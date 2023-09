COSA SONO GLI ESFOLIANTI IN POLVERE? A COSA SERVONO NELLA SKINCARE ROUTINE?

Gli esfolianti in polvere sono prodotti per la skincare utilissimi per eliminare le cellule morte dallo strato superficiale della pelle. Si tratta, come suggerisce il nome stesso, proprio di polveri che vengono usate sul viso per effettuare un leggero scrub rispettando la delicatezza del derma in questa parte del corpo. Gli esfolianti in polvere, una volta a contatto con l’acqua, si trasformano in morbide mousse. L’esfoliazione con prodotti in polvere funziona in maniera delicata ma efficace: si tratta, infatti, di peeling enzimatici. Gli esfolianti in polvere rientrano, perciò, tra i prodotti skincare per esfoliare la pelle in modo chimico (e non fisico, come accade per esempio con i granelli di zucchero di alcuni scrub viso e corpo).

Credits: Foto di Pexels | Shiny Diamond

Bellezze, gli esfolianti in polvere sono prodotti utili per la skincare routine, cosmetici che rappresentano una buona soluzione per prendersi cura della propria pelle in tutta sicurezza e con estrema delicatezza. Il peeling chimico enzimatico offerto dagli esfolianti in polvere, infatti, rappresenta un’ottima soluzione per esfoliare le pelli reattive e sensibili. E, proprio la delicatezza dell’azione della polvere che diventa una mousse a contatto con l’acqua rende il peeling enzimatico in polvere una valida alternativa agli scrub viso fisici, che possono risultare troppo aggressivi. Motivo per cui gli esfolianti in polvere si possono utilizzare anche quotidianamente sulle pelli normali, per rimuovere le cellule morte senza stressare troppo la pelle.

Bene, bellezze, sono sicura che ne vorrete sapere di più! Allora, tutte pronte, vi svelerò tutto quello che c’è da conoscere sugli esfolianti in polvere agli enzimi, come si usano e i prodotti su cui investire. Via col post!

ESFOLIANTI IN POLVERE: COSA SONO NEL DETTAGLIO

Prima o poi ogni skincare lover scopre il magico mondo dell’esfoliazione e lo fa sia con le ricette fai da te sia con i prodotti acquistabili in tutti i negozi di cura per la persona, in profumeria o in farmacia. Come sicuramente saprete, bellezze, scrub e gommage servono a pulire la pelle, eliminare le cellule morte e ridare nuova luce all’epidermide.

Credits: @jillraebeauty Via Instagram





Utilizzando questi cosmetici con una certa frequenza si potrà ottenere un aspetto luminoso, fresco, riposato e sano, anche più giovane. Dove sta il problema degli scrub fisici, allora? Il fatto è che questi prodotti con microgranuli possono risultare aggressivi, quindi piuttosto che intervenire positivamente sulla pelle, creeranno irritazioni e rossori, talvolta anche lesioni sulle pelli più delicate.

gli esfolianti in polvere sono più delicati degli scrub viso

Premesso che -ovviamente- in commercio si trovano principalmente prodotti sicuri, è anche vero che bisogna prestare attenzione comunque al tipo di cosmetico che si acquista e al suo utilizzo, in relazione alla propria tipologia di pelle.

Uno scrub viso fatto in casa va ripetuto un paio di volte alla settimana, non di più. La sua azione in questo modo sarà più che sufficiente. Ma alcune pelli sensibili non gradiscono questo tipo di esfoliazione fisica, motivo per cui è conveniente passare a una tipologia più delicata.

Marbert, Polvere esfoliante enzimatica. Prezzo: 19€ su amazon.it

Ed ecco che entrano in gioco i nostri esfolianti in polvere, che non sono altro che polveri che si attivano a contatto con l’acqua. La loro texture ricorda quella delle ciprie in polvere libera. Si possono usare anche tutti i giorni in alcuni periodi (come durante il cambio stagione), agendo con una leggerissima micro esfoliazione, che rimuoverà solo le cellule morte e le impurità senza alterare l’equilibrio cutaneo e il microbioma.

Agendo ogni giorno, o quasi, con questo tipo di prodotto, si otterranno gli stessi benefici di uno scrub ma senza correre rischi.

COME SI USANO LE POLVERI ESFOLIANTI PER UN RISULTATO MAGNIFICO

Le polveri esfolianti si attivano con l’acqua, quindi mai usarle “a secco” sul viso: non servirebbero a nulla e potrebbero irritarvi!Per poterle attivare, bisogna distribuire all’incirca mezzo cucchiaino di esfoliante in polvere sulle mani bagnate, che strofineremo per creare una mousse.

Credits: Foto di Unsplash | Max Simonov

In seguito non dovremo far altro che applicare la pasta cremosa sul viso ed effettuare dei massaggi compiendo movimenti circolari. Il massaggio non dovrà essere troppo intenso e dovrà durare giusto un paio di minuti. Infine bisognerà risciacquare con acqua tiepida, per non stressare l’epidermide, e asciugare con un panno morbido, meglio se tamponando.

Sensai, Silky Purifying – Silk Peeling Powder – Esfoliante Viso In Polvere. Prezzo: 65,06€ su farmacosmo.it

Tutte queste operazioni ovviamente vanno compiute sulla pelle già detersa. Da qui in poi potrete continuare i vostri soliti passaggi di skincare e make up.

Bellezze, non ho ancora finito! A pagina 2 vi illustro alcuni dei prodotti da provare, tra cui alcuni che ho testato personalmente e ho promosso; continuate a leggere il post, ci vediamo di là!