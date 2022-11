Se state pensando di organizzare un viaggio per l’Immacolata per il ponte dell’8 dicembre 2022, allora siete decisamente nel post giusto! In occasione del ponte dell’Immacolata di quest’anno sono molte le mete da visitare, anche con un piccolo budget.

Abbiamo selezionato per voi cinque mete particolarmente affascinanti e attraenti da visitare in occasione di questa festività : i viaggi per il ponte dell’8 dicembre 2022 migliori sono quelli che sfruttano la magia del periodo pre-natalizio per caricarci di positive vibes, ma non mancano anche viaggi last-minute in capitali europee che grazie al prezzo low-cost ci consentono di visitarle senza spendere una fortuna. Quest’anno il ponte dell’Immacolata 2022 “cade” bene, visto che l’8 dicembre sarà un giovedì, consentendoci di sfruttare l’intero weekend!

Insomma ragazze non perdiamo tempo prezioso e iniziamo subito a vedere le mete perfette per il vostro viaggio del ponte dell’8 dicembre 2022, in Italia e all’estero.

Credits: @trendprivemedia, @smarty__90 e @endlessartlover via Instagram

Dove non diversamente specificato, le foto sono prese da Instagram

#1 BOLZANO, MERANO E I MERCATINI DI NATALE: SCOPRIAMOLI PER IL PONTE DELL’8 DICEMBRE 2022

Una delle migliori idee tra tutti i viaggi del ponte dell’8 dicembre è sicuramente quella di immergersi in un’atmosfera completamente natalizia con i mercatini di Natale: tra tutti quelli che la nostra splendida penisola può offrire, i più ricchi di atmosfera sono certamente quelli che si trovano in Alto Adige.

Tra tutte le città famose proprio per questa ricorrenza, spiccano sicuramente Bolzano e Merano, tanto che non è raro che vengano anche organizzati viaggi di gruppo proprio verso i loro magici mercatini!

Credits: @the_italianpost





Per trascorrere 4 giorni di assoluta meraviglia, quindi, il nostro consiglio è di non perdere tempo e di organizzare il vostro viaggio dell’Immacolata 2022 proprio verso una di queste mete, magari aggiungendo una tappa tra tutte le destinazioni migliori da vedere in Trentino Alto Adige. Panorami mozzafiato, buon cibo, natura e calore saranno il ricordo che vi porterete di questa vacanza dell’8 dicembre 2022.

Credits: @smarty__90

#2 RILASSIAMOCI ALLE TERME IN OCCASIONE DEL VIAGGIO DELL’IMMACOLATA

Puntate a un weekend all’insegna del relax e del divertimento, magari in coppia? Perfetto, perché non c’è occasione migliore del ponte dell’Immacolata per organizzare un viaggio verso una delle migliori terme in Italia dove rilassarsi in inverno. Le più gettonate, oltre alle famose terme di Milano per esempio, sono certamente le QC Terme di Pré Saint Didier vicino a Courmayeur. L’atmosfera, specialmente se avrete la fortuna di visitarle quando nevica, sarà ancora più magica.

Credits: @endlessartlover

LE TERME SONO UNA DESTINAZIONE TOP PER IL VIAGGIO PONTE IMMACOLATA 2022

Certo, se volete puntare in alto potete organizzare un viaggio in Islanda, terra magica e affascinante in inverno, ma preparatevi per il freddo veramente estremo, con molto vento! Forse il ponte dell’8 dicembre qui è proprio per i temerari, ma se avete deciso di visitare questo luogo allora tra le mete imperdibili segnatevi le famose terme Blue Lagoon (Laguna Blu).

Credits: @thesmalladventurecompany

Ragazze, non abbiamo ovviamente terminato: vi aspettiamo a pagina 2 per scoprire insieme altre tre mete super per i vostri viaggi dell’8 dicembre 2022.