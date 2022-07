I parchi avventura sono luoghi divertenti e adrenalinici dove trascorrere giornate di risate e sport insieme ai nostri bambini! Con ponti sospesi, liane, zip line, ostacoli e pareti da scalare, sono la destinazione TOP per le giornate estive.

Che partiate o meno per le vacanze, al posto di un weekend al mare o in montagna potreste pensare di andare insieme in famiglia in uno dei migliori parchi avventura in Italia: si tratta di luoghi immersi nella natura che hanno come obiettivo farci divertire tutti insieme, sfidandoci a superare i nostri limiti con prove di forza, coraggio e resistenza adatti a tutti, bambini compresi. Non soltanto parchi avventura in Lombardia o al nord, anche al centro e al sud questi luoghi diventeranno la destinazione magica della nostra estate in famiglia.

Credits: @jungleraiderpark, @kronaction_outdoor.fun e @angiesfattodame via Instagram

#1 PARCHI AVVENTURA IN LOMBARDIA, IL JUNGLE RAIDER PARK PER TUTTA LA FAMIGLIA

Uno dei più famosi parchi avventura del nord è il Jungle Raider Park. La sede più famosa si trova precisamente in Lombardia, a Civenna, frazione del comune di Bellagio e offre tanti percorsi differenziati in base all’età, alla difficoltà e all’altezza. Pensate che si parte dal percorso avventura per bambini dai 3 anni, a un’altezza di 1 metro circa per un totale di 8 ostacoli, per arrivare poi a quello che viene chiamato dal parco Percorso Uragano, pensato per i genitori più temerari che arriva fino a 15 metri di altezza per un totale di 25 ostacoli!

Il Jungle Raider Park ha altre sedi, precisamente ad Albavilla e Margno, sempre in zona. Nelle sedi di Albavilla e Civenna, poi, è possibile regalare ai bambini una magica avventura in un bosco incantato (di questi luoghi fatati ve ne avevamo già parlato come consiglio per un weekend con i bambini, leggete il post se volete scoprirne di più), il Fairy World: i piccoli vivranno una coinvolgente caccia al tesoro nel mondo delle fate e degli gnomi.

#2 PARCO AVVENTURA IN TOSCANA, IL TREE EXPERIENCE A VINCIGLIATA

I parchi avventura Tree Experience sono famosissimi, specialmente quello di Rescaldina che, però, per il 2022 rimarrà chiuso per lavori di ristrutturazione. Attivi quindi quest’anno solo il parco di Milano Corvetto e quello di Vincigliata, a soli 10 minuti da Firenze. Ps: se siete in zona, forse potrebbe interessarvi anche dove mangiare la migliore fiorentina a Firenze, leggete il nostro approfondimento!

ADRENALINA ANCHE PER I PIÙ PICCOLI, ECCO PERCHÉ PIACCIONO I PARCHI AVVENTURA

Parlando proprio del parco avventura in Toscana, cari genitori, sappiate che il divertimento è garantito da diversi percorsi adrenalinici compreso il Net Experience, tutto su reti adatto anche i bambini dai 2 anni di età, e il Salto nel Vuoto, percorso facile dai 10 anni che arriva fino a 15 metri di altezza.

Qui anche un campo di Soft-Air per grandi e piccini.

#3 CIVETTA ADVENTURE PARK IN PROVINCIA DI BELLUNO, IL PARCO AVVENTURA TRA LE DOLOMITI

Immaginate un parco avventura in un bosco fatato, ad alta quota, tra le dolomiti venete. Ebbene, questo sogno è realtà al Civetta Adventure Park in provincia di Belluno, precisamente nel bosco di Piani di Pezzè, sopra il lago di Allenghe: i percorsi sono tutti interamente costruiti sugli alberi, da dove si può godere di una vista mozzafiato sulle cime e le creste delle montagne.

Questo tra i parchi avventura è uno dei preferiti da chi cerca la natura incontaminata: si raggiunge comodamente in auto o cabinovia da Alleghe. I percorsi sono quattro, tutti acrobatici e sospesi, e si differenziano per difficoltà, ostacoli e altezza da terra; l’altezza minima del bambino, invece, deve essere di 110 cm.

