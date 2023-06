QUALI SONO LE MIGLIORI CREME SOLARI PER PELLE ACNEICA DELL’ESTATE 2023?

Succede spesso che chi risente di acne veda peggiorare le condizioni della pelle utilizzando protezioni solari non adatte. Non si tratta di acne da sole, ma di una vera e propria reazione avversa a quello che viene messo sul viso. L’ideale, in questi casi, è rivolgersi principalmente alle marche di farmacia e scegliere specifiche creme solari per pelle acneica e grassa. Questi solari sono formulati appositamente per le pelli problematiche e, di solito, sono oil-free. Una buona crema solare per pelle acneica è non comedogena, preferibilmente dal finish asciutto. Sono tante le marche tra cui poter scegliere, da La Roche-Posay ad Avène fino a Vichy, Rilastil e BioNike.

Credits: Foto di Freepik.com | Freepik

Non tutte le creme solari sono uguali ed è importante saper scegliere quelle giuste specialmente quando la nostra pelle presenta delle criticità. Se si soffre di acne attiva o se si ha una pelle con tendenza acneica è bene individuare creme solari non comedogene, così da non occludere i pori, e che risultino leggere sul viso tenendo a bada la lucidità nella zona T. Curiose di scoprire con noi le migliori creme solari per pelle acneica dell’Estate 2023? Ne abbiamo selezionate diverse, firmate dalle marche più autorevoli, tra novità ed evergreen. Iniziamo.

CREME SOLARI PELLE ACNEICA ESTATE 2023: LE PROPOSTE DI AVÈNE E LA ROCHE-POSAY

Le creme solari per pelle acneica differiscono dalle comuni creme solari per la loro formulazione studiata appositamente per pelli grasse e con tendenza alle imperfezioni, che si tratti di acne giovanile o di acne tardiva.

In questi casi, è preferibile puntare su una protezione solare alta (ancor meglio se si tratta di SPF 50 o 50+) e su texture che non siano troppo corpose. Un’ottima crema solare per pelle acneica è Cleanance di Avène, arricchita con acqua termale e utile anche contro la luce blu dei vari device tecnologici.

Avène, Cleanance SPF 50+. Prezzo: 24,45€ su amazon.it





LE PROTEZIONI SOLARI SPRAY SONO OTTIME PER LA PELLE ACNEICA

Tra le migliori marche spicca, poi, La Roche-Posay. La linea Anthelios include diverse proposte per pelle acneica, tra cui l’acclamato bestseller Spray Viso Invisibile. La formula è leggerissima e aiuta a controllare la lucidità della pelle. Si può utilizzare anche sul make-up ed è un prodotto perfetto da tenere in borsa per le riapplicazioni veloci.

La Roche-Posay, Anthelios SPF 50 Anti-Brilliance. Prezzo: 13,40€ su amazon.it

In alternativa, se si preferiscono le texture in crema, vi consigliamo la nuova La Roche-Posay Anthelios UVMUNE 400 SPF 50+, protezione dalla grandissima efficacia (scherma anche i raggi UV più insidiosi) recentemente lanciata dal brand in versione Oil Control Fluide per pelle grassa e acneica.

La Roche-Posay, Anthelios UVMUNE 400 SPF 50+ Oil Control Fluide. Prezzo consigliato al pubblico: 23,90€ in farmacia

GLI ULTIMI LANCI DI BIONIKE E VICHY PER LA PELLE GRASSA E CON ACNE

Tra le migliori creme solari per pelle acneica Estate 2023 non possiamo non includere BioNike Aknet Sun SPF 50+. Studiata appositamente per la pelle acneica, presenta una gradevole texture in gel dal finish asciutto.

BioNike, Aknet Sun SPF 50+. Prezzo: 13,69€ su farmacosmo.it

Novità in casa Vichy: il brand ha da poco lanciato Capital Soleil UV-Clear, fluido anti-imperfezioni con SPF 50+ leggerissimo che tiene a bada l’insorgenza di comedoni e al contempo protegge la pelle dai danni che derivano dall’esposizione al sole.

Vichy, Capital Soleil UV-Clear Anti-Imperfections Water Fluid SPF 50+. Prezzo: 30,15€ su amazon.it

Ragazze, non è ancora tutto. Girate pagina e continuate a leggere per scoprire le altre creme solari per pelle acneica che vale la pena provare per l’Estate 2023.