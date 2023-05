QUALI SONO I MIGLIORI REGALI MAKE-UP PER LA FESTA DELLA MAMMA 2023?

I regali make-up per la Festa della Mamma sono sempre una buona idea. Chiunque ami il trucco gradisce ricevere omaggi a tema make-up, firmati dalle migliori marche. Tra le idee regalo per la Festa della Mamma 2023 da tenere in considerazione si distinguono molti set e cofanetti: l’ideale per testare più prodotti diversi. Le palette ombretti sono un ottimo investimento. Le nuove uscite di questa Primavera, tra l’altro, lasciano tutte senza fiato. In alternativa, è possibile scegliere rossetti e mascara. Regalare prodotti per la base è più rischioso e complicato, ma ce ne sono alcuni come palette viso e ciprie con cui è davvero difficile sbagliare e che permettono di realizzare una base make-up praticamente perfetta su ogni tipo di pelle e a tutte le età.

Credits: Foto di Freepik.com | Holiak

Curiose di scoprire insieme a noi quali sono i regali make-up Festa della Mamma 2023 su cui puntare? Tra idee regalo e, perché no, anche autoregalo, non c’è che l’imbarazzo della scelta: iniziamo subito.

REGALI MAKE-UP FESTA DELLA MAMMA 2023: SET E COFANETTI DELLE MIGLIORI MARCHE

Scegliere il regalo giusto per occasioni come la Festa della Mamma può alle volte creare qualche dubbio, e l’incredibile varietà di proposte a tema trucco da poter acquistare online e in profumeria rischia di confondere ancora di più le idee. In questo caso non c’è soluzione migliore dei cofanetti make-up. A prezzi solitamente contenuti, permettono di testare più referenze e, generalmente, racchiudono il meglio dei vari brand.

Tra i regali make-up Festa della Mamma 2023, non a caso, si distinguono molti kit e set di prodotti come Mini Soft Glam Deluxe Trio di Anastasia Beverly Hills. Questo cofanetto comprende una mini palette di ombretti, una matita labbra e un rossetto, dal piacevole finish satinato.

Anastasia Beverly Hills, Mini Soft Glam Deluxe Trio. Prezzo: 49,50€ su sephora.it





Per la mamma che non ama truccare particolarmente le labbra, ma non sa rinunciare a un velo di colore consigliamo NARS Mini Afterglow Lip Balm Duo: un duo di balsami labbra leggermente colorati dall’azione idratante e nutriente.

NARS, Mini Afterglow Lip Balm Duo. Prezzo: 24,00€ su sephora.it*

Pat McGrath firma invece questo cofanetto super glamour che racchiude una palette di ombretti nei toni del marrone e del viola, il celebre eyeliner in penna del brand e un mini mascara super volumizzante.

Pat McGrath Labs, Midnight Voyage Set. Prezzo: 60,00€ su sephora.it

LE PALETTE DI OMBRETTI E I MASCARA MUST HAVE PER LE AMANTI DEL TRUCCO OCCHI

Concentriamoci, a questo punto, proprio sulle palette di ombretti, tra le idee regalo make-up più quotate per la Festa della Mamma. Vi consigliamo di “sbirciare” tra le nuove uscite di stagione: scoverete vere e proprie gemme del make-up. Byredo, per esempio, ha da poco lanciato la palette Remembrance, un capolavoro da 18 cialde declinate in diversi finish. Si tratta di un’edizione limitata, ispirata alla bellezza del passato.

Byredo, Eyeshadow Palette Remembrance. Prezzo: 95,00€ su byredo.com

LE PALETTE DI OMBRETTI SONO SEMPRE UN BUON INVESTIMENTO E FANNO FARE UN FIGURONE

Anche NARS ha lanciato di recente una nuova palette, Orgasm Rising. Con colori bellissimi ispirati alla natura e alla terra, è una palette molto versatile che consente di riprodurre tantissimi make-up, dal trucco da tutti i giorni al trucco da cerimonia primaverile.

NARS, Orgasm Rising Eyeshadow Palette. Prezzo: 56,00€ su sephora.it*

Schema colore completamente diverso per Natasha Denona Retro Glam Palette, interamente improntata su colori tenui e pastello. Le polveri del brand sono di altissima qualità e la varietà cromatica è perfetta per la primavera.

Natasha Denona, Retro Glam Palette. Prezzo: 65,51€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Chi preferisce optare per regali make-up più economici per la Festa della Mamma 2023 può tralasciare le palette e puntare sui mascara. Tra i migliori del momento si distinguono l’ultimo uscito di Chanel, per ciglia effetto 4D super nere e intense, e l’ormai virale Lash Clash Mascara di Yves Saint Laurent.

Chanel, Noir Allure Mascara All-In-One. Prezzo: 49,00€ su sephora.it*

Diventato famosissimo sui social, è un mascara volumizzante, allungante e nondimeno incurvante che promette ciglia davvero incredibili con una sola passata.

Yves Saint Laurent, Lash Clash Mascara. Prezzo: 26,05€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

