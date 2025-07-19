QUALI SONO LE BALLERINE ESTATE 2025 DI TENDENZA?

Comode ma al tempo stesso eleganti e femminili, le scarpe ballerine donna sono tornate alla ribalta ormai da diverse stagioni e si confermano un must di questa estate. Tanti i modelli tra cui poter scegliere, diversi tra loro per linee e stile. Le ballerine a rete, mesh e con lacci andranno per la maggiore anche nei prossimi mesi. Allo stesso modo, sono di grande tendenza le ballerine con cinturino e i modelli slingback. A punta oppure dalla classica forma arrotondata, le ballerine si prestano a tantissimi abbinamenti e possono essere sfruttate per varie tipologie di look.

Credits: Foto di Adobe Stock | Towfiqu Barbhuiya

Non mettono d’accordo tutte, ma le ballerine donna sono un classico della moda e – complici corsi e ricorsi – sono recentemente tornate al centro della scena in grande stile. Abbiamo selezionato per voi ballerine Estate 2025 per tutti i gusti e per tutte le tasche, da quelle di brand low cost come Zara e Amazon Essentials a quelle delle migliori marche quali Patrizia Pepe e Clarks. Pronte a scoprirle insieme? Allora, iniziamo.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

BALLERINE A RETE E MESH: IL TREND DELL’ESTATE 2025

Traforate, con trama a rete, le ballerine mesh sono senza se e senza ma uno dei trend di questa stagione calda. Lo dimostrano i tantissimi modelli che si rifanno a questo mood appartenenti alla nuova collezione Zara.

Zara, Ballerina Intrecciata. Prezzo: 25,95€ su zara.com

Il brand colosso del low cost firma svariate proposte a tema ballerine donna a rete. Se vi piacciono le trasparenze ma l’idea della scarpa mesh non vi convince vi proponiamo una valida alternativa: le ballerine in tulle, ugualmente particolari ma con un twist più romantico.





Zara, Ballerina Rete Fiocco. Prezzo: 39,95€ su zara.com

Zara le propone a pois o a fiori, nel segno di uno stile lezioso e giocoso perfetto per le scanzonate giornate estive.

Zara, Ballerina in Rete con Fiori. Prezzo: 15,95€ su zara.com

ELEGANTI: I MODELLI CON CINTURINO DA AVERE

Le ballerine più eleganti in assoluto sono quelle con cinturino, di ispirazione vagamente vintage e bon ton. Il cinturino avvolge il collo del piede e rende la calzata stabile. Inoltre, impreziosisce la scarpa rifacendosi al mood delle Mary Jane.

Vagabond, Ballerina Cinturino Delia. Prezzo: 74,90€ su aboutyou.com

LE BALLERINE CON IL CINTURINO SONO MOLTO ELEGANTI E FEMMINILI

Se lo stile classico non fa al caso vostro, sbizzarritevi con borchie e dettagli traforati.

Karl Lagerfeld, Ballerina con cinturino. Prezzo: 179,00€ su aboutyou.com

Molti brand, da Vagabond a Steve Madden passando per Clarks, firmano ballerine Estate 2025 con cinturino chic e con una marcia in più.

Clarks, Fawna Jane Ballerine. Prezzo: 76,99€ – 83,30€ su amazon.it

CONTINUA LA TENDENZA DELLE BALLERINE SLINGBACK

Un altro modello di scarpe ballerine molto apprezzato dalle estimatrici dello stile retrò è senza alcun dubbio la ballerina slingback, con tallone scoperto.

NeroGiardini, Ballerine Donna Tessuto e Pelle. Prezzo: 108,00€ su nerogiardini.it

Le più belle per l’estate? Quelle in tessuto, come il denim, o dai toni metallizzati per valorizzare l’abbronzatura e farci risplendere di sera anche in occasioni speciali.

Steve Madden, Ballerina in Argento. Prezzo: 116,95€ su aboutyou.com

TORNANO LE BALLERINE CON I LACCI

La nuova collezione di Patrizia Pepe anticipa una delle prossime tendenze a tema ballerine. Per quest’estate – così come per il prossimo autunno – andranno nuovamente di moda le ballerine con i lacci. La particolarità del modello Dancing è la suola in gomma, simile in tutto e per tutto a quella delle sneakers.

Patrizia Pepe, Ballerine Dancing Skin Laminate. Prezzo: 225,00€ su patriziapepe.com

Comodissime e stilose, queste ballerine diventeranno sicuramente un accessorio cult della stagione delle foglie.

Patrizia Pepe, Ballerine Dancing Skin in Suede Rosso. Prezzo: 195,00€ su patriziapepe.com

A PUNTA ROTONDA O ALLUNGATA: LE BALLERINE COMODE ESTATE 2025 PER LOOK COMFY

Le scarpe basse Estate 2025 sono la prima scelta per moltissime donne che, in qualsiasi occasione, non hanno alcuna intenzione di rinunciare alla comodità. Se siete alla ricerca di ballerine comode puntate sui classici modelli stile ballet, con tomaia flessibile e pieghevole.

Amazon Essentials, Ballerine Belice. Prezzo: 20,00€ su amazon.it

CON FIOCCHETTO PER UN TOCCO ROMANTICO E BON TON

Per un tocco di romanticismo, optate per i modelli con fiocchetto in punta: semplicemente irresistibili! Ballerine di questo tipo, soprattutto se scelte in un colore basico come l’inossidabile nero, possono essere indossate davvero con tutto: dai jeans ai long dress.

Geox, Charlene Ballerine Donna. Prezzo: 26,39€ – 51,29€ su amazon.it

Le ballerine a punta sono l’ideale per sfinare il piede e slanciare la figura. Sceglietele in un colore acceso e grintoso, come il fucsia, per non passare inosservate. Un paio di scarpe coloratissime è proprio quello che ci vuole in estate: un accessorio statement capace di connotare immediatamente l’outfit di glam e personalità.

Love Moschino, Ballerine Donna a punta. Prezzo: 92,65€ – 206,00€ su amazon.it

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus a tema scarpe ballerine donna Estate 2025, con tanti accattivanti modelli da mettere ai piedi. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Quali di queste ballerine preferite? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!