/22-23-24-25 gennaio

FEBBRAIO: 17-18-19-20-21 febbraio/28-29 febbraio

MARZO: 16-17-18-19-20 marzo/28-29-30 marzo

APRILE: 13-14-15-16-17 aprile

MAGGIO: 12-13-14 maggio/22-23 maggio

GIUGNO: 18-19 giugno

LUGLIO: 26-27 luglio

AGOSTO: 22-23 agosto/31 agosto

SETTEMBRE: 1 settembre/19-20 settembre/27-28-29 settembre

OTTOBRE: 24-25-26 ottobre

NOVEMBRE: 21-22 novembre/28-29-30 novembre

DICEMBRE: 18-19 dicembre/25-26-27-28-29 dicembre

Credits: Foto di Pexels | Andre Moura

Ragazze, non è finita qui! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire tante altre informazioni utili su calendario lunare 2021 e tinta capelli: in particolare, vi spiegheremo quando è meglio tingere i capelli in base al tipo di colore che preferite!