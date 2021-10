Da oggi gli incarnati chiari potranno godere del favoloso effetto second skin, radioso, naturale, uniforme e levigato che il Fondotinta OhMyLove ClioMakeUp riesce a donare a qualsiasi tipo di pelle. Con il mio Team di Ricerca e Sviluppo, mettendo insieme il mio know-how come makeup artist, i vostri desideri e anni di lavoro serio e approfondito, fatto di una ricerca meticolosa e infiniti test, abbiamo sviluppato una shade-range completa, pensata per diversi tipi di incarnato, da quelli chiarissimi fino alle deep dark skin.

Delle trenta referenze colore, le tonalità 0.5, 1, 2, 2.5, 2.75, 3, 3.5, 3.75, 4 e 4.5 del Fondotinta OhMyLove sono pensate per gli incarnati chiari, dalle pelli diafane, color porcellana, agli skin tone chiaro-medi che iniziano ad avvicinarsi agli incarnati medi. La formula Vegan, dermatologicamente testata per pelli sensibili e oftalmologicamente testata, non comedogenica, long lasting, waterproof e no transfer rende il Fondotinta OhMyLove un vero e proprio prodotto GAME CHANGER, un must have assoluto di cui innamorarsi fin dal primissimo utilizzo. La texture leggera, elastica e innovativa risulta impercettibile sulla pelle, anche dopo molte ore dall’applicazione, fondendosi alla perfezione con il proprio incarnato senza bisogno di ritocchi durante il corso della giornata.

In questo post vi racconterò tutto sulle tonalità del Fondotinta OhMyLove ClioMakeUp destinate agli incarnati chiari. Vi svelerò, inoltre, tantissime informazioni sulla sua formula unica e innovativa, sulla texture e sul finish, con utilissime foto che vi mostreranno l’effetto su tutti i tipi di pelle. Siete pronti? Allora via con il post, iniziamo!

IL FONDOTINTA OHMYLOVE RACCHIUDE IN SÉ SEMPLICITÀ D ’ UTILIZZO, PERFORMANCE E FINISH RADIOSO E NATURALE

Devo ammettere che questo è sicuramente il lancio che aspettavo con più impazienza: ora che il Fondotinta OhMyLove è finalmente uscito, voglio condividere con voi tutti i dettagli che hanno portato me e il mio Team di Ricerca e Sviluppo alla creazione di questa chicca, il Fondotinta con la F maiuscola, un prodotto capace di rivoluzionare il concetto stesso di fondotinta.

Nel corso di questi anni di lavoro intenso e serio, di studi, di test e di ricerche, affrontati sempre con professionalità e con passione anche nei momenti più faticosi, ho tenuto sempre ben presenti le linee guida di partenza: semplicità d’uso, performance e finish naturalmente radioso.

Sin dal lancio della mia linea ClioMakeUp, il fondotinta è stato uno dei prodotti più desiderati, per questo mi sono anche lasciata guidare dalle vostre stesse richieste per arrivare a quello che confido essere il nostro obiettivo comune.

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com





Il risultato è il Fondotinta OhMyLove, dalla formula Vegan, dermatologicamente testata per pelli sensibili e oftalmologicamente testata – adatta agli occhi sensibili e ai portatori di lenti a contatto – a lunga tenuta, waterproof, no transfer e non comedogenica, adatta, quindi, a tutti i tipi di pelle. La sua formula traspirante non favorisce la creazione di acne, di comedoni e di punti neri: è davvero molto versatile, ideale per le pelli soggette a imperfezioni, ma anche per quelle normali, miste e per le pelli grasse, secche e sensibili. Può essere usato anche sulle pelli mature perché non segna e non va nelle pieghette.

Le shade disponibili del Fondotinta OhMyLove sono trenta

La texture fluida e innovativa, infatti, è elastica e a effetto second skin: riesce a fondersi perfettamente con l’incarnato restando impercettibile e confortevole per tutto il giorno. Questa texture unica nel suo genere lo rende semplicissimo da applicare e da sfumare, un makeup trick perfetto anche per chi è alle prime armi con il mondo del makeup e/o non è avvezzo all’uso del fondotinta. La coprenza è medio-alta e modulabile: potete scegliere di applicarlo direttamente con le dita oppure tramite un pennello o una spugnetta, senza necessità di ritocchi.

Qualunque sia il metodo di applicazione da voi scelto, il risultato sarà sempre un incarnato levigato, uniforme e dal finish sorprendentemente naturale e radioso.

IL FONDOTINTA OHMYLOVE NELLE TONALITÀ 0.5, 1, 2, 2.5, 2.75, 3, 3.5, 3.75, 4 E 4.5 È PENSATO PER GLI INCARNATI CHIARI

Partiamo subito dalle prime shade del Fondotinta OhMyLove ClioMakeUp: le tonalità 0.5, 1, 2, 2.5, 2.75, 3, 3.5, 3.75, 4 e 4.5 sono adatte agli incarnati chiari, dalle pelli diafane agli incarnati chiaro-medi. La sua coprenza medio-alta riesce a minimizzare imperfezioni e discromie, come rossori e macchie della pelle, piuttosto diffusi su questi tipi di incarnato. La combinazione poi con il correttore OhMyLove! È il non plus ultra! Combo consigliatissima!

La coprenza, allo stesso tempo, risulta estremamente modulabile, in modo tale da poter scegliere l’effetto desiderato e il giusto grado di coprenza, senza interferire sulle peculiarità del viso come, per esempio, lentiggini ed efelidi.

