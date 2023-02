QUALI SONO LE TENDENZE BEAUTY DALLA MILANO FASHION WEEKÂ AUTUNNO INVERNO 2023-2024?

Direttamente dalla Milano Fashion Week Autunno Inverno 2023-2024, arrivano le nuove tendenze beauty. Tanti i trend make-up e capelli avvistati in passerella, a partire dal trucco occhi nero, sfumato e leggermente smudged. Il taglio di capelli must del prossimo inverno sarà il caschetto, mentre per quanto riguarda le acconciature a Milano Moda Donna hanno spopolato trecce e wet hair. La base viso più in voga è leggera e impalpabile, l’incarnato luminoso e in linea con l’attuale trend glow. C’è stato spazio anche per ciglia colorate con mascara dai toni pop, sopracciglia cancellate (o bleached brows) e per look grintosi e originali, come quelli visti in passerella da SSHEENA realizzati con i prodotti ClioMakeUp dalla MUA Sabina Pinsone e da MKS-Milano.

Credits: @davines, @prada, @moschino Via Instagram

Le sfilate sono sempre una fonte inesauribile di ispirazioni e le ultime di scena a Milano Moda Donna ci anticipano quali saranno le principali tendenze beauty Autunno Inverno 2023-2024 a tema make-up e capelli. Curiose di scoprirle insieme a noi? Iniziamo!

CLIOMAKEUP ALLA MILANO FASHION WEEK: BEAUTY LOOK BOLD E ANIMALIER PER SSHEENA

I prodotti ClioMakeUp sono stati protagonisti nel backstage di SHEENA, noto marchio di abbigliamento femminile fondato da Sabrina Mandelli. In SHEENA si fondono stili e idee diverse come street, sportswear, ma anche stili glam chic che insieme creano una selezione zeitgeist. I make-up look della sfilata sono grintosi, con labbra super bold o animalier e con base nude o caratterizzata da accenti face painting.





Look incredibili e di impatto realizzati con alcuni dei prodotti più amati in casa ClioMakeUp, come l’eyeliner DeepLove ClioMakeUp, utilizzato sia sul viso per riprodurre il motivo animalier sia sulle labbra.

Tra i prodotti utilizzati ci sono anche la matita occhi temperabile a lunga tenuta UVA AllDayLove ClioMakeUp e il LipGloss&Glam DONUT GLACÈ JuicyLove ClioMakeUp, solo per citarne alcuni.Â

MILANO FASHION WEEK AUTUNNO INVERNO 2023-2024: TRA LE TENDENZE BEAUTY IL CLEAN LOOK E IL CASCHETTO DI ALBERTA FERRETTI

Tra i primi brand a sfilare durante la Milano Fashion Week Autunno Inverno 2023-2024, Alberta Ferretti ha dettato ancora una volta tendenza proponendo un clean look minimal ed elegantissimo. Il trucco sul viso delle modelle era praticamente impercettibile e, allo stesso modo, anche l’hairstyle è stato scelto nel segno della semplicità .

Credits: @albertaferretti Via Instagram – Il beauty look visto in passerella da Alberta Ferretti

Alberta Ferretti elegge il caschetto taglio di capelli Re dell’Autunno Inverno 2023-2024. Liscissimo oppure leggermente ondulato e spettinato, il bob corto sarà un must della prossima stagione fredda stando a queste prime anticipazioni.

INTRECCI TRA I CAPELLI E SMOKEY EYES NERO ALLA SFILATA DI ANTONIO MARRAS

Antonio Marras ha portato in passerella trecce attorcigliate su loro stesse e appuntate ai lati della testa, un hairstyle che ricorda vagamente quello sfoggiato da Jenna Ortega nella serie Netflix Mercoledì. Si tratta, però, solo di un caso perché l’ispirazione arriva dalla Sardegna, terra natia dello stilista.

Credits: @davines Via Instagram – L’acconciatura delle modelle di Antonio Marras

Le acconciature, curate da Davines, dal mood messy e “sfatto” specialmente alle radici, sono state abbinate a un trucco occhi goth in nero sapientemente sbavato.

Credits: @davines Via Instagram – Un meraviglioso ritratto dal backstage di Antonio Marras

TRA I BEAUTY LOOK DI MAGGIORE IMPATTO QUELLO CON SOPRACCIGLIA ANNULLATE E MASCARA COLORATO PROPOSTO DA PRADA

Non sappiamo se questo beauty look rientrerà effettivamente tra le tendenze beauty Autunno Inverno 2023-2024 della Milano Fashion Week ma, di certo, è stato uno dei più impattanti. Stiamo parlando della sfilata di Prada e delle sue modelle con sopracciglia completamente cancellate.

Credits: @prada Via Instagram – Ciglia coloratissime da Prada

ASSISTEREMO AL RITORNO DEL MASCARA COLORATO?

Il make-up è completamente nude, quasi invisibile. Le labbra sono leggermente colorate e intensificate, seppure in modo molto naturale. A spiccare sono le ciglia, truccate con mascara colorato dai toni pop.

Ragazze, non è ancora tutto. Girate pagina e continuate a leggere per scoprire tutte le nuove tendenze beauty Autunno Inverno 2023-2024 direttamente dalle sfilate della Milano Fashion Week!