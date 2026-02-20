QUALI SONO I BERRETTI LANA DONNA DA AVERE?

Il berretto di lana è il classico cappello di lana a cuffietta (anche detto modello beanie, per intenderci) da sfoggiare nel periodo invernale. I berretti lana donna, però, possono essere anche eleganti, particolari e ricercati se declinati in modelli diversi. La presenza di ricami e applicazioni fa la differenza e dona immediatamente un twist glam anche al più semplice dei look. La scelta è davvero ampia. Si spazia dai berretti lana donna ai ferri o che, comunque, riproducono quel tipo di lavorazione, ai modelli come basco e cappello a cloche. Ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le tasche, dai berretti lana donna firmati dalle migliori marche alle proposte low cost.

Credits: Foto di Adobe Stock | Mila103

Abbiamo selezionato per voi berretti lana donna in grado di adattarsi a qualsiasi look e a ogni esigenza di stile. Pronte a scoprirli insieme? Da Falconeri a Zara, non c’è che l’imbarazzo della scelta: iniziamo subito.

BERRETTI LANA DONNA: IL BEANIE (O CUFFIA) NON DEVE MANCARE NELL’ARMADIO

I cappelli Inverno 2026 non sono semplicemente alleati contro il freddo ma anche preziosi alleati di stile. Il cappello di lana invernale è l’accessorio che, più di ogni altro, nella stagione fredda aggiunge un tocco in più al look di tutti i giorni completando l’outfit.

IL BERRETTO DI LANA SI ADATTA A QUALSIASI TIPO DI STILE E DI LOOK

I berretti lana donna più diffusi e versatili sono senza alcun dubbio i cosiddetti beanie. Questo modello altro non è che quella che semplicemente definiamo cuffia e può essere indossato in mille modi diversi. Tanti i brand a includere i berretti lana donna a cuffia nelle loro collezioni, da Zara a Dixie.

Zara, Berretto Beanie in Maglia con risvolto. Prezzo: 22,95€ su zara.com





Le composizioni miste vanno per la maggiore e, a seconda del proprio gusto, è possibile scegliere tra modelli diversi. Si spazia dal berretto con risvolto, che tende a essere leggermente più largo e lungo sopra la testa, alla classica cuffietta.

Dixie, Cuffia in misto lana tinta unita. Prezzo: 24,50€ in offerta su dixiefashion.com

Può essere liscio oppure a costine, declinato in colori evergreen e basici come grigio e nero oppure in tonalità più accese e brillanti, come i colori fluo, o in sfumature tenui e delicate come il rosa.

Patrizia Pepe, Berretto in maglia a costina. Prezzo 85,00€ su patriziapepe.com

Pieces, Beanie Donna. Prezzo: 13,59€ su amazon.it

I MODELLI ANTI-FREDDO PERFETTI PER FARE SPORT

I berretti lana donna risultano molto comodi nel periodo invernale, anche quando si tratta di fare sport all’aperto. L’ideale in questi casi è puntare su modelli davvero molto caldi, come i berretti con interno di pile.

Lallier, 100% Lana Merino Berretto Fodera in Pile. Prezzo: 19,99€ su amazon.it

ADIDAS E NIKE FIRMANO BERRETTI LANA DONNA SPORTIVI E COLORATI

Firmano berretti lana donna perfetti per il tempo libero tutti i principali brand che si occupano di sportswear. Adidas – che, in questi giorni, sta spopolando per la sua giacca virale – include in collezione cuffiette in lana dai colori irresistibili.



Adidas, Berretto Adicolor. Prezzo: 23,00€ su adidas.com

Si trovano berretti lana invernali molto carini anche da Nike. Molti modelli della collezione Autunno/Inverno, tra l’altro, sono attualmente disponibili a prezzi scontati super convenienti.

Nike, Berretto Futura Nike Peak. Prezzo: 20,99€ in offerta su nike.com

I BERRETTI LANA DONNA PARTICOLARI SONO AI FERRI E DECORATI

I berretti lana donna sono l’accessorio casual per eccellenza, ma tra le proposte dei vari brand si distinguono anche modelli particolari e dal gusto ricercato. Pensiamo, per esempio, ai modelli lavorati ai ferri – che sembrano quindi fatti a mano – come quelli con le trecce.

Melegari, Berretto Basco di Maglia | Acrilico Lana e Alpaca | Lavorazione a trecce. Prezzo: 19,90€ su amazon.it

Sono un must intramontabile i berretti lana donna decorati con applicazioni quali strass, ricami e perline. Falconeri ne propone di bellissimi per questa stagione fredda.

Falconeri, Berretto con trecce e strass in cashmere ultrasoft. Prezzo: 148,00€ su falconeri.com

DAL COLBACCO AL CAPPELLO A CLOCHE, I MODELLI PER UN LOOK CHIC E RICERCATO

A proposito di berretti lana donna particolari, soffermiamoci adesso su alcuni modelli eleganti e chic. Uno dei più raffinati, da vera regina delle nevi, è il colbacco in lana con peluche.

Falconeri, Colbacco in Cashmere e pelliccia. Prezzo: 198,00€ su falconeri.com

Dallo stile vintage e con un’allure d’altri tempi, il cappello in lana a cloche (o a secchiello) è l’ideale per tutte le estimatrici dei look bon ton. Da abbinare con un bel cappotto, questo modello è davvero molto raffinato e femminile.

Superora, Cappello donna 100% Lana Cloche Vintage Secchiello. Prezzo: 19,99€ su amazon.it

Se ne trovano di originali anche su Amazon, più lineari e minimal oppure valorizzati da decorazioni come fiori a contrasto. Zara si allinea a questo trend che ammicca al passato suggerendo cappelli a cloche effetto lana cotta.

Zara, Berretto Misto Lana a Contrasto. Prezzo: 22,95€ su zara.com

