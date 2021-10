L’autunno è la stagione delle passeggiate nei boschi di castagne con i bambini, luoghi magici che si vestono dei colori caldi e speziati del foliage e che aprono le loro porte a pomeriggi di divertimenti e risate cercando i deliziosi frutti marroni.

Raccogliere le castagne in Lombardia dalla fine di settembre è un’attività che ogni anno richiama famiglie da tutta la regione: qui le passeggiate nei boschi di castagni con bambini sono moltissime e molto battute, ma di marroni ce n’è per tutti! Zone meno conosciute sono i boschi del Lazio, della Toscana, in Piemonte e nelle Marche.

Credits: Foto di Pexels | Pixabay

#1 PASSEGGIATE ALLA RICERCA DELLE CASTAGNE IN LOMBARDIA, LA VALLE DEL CURONE E I SUOI SENTIERI

Il Parco Montevecchia e Valle del Curone per cercare le castagne con i bambini è un’opzione davvero ideale, ragazze, perché si snodano ben 11 sentieri che permettono di percorrerlo in lungo e in largo con i più piccoli, senza nessuna difficoltà .

Credits: @zuccheroevaligia via Instagram





Inoltre questo parco è facilmente raggiungibile da Milano, da cui dista poco più di 30 km. Per arrivarci basta impostare sul navigatore la località Montevecchia; si parcheggia facilmente e si ha accesso diretto ai boschi di castagne.

Credits: @frascollamassimo via Instagram

I sentieri che partono da Montevecchia attraversano i luoghi piĂą magici del parco e sono tutti percorribili a piedi anche dai piĂą piccoli. Il magico bosco di castagni permette di trovare tantissimi frutti marroni, nonostante sia una zona molto frequentata soprattutto nel weekend.

Credits: Foto di Pexels | Elviss Railijs Bitāns

Credits: Foto di Pexels | Mathias Pr Reding

#2 RACCOGLIERE CASTAGNE CON BAMBINI IN PIEMONTE SUL SENTIERO DEL CASTAGNO

In provincia di Torino esiste un sentiero il cui nome è tutto un programma: il Sentiero del Castagno nelle zone di Pinerolo e Bibiana è la destinazione migliore se vogliamo raccogliere castagne, un’idea per un weekend di settembre con bambini ma non solo! Da ottobre in poi la zona è ancora più magica.

Credits: Foto di Pexels | Arina Krasnikova

I SENTIERI IN PIEMONTE SONO MOLTO SEMPLICI PER RACCOGLIERE CASTAGNE CON I BAMBINI

Quest’area è stata oggetto di grandi migliorie e attenzioni proprio per richiamare turisti attenti e curiosi, amanti della natura e della raccolta delle castagne. Gli alberi sono potati, il sentiero pulito e curato senza particolari difficoltà , ideale per un’escursione giornaliera con i più piccoli.

Credits: Foto di Pexels | Valeria Boltneva

Considerate che in generale la zona boschiva attorno a Torino è perfetta per quest’attività , soprattutto la Val Pellice, famosa per la raccolta dei funghi ma altrettanto per le castagne: pensate che qui ci sono ben 10 mila alberi che ci aspettano!

Credits: Foto di Pexels | Pixabay

Il Piemonte tutto è una delle migliori zone ricca di opzioni per passeggiate nei boschi di castagne con i bambini: anche la zona di Cuneo, di Alessandria e di Asti è degna di essere menzionata.

Credits: @gfemia via Instagram

A due passi da Ivrea c’è poi Nomaglio, un caratteristico borgo diventato noto perché al suo interno sorge l’ecomuseo della castagna: un percorso guidato che ci porta alla scoperta di questo delizioso frutto autunnale e che ci dà la possibilità di assistere anche alla macinatura delle castagne con i bambini, che le vedranno trasformarsi in farina.

Credits: @jacopolucapitti via Instagram

