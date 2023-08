CON COSA METTERE LE FRIULANE IN ESTATE? QUALE LOOK È IL PIÙ BELLO?

Le friulane sono scarpe super cool, un misto tra ballerine, mocassini ed espradrillas nella loro versione in tela per la stagione calda. Adorate per tutti i look, queste calzature si prestano benissimo agli outfit estivi visto che sono estremamente versatili. Abbinare le friulane in estate sarà un gioco da ragazze: con gli shorts o i maxi- abiti, ma anche come ciliegina sulla torta dei vostri look più glamour. Le friulane estive si vestono di materiali leggeri e traspiranti come il cotone o la tela, ancora più light. In versione monocolore o fantasia, sono l’accessorio perfetto per alleggerire in maniera sofisticata ogni mise. L’importante, per abbinare bene le friulane in estate, è prestare attenzione anche agli altri accessori come borse in paglia o cappelli a falda larga.

Credits: @lenobilimilano, @capulette_official e @friuli__friuli Via Instagram

Non solo sandali, per la bella stagione si riconfermano le numero uno per gli abbinamenti chic ma anche sbarazzini: stiamo parlando delle apprezzatissime friulane, le scarpe che uniscono in un solo modello la raffinatezza della ballerina e la praticità del mocassino. Come abbinare le friulane in estate, però? Per fortuna la loro duplice anima fashionista ci darà una mano a non impazzire, perché le friulane stanno bene con tutto! Maxi-dress, shorts, gonna o tuta: provare per credere, perché le friulane si abbinano bene a ogni capo. Vi aspettiamo nel post per parlarne insieme!

FRIULANE PER L’ESTATE: MATERIALI E STAMPE SUMMER MODE

Le più famose friulane sono sicuramente in velluto, ma per la stagione calda il consiglio è di abbandonare questo materiale più indicato per la mezza stagione e fiondarsi sulle versioni più easy-care. Top assoluto al momento sono le friulane in tela di cotone o in lino, extra light e ideali per i nostri look estivi: fanno traspirare il piede, sono leggere e comode da indossare e si prestano bene anche ai look post-spiaggia.

Credits: @velascawomen via Instagram | Velasca, Friulane in cotone fantasia a quadretti modello Caramelat. Prezzo: 110€ su it.velascawomen.com

Oltre ai classici colori pastello o alle righe, ragazze, le friulane in estate possono abbandonare la loro semplicità: altrettanto chic le fantasie e i colori, anche un po’ pazzi e dal sapore orientale, che regalano a queste scarpe un’allure ancora più easy ed estiva.





Credits: @capulette_official via Instagram | Capulette Paris, Friulane New Delhi. Prezzo: 66,50€ in sconto su en.capulette.com

IDEA TOP: ABBINARE LE FRIULANE IN VELLUTO CON CALZINI PARTICOLARI IN ESTATE

Comunque, ragazze, le classiche scarpe friulane in velluto o pelle scamosciata sono TOP anche con il caldo, specialmente se le indossate di sera: basterà scegliere una calzatura non troppo pesante. Altra idea è quella di abbinare le friulane in estate con calzini particolari.

Le Sûr, Friulana in 100% Velluto Cucita a Mano e Made in Italy. Prezzo: 70€ su amazon.it

LA VERSIONE SBARAZZINA PER LA BELLA STAGIONE, FRIULANE CON CINTURINO

Molto simili alle ballerine e perfette da indossare con i look di questa stagione, le friulane con cinturino sono facili da abbinare in estate specialmente se quello a cui puntate è uno stile molto bon ton e sbarazzino.

Credits: @friuli__friuli Via Instagram | Abbinare le friulane in estate è facilissimo, specialmente la versione con cinturino in colori sgargianti, come il rosso

Velasca, Friulane modello Ameda a quadretti blu e bianchi. Prezzo: 110€ su it.velascawomen.com

Stanno benissimo con i vestitini estivi, leggeri e ariosi, anche con fantasia vichy per esempio: andava molto di moda l’anno scorso ma ogni estate torna in auge.

Donna Siena, Friulane Mary Jane Flat Pumps – Blue Notte. Prezzo: da 89,50€ a 93,31€ in base alla taglia su amazon.it

Ragazze non abbiamo ancora finito: a pagina 2 scopriamo insieme come abbinare le friulane in estate con shorts, gonne o maxi-dress.