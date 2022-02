La sugar detox è la moda alimentare del momento e ovviamente non potevamo non parlarne.

Se leggete i nostri articoli sul tema dieta&wellness sapete bene che non andiamo d’accordo con le finte diete miracolose che poco hanno a che fare con l’evidenza scientifica. Per questo motivo trovare nel nome del regime alimentare in questione la parola “detox” non ci rende particolarmente felici. Tuttavia, il nostro obiettivo non è certamente quello di dare giudizi a priori, ma piuttosto cercare di capire se i principi della sugar detox possano essere sensati o no.

Tutte le informazioni hanno puramente scopo divulgativo e non sostituiscono in alcun modo il parere di un esperto. Per indicazioni specifiche rivolgetevi sempre al vostro medico e al dietista nutrizionista di riferimento.

SUGAR DETOX, DI CHE COSA SI TRATTA?

La sugar detox viene presentata come “un programma semplice ed efficace per spezzare una volta per tutte la dipendenza dallo zucchero”.

Secondo i sostenitori di questo regime alimentare, lo zucchero sarebbe il nemico più insidioso della dieta moderna dal quale dovremmo liberarci.

Gli ideatori della sugar detox suggeriscono i tre step seguenti:

Esaminare scrupolosamente le proprie abitudini alimentari con lo scopo di individuare tutti i cibi che contengono zucchero.

Scoprire le alternative salutari allo zucchero, tema su cui ci focalizzeremo nel corso del post. In più, secondo la loro opinione, ci sarebbe la necessità di sostituire quelli che chiamano “alimenti inerti o nocivi” con “vivi e benefici”.

Intraprendere un programma detox di 12 settimane che combina dieta ed esercizio fisico.

DIPENDENZA DA ZUCCHERO: COSA DICE LA SCIENZA?

Ancora prima di soffermarci sulla valenza delle raccomandazioni nutrizionali della sugar detox, già soltanto leggere l’obiettivo di questo regime alimentare fa sorgere i primi dubbi riguardo la sua utilità .

NON ESISTE UNA VERA E PROPRIA DIPENDENZA DALLO ZUCCHERO

La sugar detox ci promette di “spezzare la dipendenza dallo zucchero”, tuttavia dal punto di vista scientifico sono necessarie ancora ulteriori prove prima di concludere che l’iperconsumo di zuccheri possa essere assimilato agli altri comportamenti da abuso.

La predilezione per il dolce è innata e ha lo scopo di orientarci verso le fonti energetiche. Questa naturale preferenza, influenzata da diversi fattori, cambia nel corso della vita ed anche le emozioni sono in grado di modificare il nostro comportamento alimentare.

Il dolce può essere visto come una sorta di ricompensa, e il desiderio verso questi cibi risulta maggiore in molte condizioni associate a variazioni del tono dell’umore. Gli alimenti ricchi di carboidrati promuovono la sintesi e il rilascio di serotonina e delle beta-endorfine i quali influenzano positivamente l’umore.

Con sugar addiction si indica l’atteggiamento di chi presenta un problema di perdita di autocontrollo nei confronti di questi cibi. Tuttavia, non necessariamente queste condizioni rientrano in un quadro patologico e la forte preferenza per il dolce non può essere interpretata come una vera dipendenza. Ovviamente trattandosi di situazioni delicate e complesse è bene evitare l’autodiagnosi e, in caso si percepisca un problema, rivolgersi a uno specialista, sicuramente non seguire un fai da te con la sugar detox.

NON ABBIAMO BISOGNO DI DEPURARCI CON LA SUGAR DETOX

È vero che seguire una dieta ricca di zuccheri non è salutare. Infatti, un consumo eccessivo di zuccheri, favorendo un’elevata assunzione calorica, può promuovere il rischio di sviluppare obesità e varie problematiche associate a questa condizione.

Tuttavia, la raccomandazione di evitare di esagerare col consumo di zuccheri non implica la necessità di eliminarli, discorso che approfondiremo nella pagina successiva.

ALTERNATIVE SALUTARI ALLO ZUCCHERO? PARLIAMONE E FACCIAMO CHIAREZZA

Nel secondo step della sugar detox troviamo il consiglio di sostituire lo zucchero con quelle che vengono chiamate alternative salutari.

Prima di tutto ci teniamo a chiarire che il saccarosio, ovvero il comune zucchero bianco da tavola, non è una sostanza nociva o un “veleno bianco” dal quale dobbiamo depurarci.

Inoltre, i prodotti che spesso vengono presentati come dei mezzi “salutari” con cui dolcificare i cibi e le bevande in realtà non sono sostanzialmente diversi dal saccarosio.

Infatti, che sia miele, zucchero di canna, zucchero bianco, dal punto di vista nutrizionale non ci sono differenze significative, si tratta in ogni caso di zuccheri liberi e perciò da limitare.

NON ESISTONO ALIMENTI BUONI E ALIMENTI CATTIVI

L’altro aspetto della sugar detox che non apprezziamo per niente è l’utilizzo dell’espressione “alimenti inerti e nocivi”.

Questa definizione potrebbe portare a pensare che esista il binomio “cibi buoni” VS “cibi cattivi”, visione che sicuramente non favorisce l’instaurarsi di un buon rapporto con il cibo.

