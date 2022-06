I cosmetici solidi sono diventati, negli ultimi anni, il fiore all’occhiello della produzione di molti brand, italiani e non.

Si tratta di prodotti naturali (in alcuni casi biologici) o comunque con buon Inci, caratterizzati dalla quasi totale assenza di packaging e imballaggi, da una durata nettamente superiore rispetto ai loro “colleghi” liquidi e, nondimeno, da un’elevata concentrazione di attivi. Oggigiorno è possibile instaurare una beauty routine di soli cosmetici solidi, per il viso, ma anche per la cura del corpo e dei capelli.

Curiose di scoprire con noi i migliori cosmetici solidi del momento? Nel post abbiamo racchiuso alcune delle novità più interessanti e degli evergreen insostituibili: iniziamo!

MIGLIORI COSMETICI SOLIDI SKINCARE: LE NOVITÀ DI KIEHL’S, BIOFFICINA TOSCANA E MEDITERRANEA

La skincare si fa naturale, ecologica ed ecosostenibile con i nuovi cosmetici solidi firmati dalle migliori marche del mondo beauty. Tra le novità più interessanti segnaliamo la linea di cosmetici solidi Kiehl’s, composta da diverse referenze pensate per soddisfare qualsiasi esigenza. Per le pelli da normali a grasse, sensibili e delicate, consigliamo per esempio Kiehl’s Calendula & Soothing Concentrated Cleansing Bar, detergente viso solido lenitivo che è una vera e propria carezza avvolgente sulla pelle.

Kiehl’s, Calendula Calming & Soothing Concentrated Cleansing Bar. Prezzo: 20,00€ su sephora.it





Anche Biofficina Toscana propone nuovi cosmetici solidi viso. Perfetto per l’estate, il Solido viso mela e menta: delicato e dall’azione purificante, è freschissimo sul viso ed è, ovviamente, un cosmetico biologico.

Biofficina Toscana, Solido viso mela e menta. Prezzo: 8,11€ su biofficinatoscana.com

Mediterranea propone il nuovo Detergente Viso e Occhi, con acido ialuronico e con ingredienti per il 90,6% di origine naturale. Come tutti i cosmetici solidi, le referenze della nuova linea Solidi del brand sono molto concentrate: un cosmetico solido Mediterranea equivale a circa 200-250 ml di cosmetici tradizionali! Dermatologicamente e oftalmologicamente testato, è adatto anche agli occhi sensibili.

Mediterranea, Detergente Viso e Occhi con Acido Ialuronico. Prezzo: 9,80€ su mediterranea.it

DA NIVEA A LA SAPONARIA, I COSMETICI SOLIDI VISO NATURALI MUST HAVE

I cosmetici solidi viso sono veri e propri must have, specialmente in estate quando c’è la necessità di armarsi di prodotti beauty travel size o, comunque, in formati compatti e quindi agevoli da portare in viaggio. Come ormai è risaputo, inoltre, rappresentano una scelta ecologica ed ecosostenibile, nel rispetto dell’ambiente e della natura a partire dal packaging.

I COSMETICI SOLIDI SONO PERFETTI DA METTERE IN VALIGIA

Nivea Detergente Viso Solido Naturally Clean Struccante viene venduto nella sua confezione in cartone riciclabile, senza plastica, e la formula contiene il 100% di ingredienti di origine naturale. Con estratti di tè nero, è un ottimo prodotto per detergere e struccare il viso.

Nivea, Detergente Viso Solido Naturally Clean Struccante. Prezzo: 5,39€ su amazon.it

Per le pelli secche e delicate, consigliamo il Detergente Viso Lenitivo No Stress La Saponaria. Contiene ossido di zinco, polvere di riso e rosa canina, ingredienti nutrienti, lenitivi e addolcenti.





La Saponaria, No Stress Detergente Viso Lenitivo Solido. Prezzo: 8,65€ su amazon.it

Non solo detergenti: i cosmetici solidi assolvono anche altre funzioni come, per esempio, quella di gommage. UnBottled propone questo gommage viso solido delicato ma performante, a base di caffè e mandorle dolci, per un incarnato radioso e levigato.



UnBottled, Gommage Visage Peau Radieuse Solid Face Scrub. Prezzo: 14,00€ su sephora.it

