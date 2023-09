DOVE ANDARE A OTTOBRE 2023? QUALI SONO LE MIGLIORI DESTINAZIONI PER UN VIAGGIO DI INIZIO AUTUNNO?

Se state cercando idee per i vostri viaggi di ottobre 2023, allora siete decisamente nel post giusto! Noi del TeamClio abbiamo selezionato le migliori idee per i viaggi d’autunno 2023 da fare a ottobre, tra destinazioni nazionali e internazionali dal clima mite o dal fascino innegabile; un po’ come per le mete per ammirare il foliage in Italia, date uno sguardo a quest’approfondimento se vi interessa la tematica! Gia a settembre si può viaggiare low cost, ma andare in vacanza a ottobre permette di risparmiare ancora di più, quindi è un’ottima strategia se volete spendere poco per un viaggio breve ma interessante. Potreste decidere di viaggiare da sole oppure con uno dei viaggi organizzati per il mondo: a ottobre non c’è che l’imbarazzo della scelta! Tra le destinazioni dei viaggi di ottobre 2023 potreste puntare alle isole Canarie, per esempio, o anche alla nostra meravigliosa penisola.

Credits: Foto di Unsplash | Eva Darron

Non c’è una meta migliore delle altre se si decide di partire a ottobre 2023: tra i viaggi d’autunno più gettonati, in cima rimangono le mete di mare che offrono, anche in questa stagione, un clima temperato. Non dimentichiamoci, però, che viaggiare a ottobre vuol dire anche poter godere della magia del foliage in montagna o collina, quindi tra le nostre idee per voi non mancheranno anche opzioni più naturalistiche. Insomma, ragazze, non siete curiose? Allora vi aspettiamo qui sotto nel post per parlarne insieme!

#1 VIAGGIO AL MARE A OTTOBRE 2023, LE ISOLE CANARIE IN TESTA ALLE DESTINAZIONI D’AUTUNNO

Settembre e ottobre sono i periodi più consigliati per visitare le Canarie. Le isole, infatti, godono ancora di temperature elevate (in media si attestano attorno ai 25°) ma non sono affollate come nei mesi estivi; se dovessimo suggerire una meta di mare per ottobre 2023, quindi, non potrebbero che essere proprio le Isole Canarie.

Credits: Foto di Unsplash | Jessy Hoffmann – Uno scatto di Fuerteventura





Certo, se preferite rimanere in Italia non avrete che l’imbarazzo della scelta tra Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria… qualora, invece, voleste spostarvi all’estero, le Canarie potrebbero essere un’idea meravigliosa! Intanto, si tratta di un viaggio adatto anche alle famiglie con bambini piccoli: esistono, infatti, molti hotel con piscina riscaldata e servizi pensati proprio per loro, in modo che tutti possiate godervi il viaggio di ottobre 2023 al meglio!

Credits: Foto di Unsplash | Zinah Insignia – Lanzarote

IL MARE IN AUTUNNO È PERFETTO SE CERCATE LUOGHI MAGICI, MA MENO AFFOLLATI CHE IN ESTATE

Se cercate un clima più caldo e mite, meglio rimanere verso le isole orientali, come Lanzarote e Fuerteventura; a Gran Canaria le temperature possono variare parecchio da una zona all’altra dell’isola visto che si tratta di un territorio molto montuoso. Considerate, poi, che le Isole Canarie sono ventose, ma a ottobre soffia lo scirocco, vento più caldo di quello primaverile.

Credits: Foto di Unsplash | Eymen Marcade – Uno scorcio di Gran Canaria

Cosa fare a ottobre 2023 alle Canarie? Oltre a tour nella natura, sono molti gli eventi cui partecipare, come la commemorazione della vittoria degli spagnoli sugli inglesi che si terrà a Gran Canaria tra il 5 e il 22 ottobre 2023: trovate le informazioni digitando online “Las Fiestas de La Naval“.

#2 FOLIAGE IN ITALIA, IL VIAGGIO PIÙ AFFASCINANTE DELL’AUTUNNO 2023

Ve ne abbiamo parlato già in un post dedicato, ma non possiamo non inserire questo suggerimento tra le idee di viaggi per ottobre 2023! Le mete di montagna o collina in Italia sono fantastiche se cercate una destinazione che vi consenta di vivere la natura a 360° e non avrete che l’imbarazzo della scelta: Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Langhe, Oltrepò Pavese sono solo alcuni nomi che vi consigliamo di segnarvi.

E se volete provare il Forest Bathing non c’è stagione migliore: seguire il foliage ha numerosi benefici per mente e corpo.

Credits: Foto di Unsplash | Yoksel Zok

Ragazze non abbiamo finito con i consigli per i vostri prossimi viaggi di ottobre 2023: vi aspettiamo a pagina 2 per scoprire altre tre mete TOP!