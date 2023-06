Scaldate le ugole perché X-Factor 2023, i giudici e i concorrenti stanno tornando. A settembre è in arrivo un “nuovo” parterre di giudici. Nuovo, ma non troppo. Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico sono, infatti, tornati dietro al bancone della grande X e sono pronti per una nuova avventura. Assieme a loro un grande ritorno: Morgan!

È proprio vero che certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Scopriamo insieme cosa succederà in questa edizione di X-Factor 2023!

Credits:@xfactoritalia, I nuovi giudici di X-factor 2023

IL RITORNO (DA RECORD) DI MORGAN

Dopo nove anni, Morgan torna sul palco di X-Factor. E torna al posto di Rkomi. Il cantautore dei Bluvertigo aveva abbandonato il talent show nel 2014 dopo essere stato al centro di polemiche, ma anche di un grande engagement del pubblico. Insomma, Morgan era diventato un’istituzione all’interno del programma. Marco Castoldi, in arte Morgan, ha partecipato a ben sette edizioni di fila dello show conquistando per cinque volte la vittoria con uno dei suoi cantanti in squadra. Questo gli ha fatto guadagnare il Guinnes World Records come giudice con più vittorie ottenute tra tutte le edizioni di X-Factor nel mondo.

Credits: @xfactoritalia, La locandina annuncia il ritorno di Morgan





Il ritorno di Morgan, in realtà, si vociferava già da qualche tempo. Da quando l’anno scorso era tornato nei panni di super ospite del talent con due performance live e quando pochi mesi fa ha rilasciato un’intervista alla stampa nazionale che stava valutando proprio il suo ritorno ad X-Factor. Ma il suo ritorno non lascia scampo a qualche polemica. Infatti, il giudice avrebbe dichiarato che sarebbe tornato solo per un cospicuo cachet e che la sua presenza all’interno dei programmi è strategica «per rianimare spettacoli che stanno morendo e che hanno bisogno di alzare lo share». Sarà davvero così?

X-FACTOR 2023: I GIUDICI CONFERMATI SONO FEDEZ, AMBRA ANGIOLINI E DARGEN

Per un giudice che va, tre vengono confermati. Così, per X-Factor 2023 nei giudici tornano Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Fedez, in realtà, aveva spoilerato il suo ritorno durante la presentazione della seconda stagione della serie tv The Ferragnez.

Credits: @xfactoritalia, Fedez durante la scorsa edizione del talent show

Il cantante e imprenditore milanese è stato molto amato dal pubblico e anche dai ragazzi in gara. Quest’anno giunge alla settima partecipazione nello show dove si è sempre legato in maniera speciale e unica ai suoi ragazzi.

Credits: @xfactoritalia, Ambra Angiolini durante la finale di X-Factor 2022

A confermare la loro presenza anche Ambra Angiolini, che l’anno scorso ha fatto impazzire il pubblico con la super esibizione del suo singolo cult “T’Appartengo” durante la finale di X-Factor. Assieme a loro, torna dietro il banco anche Dargen D’Amico, amico e partner artistico dello stesso Fedez che ha fatto appassionare tantissime persona durante l’edizione di X-Factor 2022.

Credits: @xfactoritalia, Dargen D’Amico durante X-Factor 2022

CONFERMATA ANCHE FRANCESCA MICHIELIN

Ha superato lo scoglio della prima volta nelle vesti di conduttrice e adesso Francesca Michielin è pronta a tornare sul palco di X-Factor. La giovane cantante, che ha iniziato il suo percorso professionale proprio all’interno del programma è stata molto apprezzata dal pubblico grazie alla sua personalità poliedrica. La cantautrice e polistrumentista scalda i motori per la nuova edizione tra una data e l’altra del suo summer tour e delle uscite dei nuovi brani.

Credits: @xfactoritalia, Francesca Michielin condurrà la nuova edizione del talent show

