CHE PROFUMI SCEGLIERE PER I BAMBINI? I NEONATI POSSONO USARE I PROFUMI?

I profumi per bambini e neonati non sono una necessità, ma possono essere un’idea carina, specialmente per celebrare un’occasione speciale. In commercio sono tanti i migliori profumi per bambini, fragranze delicate che non vanno a infastidire l’olfatto sensibile dei piccoli. Specialmente per i neonati c’è da stare attenti e scegliere profumi senza alcool per bambini e, meglio, senza oli essenziali o prediligendo quelli più soft come camomilla, lavanda, mandarino, vaniglia. La scelta spazia da profumi ad acque profumate fino ad acque di colonia per bambini. Vedremo insieme anche dove applicare il profumo sui bambini e sui neonati per non irritare la loro pelle.

Credits: Foto di Unsplash | Annie Spratt

Si tratta di un prodotto non indispensabile, soprattutto se consideriamo che la pelle dei piccoli è molto più delicata della nostra, ma i profumi per bambini sono un piccolo lusso che ogni tanto ci si può concedere e che possono diventare un prezioso regalo di compleanno o per un’occasione speciale. Ci sono profumi per neonati e bambini che hanno una bassa concentrazione di essenze e non contengono alcool, per il massimo rispetto della loro cute; altri ne hanno una piccola percentuale e sono testati per essere sicuri sulla loro pelle. Ma come scegliere tra i migliori profumi per bambini e dove applicarli? Vi aspettiamo nel post per parlarne insieme.

DOVE APPLICARE I PROFUMI SU NEONATI E BAMBINI, QUALCHE CONSIGLIO

Per le occasioni speciali l’idea di poter spruzzare un profumo adatto a bambini e neonati anche a loro è molto carina, vero cari mamme e papà? L’importante, oltre a scegliere prodotti testati per loro, è sapere anche dove andare ad applicare il prodotto per non irritare la loro pelle delicata.

Masqmai, Profumo di mamma. Prezzo: 56€ sul sito masqmai.eu





I PROFUMI PER BAMBINI RISPETTANO LA LORO PELLE DELICATA

Dove spruzzare il profumo ai bambini, quindi? L’ideale è evitare le pieghe del corpo, dove la pelle tende a essere più delicata, secca e sottile, e prediligere il tronco e il collo nella parte bassa e stare molto lontani da occhi, viso e mani. In alternativa si può spruzzare il profumi sui vestiti dei neonati, sempre senza esagerare e, preferibilmente, applicandolo sugli indumenti che non vengono a contatto diretto con la cute.

LE MIGLIORI FRAGRANZE PER NEONATI, LE PIÙ DELICATE PER LA LORO PELLE

Ma quindi, quali sono i migliori profumi per neonati? L’ideale, cari genitori, è puntare su fragranze più simili alle acque profumate che alle eau de parfum classiche, affidandosi esclusivamente a marche che producono profumi per bambini: mai spruzzare loro una fragranza nata per noi adulti!

L’AMANDE, Acqua Profumata Bambini e Neonati Spray. Prezzo: 11,29€ su amazon.it

Tra i profumi per bambini più famosi e conosciuti le marche sono diverse: per fare un esempio Helan, Chicco, L’Amande, Babycoccole. Tutti sono accomunati dall’assenza di alcool e dalla delicatezza delle acque distillate che ne sono il cuore pulsante.

Helan, Linea Bimbi Bio Acqua di Colonia Neonato e Bambini “Acqua Luigia”. Prezzo: 11,40€ su amazon.it

Suavinex, Baby Cologne. Prezzo: 14,77€ su amazon.it

Molto apprezzata è anche la Baby Cologne di Suavinex, un’acqua di colonia per bambini piccoli e neonati che offre una ventata di profumata freschezza ai piccini (e alle mamme). L’aroma? Giglio e mughetto.

***Il post contiene link affiliati***

Cari mamme e papà, non abbiamo ovviamente terminato: a pagina 2 scopriamo insieme altri profumi per bambini famosi e amati e vedremo qualche alternativa “di nicchia” un po’ più costosa e lussuosa. Ci vediamo di là!