Sono tanti gli oli capelli Estate 2022 da poter utilizzare per dare brillantezza, nutrimento e idratazione alla nostra chioma, ritemprandola dallo stress subito a causa di sole e salsedine.

Il miglior olio ristrutturante per capelli da usare in estate è quello che ripara i capelli danneggiati e che li nutre quando sono secchi senza, però, appesantirli. L’ideale sarebbe scegliere un prodotto che sia anche in grado di migliorare l’aspetto dei capelli decolorati – la tinta, si sa, è un fattore di rischio notevole per i capelli, se non vengono ben curati! – e di tenere a bada i capelli crespi e gonfi. Inoltre, bellezze, una volta individuato il prodotto TOP per le nostre esigenze è importante sapere anche come metterlo e quando usarlo.

Curiose di saperne di più e di scoprire con me i migliori oli capelli Estate 2022? Allora, via con il post!

OLIO PER CAPELLI IN ESTATE: QUANDO METTERLO E COME USARLO

Ricordate i famosi cristalli liquidi? Tutte li abbiamo usati per “sigillare” la piega e tenere a bada l’effetto crespo. Ebbene, ragazze, il mondo degli oli per capelli ne ha fatta di strada da allora. Attualmente, sono davvero tantissimi gli oli per capelli in commercio, diversificati tra loro per formula e funzione.

In linea generale, lo scopo è sempre lo stesso: nutrire e idratare le lunghezze, contrastando l’effetto crespo che tutte odiamo e dando maggiore corposità al capello, senza ovviamente appesantirlo. Gli oli per capelli di oggi sono prevalentemente a base di ingredienti naturali, dall’olio di Argan all’olio di cocco, e si propongono come prodotti multitasking.

Prima di svelarvi quali sono i miei oli capelli Estate 2022 preferiti, focalizziamoci per un attimo su come usare l’olio per i capelli in estate e quando metterlo. In realtà , a seconda della nostra tipologia di capello e delle nostre esigenze, è possibile sfruttare questi “olietti” in più modi. In caso di capelli decolorati, rovinati e sfibrati, l’olio si può applicare prima dello shampoo a mo’ di maschera, lasciandolo in posa 10-15 minuti, oppure si può utilizzare sulle lunghezze dopo la detersione per pettinare i capelli in modo più agevole e per attenuare l’effetto crespo.

GLI OLI PER CAPELLI SONO DEI VALIDI ALLEATI DELLA NOSTRA CHIOMA QUANDO SIAMO IN SPIAGGIA

L’olio per capelli si può applicare anche sui capelli asciutti, magari in spiaggia. Uno dei migliori modi per proteggere i capelli dai danni del sole? Utilizzare costantemente un olio per capelli ristrutturante o protettivo (esistono, in questo caso, dei prodotti ad hoc). Infine, l’olio per capelli si può utilizzare anche durante la messa in piega con una piastra o un arricciacapelli, per ottenere un risultato più lucido e brillante.

OLI CAPELLI ESTATE 2022: I MUST HAVE DEL MOMENTO, DA MASQMAI A GISOU

Iniziamo a parlare di alcune novità che stanno riscuotendo grandi consensi e che rientrano sicuramente tra gli oli capelli estate 2022 da provare. Il primo è Natural Beauty Elixir di Masqmai, un olio viso, corpo e capelli al 100% naturale a base di olio di Argan, olio di chia, olio di avocado, olio di nocciole, olio di jojoba, olio di semi d’uva e olio di mandorle. La formula racchiude anche dei petali di elicriso in sospensione, che rendono questo olietto super nutriente anche un prodotto beauty bellissimo da vedere.

Masqmai, Natural Beauty Elixir. Prezzo: 35,00€ su sephora.it

Questo olio è uno dei prodotti beauty più famosi su TikTok nel 2022. Mi riferisco a Gisou Honey Infused Hair Oil, un olio per capelli multifunzione con miele di Mirsalehi perfetto per i capelli secchi e crespi. Si può usare come trattamento ristrutturante prima dello shampoo o come step finale dello styling per rendere le ciocche più lucide.

Gisou, Honey Infused Hair Oil. Prezzo: 70,00€ su sephora.it

L’olio per capelli di Mulac si veste di arcobaleno in occasione del mese del Pride 2022. Questo olio-siero è una miscela di 10 oli naturali dall’azione districante, adatto in particolar modo ai capelli crespi e difficili da pettinare.

Mulac, Prideberry 10. Prezzo: 23,90€ su mulaccosmetics.com

Rahua firma Legendary Amazon Oil, un olio ricco di estratti botanici antiossidanti e ristrutturanti adatto ai capelli danneggiati e stressati, dal phon, dalle tinte, ma anche dal cloro, dalla salsedine e dal sole.

Rahua, Legendary Amazon Oil. Prezzo: 38,39€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Per capelli brillanti e lucenti, vi consiglio anche l’olio per capelli di Sol de Janeiro, uno degli oli per capelli Estate 2022 da provare assolutamente se il vostro più grande problema nel periodo caldo e umido è l’effetto crespo o se avete i capelli ricci.

Sol de Janeiro, Nourishing Hair Oil. Prezzo: 29,96€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

