Molti di noi sono già alla ricerca di idee per un weekend con bambini a settembre 2021, vero? Quando l’estate volge al termine e il tempo è ancora bello, passare un fine settimana fuori porta in famiglia è un ottimo modo per prolungare le vacanze!

Questo settembre 2021 le idee per weekend con bambini non mancano: si sa che i piccoli adorano “sporcarsi” le mani, quindi una due giorni di vendemmia insieme o raccolta di castagne potrebbe essere uno stratagemma per farli divertire in mezzo alla natura! Anche i parchi divertimento come Gardaland o Leolandia possono essere una meta ideale per passare due giorni di risate e allegria. Da non dimenticare anche parchi per la tutela e la conservazione delle specie animali.

Se l’argomento vi interessa non perdiamo altro tempo: seguiteci qui sotto nel post per le migliori idee per un weekend con bambini a settembre 2021!

Credits: Foto di Unsplash | Jessica Rockowitz

Dove non diversamente specificato, le foto sono prese da Instagram

#1 PASSEGGIATA E VENDEMMIA TRA I FILARI, UN’IDEA DIVERTENTE PER UN WEEKEND CON BAMBINI A SETTEMBRE 2021

Si sa che i piccoli amano sporcarsi, stare all’aperto e svolgere attività a contatto con la natura. A settembre 2021 sono moltissime le aziende vinicole che organizzano attività di vendemmia presso i propri filari.

Non solo l’Oltrepò Pavese, anche le Langhe piemontesi offrono diversi spunti ed eventi ad hoc cui partecipare. Sembra un’ottima “scusa” per passare un weekend fuori porta, magari visitando proprio la strada romantica delle Langhe e del Roero impostando un paio di tappe.

Credits: @az.agri_dellerba

Inoltre perché non approfittarne per prenotare una cena in vigna? Tra i filari, nel silenzio delle colline e sotto le stelle sarà una serata indimenticabile.

#2 RACCOGLIERE LE CASTAGNE A FINE SETTEMBRE IN MEZZO ALLA NATURA

Rimanendo in tema di attività in mezzo alla natura, non possiamo non citare la raccolta di castagne: a partire dagli ultimi 10 giorni di settembre fino a fine ottobre è possibile dedicare un weekend con bambini all’esplorazione dei boschi e i loro frutti marroni tipicamente autunnali.

Credits: @anamacha

Muniti di scarponcini, guanti e cestino sarà bellissimo partire all’avventura tra gli alberi che anche a fine settembre 2021 ci regaleranno frutti deliziosi da raccogliere insieme.

Credits: @horace.hei

Se non vivete vicino a un bosco di castagni, meglio ancora perché ciò vorrà dire organizzare un weekend di settembre fuori porta con bambini: la destinazione di punta è la Lombardia. A proposito, perché non approfittare degli ultimi caldi per visitare un ristorante all’aperto a Milano o in Lombardia?

Credits: @horace.hei

Le zone di Varese, Pavia, la Valtellina, insieme alle province di Como, Lecco e Bergamo offrono moltissime opzioni per un fine settimana rilassante con i bambini in mezzo alla natura alla scoperta delle castagne e dei boschi.

Credits: @crisp_autumn_days

#3 BOSCHI INCANTATI CON GNOMI, FATE E PERSONAGGI FIABESCHI

Rimanendo sempre nell’ambito di idee in mezzo alla natura per weekend con bambini a settembre 2021, non possiamo che consigliarvi anche un bosco magico con installazioni fiabesche di gnomi, fate e folletti.

Credits: @the.walking.reader

PER UN WEEKEND CON BAMBINI MAGICO, A SETTEMBRE 2021 SCEGLIAMO UN BOSCO INCANTATO

Le opzioni in tutta la penisola di boschi incantati sono diverse: per esempio nei dintorni di Canzo in provincia di Como esiste il sentiero Spirito del Bosco, un percorso facile e adatto a tutta la famiglia che porta fino a Terz’Alpe (anche se il dislivello non è indifferente e lo consigliamo ai bimbi più grandicelli). Qui si snoda un sentiero che invita a cercare gli abitanti del bosco: gnomi, fate e folletti che vivono tra questi alberi.

Credits: @chelylka

Si tratta di personaggi e sculture intagliate nel legno, che rendono il percorso molto suggestivo: visitandolo in autunno i colori renderanno il tutto ancora più etereo. Un ottimo modo per scoprire il foliage nazionale! Anche nel centro Italia, nelle Marche e nel Lazio, possiamo organizzare un weekend di settembre con bambini alla ricerca dei personaggi fantastici del bosco.

Credits: @alecss___

A tal proposito vi consigliamo il Bosco Incantato di Sefro in provincia di Macerata; qui vicino c’è anche un camping, perché non approfittarne e organizzare un viaggio in campeggio in famiglia? Nel bosco si troveranno sculture permanenti a cura dell’artista Laura Pennesi, realizzate in legno a formare un villaggio di gnomi, fate e streghette.

Credits: @boscoincantatodisefro

Vicino a Viterbo, per i bambini più grandicelli, sorge il Sacro Bosco di Bomarzo conosciuto anche come Parco dei Mostri. Qui il bosco si anima con statue e sculture in pietra che rappresentano creature magiche e a tratti inquietanti.

Credits: @sacro_bosco_di_bomarzo

Ragazze, ferme qui: ci vediamo a pagina 2 per scoprire altre due divertentissime idee per trascorrere un super weekend con bambini a settembre 2021 nella nostra meravigliosa penisola.