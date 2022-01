Speriamo che questo sia l’anno giusto per tornare a pensare ai viaggi 2022, da organizzare verso le destinazioni migliori mese per mese. L’itinerario che per ora rimane un sogno per molti di noi comprende le bellezze naturali più famose del mondo.

Secondo il sito volagratis.com tra i viaggi 2022 da fare assolutamente (o sognare) ci sono 12 destinazioni, una al mese, che ci permettono di assistere a un fenomeno naturale ricco di bellezza e fascino. Un esempio? Le saline in Bolivia, il deserto fiorito della Death Valley, l’aurora australe in Australia sono solo alcuni dei viaggi da fare nel 2022 che ci consentono di riconnetterci con Madre Terra e vivere, sognando, alcuni dei fenomeni più magici del pianeta. Ovviamente tutti viaggi da fare secondo le disposizioni e le regole vigenti al momento del viaggio stesso.

Ragazze, non perdiamo altro tempo e vediamo insieme i viaggi 2022 da fare in estate, inverno, autunno e primavera: essì, essendo 12 destinazioni mese per mese, ce n’è per tutti i gusti e le tasche. Cominciamo!

#1 GENNAIO ALLE SALINE BOLIVIANE DEL SALAR DE UYUNI

Gennaio è quasi giunto al termine, ragazze, e quindi probabilmente molte di noi dovranno accontentarsi di foto e video, registrati o in streaming, ma potrebbe essere un consiglio di viaggio 2022 all’estero da sfruttare anche per il prossimo anno.

La prima meta per il mese di gennaio è il Salar de Uyuni, in Bolivia, la più grande distesa salina della terra, formatasi dopo l’evaporazione di un lago salato. La salina boliviana è sempre meravigliosa, ma durante gennaio torna a ricoprirsi di un leggero strato d’acqua.

Credits: @theboliviantraveler

Questo la rende affascinante e magica grazie anche alla sua posizione: si trova infatti a più di 3600 metri sul livello del mare ed è circondata da un recinto (Uyuni) di montagne.

#2 CERCARE LA POROROCA IN BRASILE, META PERFETTA PER I SURFISTI IN FEBBRAIO

Febbraio è il mese perfetto per un viaggio in Brasile, soprattutto se amate fare surf e cavalcare le onde più maestose e fragorose. Decisamente il momento ideale per cercare la Pororoca, l’onda più alta di tutto l’anno.

Credits: @serginholaus79

Con il termine gli indigeni Tupi hanno da sempre indicato una grande onda di marea che ogni anno è in grado di risalire le foci del Rio delle Amazzoni per poi sfociare con tutta la sua maestosità nell’Oceano Atlantico.

Credits: @serginholaus79

Il fenomeno delle Pororoca in Brasile si verifica tra febbraio e marzo, ed è accelerato dalla luna piena che alza la marea e dà il via al processo. Solo per gli esperti e i coraggiosi: l’onda, infatti, trascina con sé i detriti che si depositano sul fondo del Rio delle Amazzoni. Da qui il suo nome che significa, letteralmente, grande rumore distruttore. Un viaggio 2022 per surfisti navigati!

#3 IL “SORT SOL” DELLA DANIMARCA A MARZO, LO SPETTACOLO NEI CIELI

Anche soprannominato Black Sun, o più semplicemente Sole Nero, il fenomeno naturale danese è qualcosa di così magico che non si può perdere, specialmente se state progettando un viaggio 2022 last-minute, perché si trovano molti voli economici verso la Danimarca.

Credits: @ncbech

IL BLACK SUN È UN FENOMENO DA VEDERE NEL 2022

Non parliamo di un’eclissi solare, anche se il nome potrebbe far pensare a questo, bensì del fenomeno che interessa la zona di Tønder e Ribe quando migliaia di uccelli si alzano in volo per la migrazione verso l’Europa meridionale. Al tramonto lo spettacolo è maestoso: più di cinquantamila stormi comuni si compattano e oscurano il sole, volando verso il caldo.

#4 LA FIORITURA DELLA DEATH VALLEY, AD APRILE CERCHIAMO I FIORI NEL DESERTO

Quella del 2016 è stata così spettacolare e unica da essere stata soprannominata Super Bloom, ovvero super fioritura. Ogni anno, da aprile in poi, è possibile assistere al fenomeno della fioritura nel deserto della Death Valley, una delle aree più aride del pianeta che si estende in California e Nevada (tanto che, infatti, si chiama Valle della Morte).

Credits: @saildad

Quest’anno inseritelo tra i viaggi 2022 da fare assolutamente, soprattutto se avevate già in mente una capatina in America: se le piogge autunnali e invernali sono state sufficientemente abbondanti, allora anche quest’anno assisteremo a una fioritura meravigliosa. Il fenomeno dura fino alla fine di maggio.

#5 VIAGGIO 2022 IN COPPIA ROMANTICO, A MAGGIO NON PERDIAMO IL TUNNEL DELL’AMORE A KEVLAN

È considerato il posto più romantico in Ucraina e, quindi, non possiamo che consigliarlo come viaggio 2022 con la vostra dolce metà . Potrebbe essere un’idea regalare un biglietto per Kevlan, nell’Ucraina occidentale, al proprio partner per fare insieme una cosa romantica di coppia a San Valentino, anche se un po’ in ritardo!

Credits: @viajesmexicana

Il mese di maggio è consigliato perché è quando fiorisce il famosissimo Tunnel dell’Amore, che collega una falegnameria a una foresta, in un percorso ora naturale ma che un tempo era semplicemente un tratto di ferrovia.

Credits: @viajesmexicana

Oggi, come indica il nome stesso, si tratta di un vero e proprio tunnel ricoperto di rami verdi e fiori che creano un arco molto suggestivo che, addentrandosi, lascia spazio a una natura più selvaggia.

#6 FENICOTTERI NEL PARCO NATURALE DI MOLENTARGIUS A CAGLIARI, LO SPETTACOLO DI GIUGNO

Senza doversi allontanare troppo e se vogliamo organizzare un viaggio 2022 in Italia, ragazze, a Cagliari a giugno c’è uno spettacolo naturale che lascia a bocca aperta. La zona del Parco Naturale di Molentargius-Saline è famosa perché nel suo specchio d’acqua sono soliti nidificare i fenicotteri rosa.

Credits: @molentargiussalineofficial

L‘inizio di giugno è il periodo migliore per osservarli, perché si tratta del momento in cui questi uccelli meravigliosi si fermano per deporre le uova.

L'inizio di giugno è il periodo migliore per osservarli, perché si tratta del momento in cui questi uccelli meravigliosi si fermano per deporre le uova.