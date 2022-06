Le unghie Red Strawberry 2022 sono l’alternativa golosa e juicy al classico smalto rosso in vista dell’estate.

Soprattutto con l’arrivo della stagione calda, infatti, c’è la voglia di rivestire di colori brillanti e intensi le nostre unghie e lo smalto color fragola è uno dei più adatti allo scopo. Le unghie rosso fragola hanno una marcia in più, perché questa tonalità “fragolosa” risulta più chiara e luminosa delle nuance di rosso che normalmente adoperiamo in inverno. A seconda dei propri gusti, inoltre, è possibile optare per unghie color fragola semplici e monocromatiche oppure per nail art a tema estremamente creative e fantasiose!

Curiose di scoprire con me le più belle idee a tema unghie Red Strawberry 2022? Allora, bando alle ciance: iniziamo subito con tante foto da cui prendere spunto per una manicure al TOP!

Credits: @lovemygelxnails, @pazy.w.kato, @nailitmedia Via Instagram

LE UNGHIE RED STRAWBERRY 2022 PER CHI AMA IL ROSSO TUTTO L’ANNO

Ideale per chi ama le unghie rosse, lo smalto color fragola è senza alcun dubbio uno dei più quotati in vista dell’estate. Questo particolare punto di rosso, più o meno caldo a seconda della nuance prescelta, fa risaltare l’abbronzatura ed è molto versatile. Si ispira, com’è facile intuire, a uno dei frutti di stagione in assoluto più amati, ossia la fragola.

Credits: @nbs.nailsby.szabina Via Instagram





SMALTO ROSSO FRAGOLA: UN MUST HAVE DELL’ESTATE 2022 PER UNGHIE VIVACI E LUMINOSE

Il color fragola è un tripudio di energia e di luminosità , mette subito di buonumore. Proprio per questa ragione, non dovrebbe sorprenderci che le unghie Red Strawberry stiano spopolando sui social e facendo strage di cuori. Inoltre, come accade sempre nel variegato mondo delle nail art, anche per questo tipo di manicure le possibilità di personalizzazione sono letteralmente infinite.

Credits: @pazy.w.kato Via Instagram

Chi predilige unghie più minimal solitamente opta per una manicure interamente realizzata con smalto rosso fragola, ma con un po’ di fantasia è possibile rivoluzionare completamente l’aspetto di mani e unghie grazie a disegni e decorazioni a tema a cui è davvero difficile resistere!

LA MANICURE ROSSO FRAGOLA È MONOCHROME O A CONTRASTO

Iniziamo dalle unghie Red Strawberry 2022 monocromatiche, quindi interamente in rosso fragola. Dopo aver individuato il colore di smalto più adatto alla propria carnagione, si può procedere impreziosendo la manicure con piccole decorazioni o realizzando una sola unghia per mano diversa.

Credits: @dc.estetika Via Instagram

Un’altra idea è quella di usare il rosso fragola per decorare unghie declinate in colori contrastanti, come il bianco. Date un’occhiata, per esempio, a questa fragolina disegnata su smalto bianco gesso. Vi consiglio, soprattutto nel periodo estivo, di puntare su colori chiari e luminosi.

Credits: @envynails_nsk Via Instagram

Bellezze, non è ancora tutto! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire altre idee da cui prendere spunto per le vostre unghie Red Strawberry 2022. In particolare, vi mostrerò alcune proposte nail art particolari e originali!