AMAZON PRIME DAY LUGLIO 2025: QUALI SONO LE MIGLIORI OFFERTE MAKE-UP E SKINCARE?

Con l’arrivo di Amazon Prime Day 2025 il mese di luglio diventa l’occasione ideale per fare shopping beauty. Le offerte make-up tra cui poter scegliere sono tantissime tra prodotti per la base viso, mascara, gloss, rossetti e molto altro ancora. Non sono affatto da sottovalutare le offerte sui set di pennelli make-up, anche da portare in viaggio. Per quanto riguarda le offerte skincare via libera a maschere viso, protezione solare, sieri e creme. Se non siete ancora iscritti al programma Amazon Prime, vi consigliamo di farlo il prima possibile: potrete beneficiare di spedizioni gratis e veloci e di speciali offerte dedicate durante i giorni dell’evento.

Credits: Foto di Adobe Stock | Rafael Henrique

Amazon Prime Day Luglio 2025, di scena nelle date comprese tra l’8 e l’11 luglio, è l’evento shopping più atteso dell’estate. Pronte a scoprire insieme le migliori offerte make-up e skincare da non farsi sfuggire con Amazon Prime Day? Allora, iniziamo.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

AMAZON PRIME DAY 2025: LE MIGLIORI OFFERTE MAKE-UP

Con l’Amazon Prime Day di luglio le offerte beauty, come sempre, sono moltissime. Iniziamo dal make-up, con tutto il necessario per il trucco di viso, occhi e labbra. Tra i brand in sconto si distinguono Maybelline, Bourjois e NYX, ma non solo.

FONDOTINTA, CORRETTORI E GLI ALTRI MUST PER LA BASE VISO

Amazon Prime Day 2025 è l’occasione ideale per fare scorta di nuovi prodotti per la base viso, soprattutto in questo periodo che ci vede spesso alle prese con l’abbronzatura e quindi con tonalità diverse da quelle abituali.

Uno dei prodotti più venduti attualmente su Amazon è Bourjois Healthy Mix Glow Tint Essence, a detta di molti dupe di un celebre prodotto di Chanel. Con pigmenti incapsulati e una leggera texture in gel, è il fondotinta perfetto per l’estate.

Bourjois, Healty Mix Glow Tint Essence. Prezzo: 10,26€ su amazon.it





TANTI I PRODOTTI PER LA BASE IN SCONTO PERFETTI PER L’ESTATE

Non ha bisogno di presentazioni il correttore Maybelline Cancella Età. Disponibile in tantissime tonalità, può essere usato per il contorno occhi oppure su tutto il viso per una base leggera e naturale.

Maybelline, Correttore Cancella Età. Prezzo: 6,65€ su amazon.it

Se siete alla ricerca di un buon fondotinta solare vi segnaliamo in sconto questo prodotto di Rilastil. Con SPF 50+, è resistente all’acqua e quindi adatto anche al mare e alla piscina.

Rilastil, Sun System Uniforming Compact Cream SPF 50+. Prezzo: 12,31€ su amazon.it

Rientra tra i prodotti in offerta anche questo blush di NYX. La linea Buttermelt Blush vanta ottime recensioni: i blush in gamma hanno una texture facile da sfumare e che non crea macchia, dal piacevole feeling idratante.

NYX, Buttermelt Blush. Prezzo: 7,40€ su amazon.it

I MASCARA SCONTATI DA PROVARE

I mascara non sono mai abbastanza, quindi perché non approfittare delle offerte make-up Amazon Prime Day 2025? Tra i bestseller in sconto si distingue L’Oréal Telescopic Lift, dall‘effetto allungante e panoramico incredibile.

L’Oréal, Mascara Telescopic Lift. Prezzo: 8,37€ su amazon.it

Se preferite l’effetto ciglia finte date un’occhiata a Max Factor False Lash Effect, per ciglia voluttuose e perfettamente incurvate.

Max Factor, Mascara Volumizzante False Lash Effect. Prezzo: 5,86€ su amazon.it

GLOSS E ROSSETTI PER LABBRA AL TOP

Non mancano le offerte per il trucco labbra. Prezzo piccolo e grandi performance per NYX Duck Plump, gloss volumizzante e rimpolpante arricchito con zenzero per un effetto plump praticamente immediato.

NYX, Duck Plump Gloss. Prezzo: 5,14€ su amazon.it

Se preferite i rossetti liquidi a lunga tenuta, invece, il prodotto che fa per voi è Infaillible Matte Resistance, lipstick ad alta pigmentazione e super long lasting.

L’Oréal Paris, Infaillible Matte Resistance. Prezzo: 8,58€ su amazon.it

I SET PENNELLI DA PORTARE IN VACANZA

Le offerte make-up Amazon Prime Day 2025 includono anche set di pennelli da trucco performanti e convenienti. Si spazia dalle proposte di brand indie meno conosciuti, come Heymkgo, ai kit firmati da Real Technique.