LA TONALITÀ 0.5 DEL FONDOTINTA OHMYLOVE È IN ASSOLUTO LA PIÙ CHIARA DELL ’ INTERA LINEA

La shade 0.5 del Fondotinta OhMyLove ClioMakeUp è la più chiara dell’intera linea.

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

È ideale per le pelli diafane e lunari, gli incarnati chiarissimi porcellana.

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

IL FONDOTINTA OHMYLOVE 1 È PENSATO PER GLI SKIN TONE CHIARI PORCELLANA CON SOTTOTONO ROSATO

La seconda tonalità della linea del Fondotinta OhMyLove destinata agli incarnati chiari è la 1.

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

Questa tonalità è pensata per gli skin tone chiari porcellana con sottotono rosato.

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

LA SHADE 2 È PER GLI INCARNATI CHIARI CON SOTTOTONO GIALLO

Passiamo ora alla tonalità 2, ancora adatta agli incarnati molto chiari.

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

La consiglio a chi possiede un incarnato chiaro con sottotono giallo.

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

GLI SKIN TONE CHIARI CON SOTTOTONO BEIGE SONO VALORIZZATI DALLA COLORAZIONE 2.5

Per il Fondotinta OhMyLove ho lavorato molto anche sui mezzi toni, per creare un range completo di colorazioni inclusive tra cui scegliere.

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

La tonalità 2.5 è una di queste: è adatta agli incarnati chiari con sottotono beige.

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

SE AVETE UNA PELLE CHIARA CON SOTTOTONO ROSA/PESCA, LA VOSTRA TONALITÀ È LA 2.75

Se possedete un incarnato chiaro, con sottotono rosa/pesca fermi qui.

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

La colorazione 2.75 del Fondotinta OhMyLove è proprio quella che fa al caso vostro!

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

LA COLORAZIONE 3 DEL FONDOTINTA OHMYLOVE È LA MIA SHADE

Arriviamo ora alla tonalità 3 del Fondotinta OhMyLove, quella più adatta al mio incarnato. Come sapete, il mio incarnato è molto chiaro, eppure ci sono ben cinque tonalità prima di quella perfetta per me, per avere una shade-range completa e inclusiva.

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

La shade 3 è adatta agli incarnati chiari con sottotono neutro/pesca.

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

LA SHADE 3.5 RACCHIUDE GLI SKIN TONE CHIARI CON SOTTOTONO NEUTRO/ROSATO

Se possedete uno skin tone simile al mio, ma con sottotono neutro/rosato, ho la shade che fa per voi.

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

Vi basterà optare per la colorazione 3.5 del Fondotinta OhMyLove!

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

LA SHADE 3.75 È ADATTA ALLE PELLI CHIARE CON SOTTOTONO GIALLO

Sulle pelli chiare con sottotono giallo è piuttosto comune, in particolare durante la stagione estiva, che si creino efelidi e lentiggini.

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

Per valorizzare pienamente questi tipi di incarnato, vi consiglio di optare per la colorazione 3.75.

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

LA SHADE 4 DEL FONDOTINTA OHMYLOVE INIZIA AD AVVICINARSI AGLI SKIN TONE MEDI

La colorazione 4 del Fondotinta OhMyLove fa ancora parte delle shade ideali per gli incarnati chiari, anche se ci stiamo avvicinando sempre più agli skin tone medi.

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

È, infatti, adatta agli incarnati chiaro-medi con sottotono dorato.

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

LA COLORAZIONE 4.5 INIZIA AD AVVICINARSI AGLI SKIN TONE MEDI

La colorazione 4.5 si avvicina agli skin tone medi.

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

La shade 4.5 è pensata, infatti, per le carnagioni chiaro-medie con sottotono beige/pesca.

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

ClioMakeUp, Fondotinta OhMyLove. Prezzo: 28,50€ su cliomakeupshop.com

Siete ancora indecisi su quale shade scegliere? Potete ricevere una consulenza, completamente gratuita, sulla tonalità di Fondotinta OhMyLove più adatta a voi! Compilate il form per inviare la richiesta al nostro Team di esperti!

Ragazze e ragazzi, le shade 0.5, 1, 2, 2.5, 2.75, 3, 3.5, 3.75, 4 e 4.5 del Fondotinta OhMyLove ClioMakeUp, adatte agli incarnati chiari, insieme alle altre tonalità che compongono la linea, sono disponibili sul ClioMakeUpShop. Sul sito troverete tantissime utili informazioni e anche un video in cui ve ne parlo e vi mostro tutte le shade applicate.

Se volete conoscere gli ultimi prodotti arrivati sul ClioMakeUpShop non potete perdervi questi post:

1) FONDOTINTA OHMYLOVE CLIOMAKEUP: IL PRODOTTO INDISPENSABILE PER UN INCARNATO UNIFORME, LEVIGATO, RADIOSO E NATURALE

2) CORRETTORE FLUIDO EFFETTO “INSTA-RELAX” OHMYLOVE CLIOMAKEUP: QUATTORDICI SHADE PER UN INCARNATO NATURALMENTE LUMINOSO, DISTESO E OMOGENEO

3) BLUSH IN POLVERE CUTELOVE: TRE INEDITE TONALITÀ DALLE SFUMATURE CALDE, ELEGANTI E VIBRANTI, PER UN EFFETTO SUN-KISSED GLAMOUR E NATURALE

Ragazze e ragazzi, per questo post è tutto, ora vi lascio la parola. Vi ricordo, se non l’avete ancora fatto, di iscrivervi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità del mondo ClioMakeUp. Quanti di voi si rivedono in una di queste tonalità del Fondotinta OhMyLove ClioMakeUp per gli incarnati chiari? Fatemi sapere tutto nei commenti. Un bacione dalla vostra Clio!