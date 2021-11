Tra le tendenze di quest’inverno 2021 2022, i rossetti glitter sono forse la più evidente e… scintillante! In vista del Natale, bellezze, non c’è niente di più festivo che indossare un bel rossetto glitterato e quest’anno abbiamo l’imbarazzo della scelta!

Non è comunque detto che i rossetti glitter si indossino solo durante le festività natalizie o a Capodanno, anzi: sono un prodotto perfetto per ogni serata importante, un party o un evento particolare dove vogliamo essere uniche. Le formulazioni oggi permettono di ottenere anche rossetti glitter long lasting, che siano in texture cremosa o liquida, perciò non dobbiamo temere che i brillantini “se ne vadano in giro”, bellezze! Ultimamente si è parlato tanto di rossetti glitter perché la nuova collezione make-up di Chiara Ferragni comprende un bellissimo lipstick rosso glitterato, ma anche Kiko ha lanciato i propri lipstick con brillantini per le feste, così come tanti altri brand di trucco.

Insomma bellezze non indugiamo oltre: venite qui sotto nel post per scoprire i migliori rossetti glitter 2021/2022 da comprare per essere le più scintillanti quest’inverno!

Credits: Foto di Pexels | Anastasiya Lobanovskaya

COME INDOSSARE IL ROSSETTO GLITTER, IL TRUCCO VISO E OCCHI DA ABBINARE ALLO SCINTILLIO DEL LIPSTICK

Spesso mi capita di sentire dubbi riguardo i rossetti glitter e, nello specifico, come indossarli abbinandoli al resto del make-up per non rischiare un effetto esagerato.

Credits: @glitterlipsoz via Instagram





Bellezze, come sapete sostengo da sempre che l’importante sia sentirsi bene nella propria pelle, quindi anche in questo caso non ci sono regole prefissate. Dal canto mio, se dovessi consigliare un trucco viso e occhi da abbinare ai rossetti glitter 2021 2022, vi suggerirei di non “esagerare” con colori e finish diversi.

Credits: @pearldupcosmetics via Instagram

Visto che il focus del look saranno proprio le labbra, scintillanti e piene, sarebbe meglio puntare a una base matte, da completare eventualmente con illuminante nei punti giusti. A proposito, se volete sapere come mettere bene l’illuminante, ne avevo parlato proprio in un post dedicato.

Credits: @tooleybeauty via Instagram

Per quanto riguarda gli occhi, anche qui se volete dare risalto alle labbra con un rossetto glitterato, meglio scegliere colori matte o leggermente shimmer, in nuance chiare e non esageratamente sfumati.

Credits: @cherrypopboutique1 via InstagramÂ

Detto questo, bellezze, passiamo ai rossetti glitter 2021 2022: d’ora in poi scaldate i carrelli perché scopriremo i migliori da non perdere assolutamente!

I ROSSETTI GLITTER 2021 2022 PIÙ CHIACCHIERATI: DA CHIARA FERRAGNI A KIKO

Un vero e proprio trend dell’inverno 2021 2022, i rossetti glitter luminosi e scintillanti ci promettono giornate e serate di festa nel periodo dell’anno più bello e magico di tutti: il Natale! Cominciamo insieme il nostro viaggio.

Chiara Ferragni, Rossetto All That Glitter. Prezzo: 21,50€ su douglas.it

IL PIÙ CHIACCHIERATO È IL ROSSETTO GLITTER DI CHIARA FERRAGNI

Probabilmente il più desiderato tra i rossetti glitter 2021/2022, il lipstick All That Glitter di Chiara Ferragni al momento in cui vi scrivo è sold-out sul sito di Douglas, che lo rivende in esclusiva. Si tratta di una bellissima punta di rosso intenso, il colore è molto saturo e pieno fin dalla prima passata.

Kiko Cosmetics, A Holiday Fable Enchanting Lipstick – disponibile in 4 tonalità . Prezzo: 12,99€ su kikocosmetics.it

È disponibile in 4 diverse tonalità il rossetto glitter Kiko che il brand ha lanciato in vista delle festività natalizie. Oltre ai brillantini contiene perle che lo rendono ancora più luminoso. L’effetto finale è metallizzato e pieno.

NYX Professional MakeUp, Glitter Goals Liquid Lipstick. Prezzo: 4,85€ su beautybay.com

Il rossetto glitter NYX è forse uno dei più chiacchierati di sempre, e anche quest’anno la curiosità riguardo questo prodotto non si arresta. Stiamo parlando di un rossetto liquido iper pigmentato e a lunga durata dal costo davvero contenuto.

Tom Ford, Lipspark rossetto. Prezzo: 56€ su sephora.it

Decisamente un’altra fascia di prezzo questo rossetto glitter di Tom Ford, perfetto se vogliamo regalarci una coccola extra e cerchiamo un prodotto iper performante ma anche iconico. Scivola sulle labbra in un baleno e promette colore intenso e duraturo.

Dior, Rouge rossetto in edizione limitata Star Edition. Prezzo: 45€ su dior.com

Anche in questo caso, bellezze, parliamo di un prodotto iconico che ci farà sentire davvero uniche durante le feste natalizie. Il rossetto Rouge Dior si veste di glitter e shimmer per l’edizione limitata legata al mondo del cinema, Star Edition. Il plus? Si può personalizzare la confezione con una parola a propria scelta, gratuitamente.

Bellezze, questi erano solo i rossetti glitter 2021/2022 più chiacchierati, ma non sono certamente finiti qui!