Heymkgo, Set Pennelli Doppia Punta. Prezzo: 11,99€ su amazon.it

Real Technique Travel Fantasy è il set di pennelli che tutte dovremmo avere e portare in viaggio. Contiene pennelli viso e occhi pratici e compatti che occupano davvero pochissimo spazio.

Real Technique, Set Mini Pennelli Travel Fantasy. Prezzo: 14,14€ su amazon.it

AMAZON PRIME DAY 2025: LE OFFERTE SKINCARE DAVVERO VANTAGGIOSE

Le offerte skincare Amazon Prime Day 2025 soddisfano tutti i tipi di pelle e si adattano a qualsiasi esigenza. Tra sieri, creme e maschere viso, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Alcune marche in sconto? La Roche-Posay, Garnier e Rilastil.

SIERI VISO PER OGNI ESIGENZA

I sieri viso Garnier sono tra i più venduti e apprezzati in ambito low cost e attualmente sono scontati su Amazon. Vi segnaliamo in particolar modo questo set, composto dai sieri giorno e notte alla Vitamina C con azione anti-macchie, illuminante e perfezionante.

Garnier, SkinActive Vitamina C Siero Anti-macchie e Siero Notte. Prezzo: 11,32€ su amazon.it

Sono in sconto anche i sieri viso La Roche-Posay. Hyalu B5 è il siero all’acido ialuronico della linea, dall’azione idratante e rimpolpante e adatto a tutti i tipi di pelle.

La Roche-Posay, Hyalu B5 Serum. Prezzo: 26,11€ su amazon.it

LE CREME VISO DA PROVARE ALL’ISTANTE

Continuiamo questa carrellata di offerte skincare Amazon Prime Day 2025 con due creme viso in super sconto. La prima è L’Oréal Paris Midnight Cream, dall’azione riparatrice e rivitalizzante.

L’Oréal, Midnight Cream. Prezzo: 14,42€ su amazon.it

La seconda è Hydra Energy C, a base di vitamina C e dalla gradevole texture sorbetto. Da provare se siete alla ricerca di una crema viso leggera per l’estate.

Korff, Hydra Energy C. Prezzo: 26,82€ su amazon.it

CREME E SPRAY CON PROTEZIONE SOLARE PER UN’ABBRONZATURA SICURA

Siete ancora in tempo per acquistare la protezione solare per quest’estate. Tra i prodotti in offerta spicca la famosissima La Roche-Posay Anthelios UVMUNE 400 SPF 50 +, un fluido invisibile e leggerissimo adatto anche alle pelli miste e grasse.

La Roche-Posay, Anthelios UVMUNE 400. Prezzo: 13,10€ su amazon.it

SU AMAZON SI TROVANO MOLTISSIME PROTEZIONI SOLARI IN OFFERTA

Attualmente in sconto, Hawaiian Tropic Glowing Protection SPF 30 ha un’inebriante fragranza tropicale e dona alla pelle un finish glow molto naturale. Il formato da viaggio è davvero pratico e comodo.

Hawaiian Tropic, Glowing Protection SPF 30. Prezzo: 4,47€ su amazon.it

Alle estimatrici della protezione solare spray consigliamo, invece, Rilastil Sun System Transparent Spray SPF 50+: completamente trasparente, non ha bisogno di essere spalmata.

Rilastil, Sun System Transparent Spray SPF 50+. Prezzo: 12,80€ su amazon.it

LE MASCHERE VISO PER UNA SKINCARE ROUTINE EFFICACE

Infine, ragazze, non fatevi scappare le offerte Amazon Prime Day 2025 skincare sulle maschere viso. Tra le scontistiche più vantaggiose quelle sulle maschere Garnier SkinActive, in tessuto e imbevute di attivi. Il kit qui sotto racchiude 3 maschere viso e 2 maschere per il contorno occhi.

Garnier, Set Maschere in Tessuto. Prezzo: 11,39€ su amazon.it

Jowae propone questa maschera viso purificante all’argilla dall’azione efficace ma delicata, adatta anche alle pelli sensibili.

Jowae, Maschera Viso Argilla Purificante. Prezzo: 9,36€ su amazon.it

Può essere usata anche come maschera lenitiva doposole Rilastil Aqua Maschera Idratante, Riequilibrante ed Emolliente. Ad alta concentrazione di acido ialuronico e ceramidi, idrata, ripara la barriera cutanea ed è adatta a tutti i tipi di pelle.

Rilastil, Aqua Maschera Idratante Riequilibrante ed Emolliente. Prezzo: 15,65€ su amazon.it

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale a tema Amazon Prime Day 2025 make-up, con tutte le offerte per quanto riguarda il mondo del trucco e quelle che riguardano invece la skincare. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Avete già messo qualcosa nel carrello? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!