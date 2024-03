PIERPAOLO SPOLLON: UN ATTORE MOLTO RISERVATO

Pierpaolo Spollon è uno degli attori italiani più apprezzati e seguiti del momento. È, infatti, uno degli interpreti di una delle serie tv Rai più viste: Doc – Nelle tue mani, con Luca Argentero. Inoltre ha preso parte anche a un’altra produzione Rai, proposta anche su Netflix, in cui interpreta Nanni Busalla: Blanca. Giovane attore padovano, Spollon ama parlare poco della sua vita privata e protegge fortemente la privacy dei suoi figli. Grazie alla scuola si è avvicinato al mondo della recitazione.

Tutte le foto appartengono al profilo Instagram ufficiale @pierpaolospollon

Di lui si sa poco o nulla, se non a livello cinematografico. È sicuramente un famoso volto per la Rai e il grande pubblico l’ha apprezzato per i molteplici ruoli interpretati. Ma cosa sappiamo di Pierpaolo Spollon? Non ci resta che scoprirlo anche attraverso le sue foto. Via col post!

BIOGRAFIA DI PIERPAOLO SPOLLON, ETÀ E ALTEZZA

Iniziamo col dire chi è Pierpaolo Spollon partendo dai suoi dati anagrafici.

Un giovanissimo Pierpaolo Spollon a Carnevale

È nato a Padova il 10 febbraio 1989 e la sua età attualmente è di 35 anni.





Segno zodiacale acquario, Spollon è alto 180 cm. Secondo quanto riportato su Wikipedia, perché ripetiamo che dell’attore padovano si sa davvero molto poco, suo padre è un commissario di polizia e la mamma un’impiegata civile dell’esercito.

Ha frequentato il liceo scientifico a Padova e grazie proprio alla scuola ha preso parte a un provino, che non ha passato. Però grazie a questo è stato notato dal regista Alex Infascelli, che lo scelse per la miniserie tv Nel nome del male.

Una volta maggiorenne si è trasferito a Roma, dove ha lavorato come cameriere e studiato recitazione nel Centro Sperimentale di Cinematografia nella Capitale. Così a poco a poco ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo

PIERPAOLO SPOLLON: LA CARRIERA DEL GIOVANE ATTORE

L’esordio cinematografico corrisponde con l’uscita del film Terraferma nel 2010. Un anno dopo arriva in tv grazie alla serie televisiva in onda su Rai 1 Una grande famiglia.

Successivamente ha preso parte al film Leoni e nel 2015 viene scelto come protagonista del film La dolce arte di esistere di Pietro Reggiani.

Sempre nel 2015 arriva in una serie tv Rai molto fortunata, L’Allieva, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

E poi ancora La porta rossa e, soprattutto, Doc – Nelle tue mani, con Luca Argentero e Matilde Gioli, altro gioiello di casa Rai.

Entra inoltre a far parte della fiction Che Dio ci aiuti (dalla sesta stagione) e Vite in fuga.

Grazie alla fiction Leonardo con Aidan Turner prende parte alla sua prima produzione internazionale.

Blanca gli conferisce ulteriore successo: la serie con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno lo vede nei panni di Nanni/Sebastiano.

Ha inoltre preso parte alla seconda serie Netflix con Pilar Fogliati Odio il Natale 2.

Dallo scorso anno gira i teatri italiani portando in scena il suo spettacolo one man show Quel che provo dir non so, in cui affronta le sue ansie e parla per la prima volta in pubblico dei suoi figli.

VITA PRIVATA DI PIERPAOLO SPOLLON: TUTTO CIÒ CHE SAPPIAMO

Solo nel 2023, durante un’intervista a Repubblica, Pierpaolo Spollon parla per la prima volta dei suoi figli. Ne ha due, il più grande si chiama Orlando e, adesso, ha all’incirca 5 anni.

Una foto di Spollon in vacanza, dove ha mostrato anche un mini video con i figli

Ha dichiarato di aver reso pubblica la notizia perché funzionale al suo spettacolo, in cui effettivamente parla per la prima volta dei suoi bimbi. Ma ha tenuto a specificare in ogni modo che la sua vita è privata e farà di tutto per farla restare tale.

Pierpaolo spollon ringrazia i padovani per non rendere pubbliche le notizie della sua famiglia

Pare addirittura che gli abbiano offerto molti soldi per parlare e mostrare i figli pubblicamente, ma l’attore ha rifiutato per proteggere la loro identità e la privacy di famiglia.

Per questo ringrazia Padova e tutti i cittadini. Questa è la città dove tutti lo conoscono, dove passeggia con i suoi figli, dove diversi fan hanno scattato delle foto con lui e il resto della sua famiglia. Ma mai nessuno ha reso pubbliche le sue foto sui social, segno che Spollon è molto amato ma soprattutto molto rispettato.

Pierpaolo Spollon è sposato, fidanzato, convive con qualcuno? Chi è la moglie o compagna? Per il momento non se ne sa nulla.

Ragazze, se vi è piaciuto questo post, leggete anche questi:

1) CHI É ALESSANDRO BORGHI

2) DIVORCE RING, L’IDEA DI DI EMILY RATAJKOWSKI

3) ZENDAYA STYLE

Ragazze, ora attendiamo i vostri commenti! Vi piace Pierpaolo Spollon? Avete mai visto qualcuno dei suoi film o delle serie tv a cui ha preso parte? Conoscevate le informazioni di vita privata? Sapevate che Pierpaolo Spollon è papà di due figli? Fateci sapere tutto nei commenti! Un bacione dal TeamClio!