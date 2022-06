Quando si tratta di gelaterie in Italia il discorso si fa molto serio: dove mangiare il gelato migliore dello Stivale? Le gelaterie italiane TOP ci offrono sempre un prodotto eccezionale, ma alcune sono indubbiamente più famose di altre.

Noi golosi siamo sempre alla ricerca della prelibatezza più buona da assaggiare, e dopo avervi parlato sul blog delle specialità regionali più famose e succulente non potevamo esimerci dal parlare della merenda forse più amata di tutte: il gelato. Famoso in tutto il mondo, si tratta di uno dei dolci più apprezzati, ma dove mangiarlo? In questo post scopriremo insieme le migliori gelaterie d’Italia non solo secondo la guida del Gambero Rosso ma basandoci anche sulle esperienze dei clienti. Tra gusti particolari e qualità delle materie prime, queste gelaterie in Italia non scherzano affatto e ci promettono momenti di goduriosa golosità.

Insomma ragazze se avete anche voi l’acquolina in bocca non perdiamo altro tempo: carta e penna, oggi vediamo gli indirizzi da segnarci delle gelaterie italiane più buone da provare! Una piccola premessa: non si tratta di una classifica, ma solo di un elenco in ordine sparso: cominciamo.

Credits: @alecavo1977, @thegelatoclub e @gretelfactory via Instagram

Dove non diversamente specificato, le foto sono prese da Instagram

#1 VEROLATTE A VIGEVANO, PAVIA E NOVARA: LA GELATERIA GENUINA CHE HA GUADAGNATO 3 CONI GAMBERO ROSSO

La sede principale di questa gelateria è in Via XX Settembre a Vigevano (PV), anche se ha sedi anche a Novara e a Pavia. VeroLatte è una gelateria e bakery che si è guadagnata il riconoscimento della guida Gambero Rosso aggiudicandosi ben tre coni, il massimo.

Si tratta di una delle migliori gelaterie d’Italia perché propone gusti gourmet e sperimentali, puntando sempre sull’eccellenza delle materie prime e sulla totale naturalità degli ingredienti, con un’attenzione particolare a quelli provenienti dal territorio.

Credits: @giallafornelli





Aperta nel 2015, è sicuramente una delle gelaterie migliori del nord Italia: magari potrebbe offrirvi un ottimo dolce dopo una cena a base di cotoletta a Milano, che dite? In Lombardia segnaliamo anche Lo Gnomo Gelato a Milano, Il Dolce Sogno a Busto Arsizio e Pallini, a Seregno.

#2 GELATI D’ANTAN A TORINO E IL GUSTO “LAMPONE E MALVASIA” DA PROVARE ASSOLUTAMENTE

Un’altra gelateria italiana da provare se si ha l’occasione è a Torino in Via Nicola Fabrizi, 37C. Gelati d’Antan quest’anno si è guadagnata il massimo riconoscimento dalla guida Gambero Rosso ma non solo: i clienti vanno pazzi per quello che è diventato il cavallo di battaglia della gelateria, ovvero il gusto “lampone e Malvasia” che ha anche vinto diversi riconoscimenti.

Credits: @dolcevita.amarena

La filosofia della gelateria prevede l’esclusione totale dalle ricette di conservanti, trigliceridi e coloranti e l’uso esclusivo di materie prime di alto livello, meglio se del territorio.

Tra le migliori gelaterie del Piemonte meritano una menzione anche Alberto Marchetti a Torino, Canelin ad Acqui Terme e Soban a Valenza.

#3 PROFUMO A GENOVA, UN EX MAGAZZINO CHE OGGI OFFRE PRELIBATEZZE E GELATI SOPRAFFINI

In Liguria sono solo due le gelaterie premiate come le migliori dello Stivale: oltre a Cremeria Spinola a Chiavari, a Genova è stata nuovamente premiata la gelateria Profumo in vico Superiore del Ferro, 14. I gusti si dividono in creme a base latte e frutta a base acqua e vengono prodotti in maniera professionale e certosina, fino a raggiungere il gusto e la consistenza perfetti.

Credits: @alecavo1977

LE MIGLIORI GELATERIE D’ITALIA USANO INGREDIENTI D’ECCEZIONE

Gli ingredienti sono scelti tra i migliori in circolazione e molta attenzione viene data alla territorialità degli stessi: le nocciole sono piemontesi, i pistacchi siciliani, le mandorle esclusivamente italiane. Insomma, un indirizzo di gelateria d’Italia da segnarsi assolutamente!

#4 GELATERIE D’ITALIA GREEN E ATTENTE ALL’AMBIENTE: DA PROVARE CHOCOLAT A MESTRE

Da diverso tempo qui non è possibile acquistare gelati da asporto in confezioni di plastica o polistirolo: la scelta della gelaterie Chocolat di Mestre è ricaduta invece su contenitori compostabili. Non solo, i locali vengono alimentati da energia verde: li trovate in Corso del Popolo 169/171 e in Via Gino Allegri, 27.

Credits: @francesca_molinzan

Si definiscono Luxury Gelato e non possiamo che concordare: la bontà di questa gelateria in Italia è innegabile, grazie alla scelta studiata delle materie prime. Oltre ai gusti classici ogni mese si trovano almeno un paio di novità, come ricotta di pecora con pistacchio e wafer. Che fame!

In Veneto segnaliamo anche la Gelateria Naturale Scaldaferro a Dolo e Zeno Gelato e Cioccolato a Verona.

