COSA COMPRARE AL BLACK FRIDAY AMAZON 2025 MAKE-UP E SKINCARE?

Eccoci all’appuntamento di shopping più atteso dell’anno: parliamo, ovviamente, del Black Friday Amazon, che anche quest’anno è ufficialmente partito! Dal 20 novembre al 1 dicembre sono attive le offerte Amazon Black Friday. Per questo abbiamo pensato di farvi conoscere i deal più succosi a tema Black Friday Amazon 2025 beauty. Scopriremo, perciò, le migliori offerte di trucco e cura della pelle che potrete trovare sul famoso e-commerce. Nel post vedremo cosa comprare al Black Friday Amazon make-up e skincare, dividendo i prodotti in base al loro utilizzo: per occhi, viso e labbra. Seguiteci!

Credits: Foto di Adobe Stock | Maryna e PixieMe

Ogni anno a novembre si accendono le offerte online per il Black Friday Amazon make-up e skincare. Per il 2025 l’appuntamento è segnato per il 20 novembre, ma c’è una novità: rispetto alle scorse edizioni, per quest’anno gli sconti dureranno ben 12 giorni, fino al 1 dicembre compreso. Cosa acquistare tra i prodotti make-up e skincare in offerta su Amazon per il Black Friday? Non temete: è vero, i deal sono migliaia, ma per trovare i migliori ci siamo messe d’impegno noi del TeamClio. Non perdiamo altro tempo utile, quindi: vi aspettiamo qui sotto nel post per scoprire i più succosi. Cominciamo subito, via col post!

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

BLACK FRIDAY AMAZON 2025 MAKE-UP, LE OFFERTE IMPERDIBILI

Cominciamo con il ricordarvi, se già non lo siete, di diventare membri Amazon Prime: con questo servizio esclusivo, infatti, avrete diritto alla spedizione veloce e gratuita sempre, oltre ad altri vantaggi come modalità di pagamento super convenienti e servizi extra, come Amazon Prime Video, solo per fare un esempio.

IL BLACK FRIDAY AMAZON 2025 SUL MAKE-UP GARANTISCE MIGLIAIA DI OFFERTE DI CUI APPROFITTARE

Entrando nel vivo della questione: cosa comprare al Black Friday Amazon 2025 di make-up? Le offerte sono veramente tantissime, anche se gli sconti più succosi sono spesso garantiti su brand della grande distribuzione, come L’Oréal Paris e Maybelline New York, ma ovviamente non sono le sole marche a essere interessate da una scontistica interessante. Siete pronti a scoprire i migliori prodotti trucco del Black Friday Amazon? Cominciamo!

PRODOTTI PER LA BASE, DAI FONDOTINTA AI CORRETTORI TOP DA AVERE

Cominciamo il nostro viaggio nelle offerte Amazon beauty in occasione del Black Friday 2025 con un prodotto multiuso per la base trucco: viene consigliato come primer illuminante, ma grazie alla leggera coprenza può diventare anche un sostituto del fondotinta nelle giornate in cui non si vuole realizzare una fullface. Parliamo del Multitasker Better than Filters di Rimmel London. Riduce i rossori, illumina e uniforma l’incarnato.

Rimmel London, Multi-Tasker Better Than Filters, 004 Light Medium – Primer Glow Booster Illuminante. Prezzo: 11,19€ su amazon.it





Un fondotinta in siero super chiacchierato è anche il protagonista delle offerte del Black Friday Amazon make-up. No Makeup Foundation Serum di Perricone MD è in sconto speciale, e -fossimo in voi- non ce lo faremmo sfuggire. Copre le imperfezioni e lascia un finish naturale, in una formula impalpabile e light sulla pelle.

Perricone MD, No Makeup Foundation Serum Broad Spectrum SPF20 – 30ml. Prezzo: 31€ su amazon.it

Se preferite le BB cream, allora date uno sguardo a uno dei prodotti Physicians Formula più chiacchierati: la Mineral Wear Diamond Perfector BB Cream offre una copertura leggera e un effetto dewy unico, in una formulazione arricchita da vitamina E.

Physicians Formula, Mineral Wear Diamond Perfector BB Cream – Fondotinta Idratante Colorato con Estratti di Diamante e Vitamina E – Copertura Leggera. Prezzo: 6,86€ su amazon.it

L’altra offerta Black Friday Amazon 2025 make-up da non perdere riguarda uno dei correttori low cost anti-age più famosi di sempre: Il Cancella Età di Maybelline New York uniforma il contorno occhi e non entra nelle pieghette, durando a lungo e regalando una performance molto buona, considerando anche il prezzo conveniente. Sarà per questo che rimane da diversi anni uno dei bestseller del brand!

Maybelline New York, Il Cancella Età – Correttore Liquido Multiuso Colore 02 Nude – confezione da 3. Prezzo: 22,59€ su amazon.it

I MASCARA DA COMPRARE SU AMAZON PER IL BLACK FRIDAY 2025

Veniamo ora al trucco occhi: in offerta per il Black Friday Amazon trucchi ci sono diversi prodotti da non farsi sfuggire, come alcuni tra i mascara più performanti di sempre. Un’offerta davvero imperdibile, a un prezzo di poco più di 5€, è quella del Day2Night di Rimmel London, che promette un volume estremo ed extrablack.

Rimmel London, Mascara Day 2 Night – Formula Modulabile per Lunghezza e Volume Estremo. Prezzo: 5,39€ su amazon.it

Sono sensazionali le ciglia che promette il Maybelline New York Firework, un mascara che punta ad allungare, volumizzare e separare bene le ciglia grazie allo scovolino in silicone e le setole a spirale. Contiene vitamina B5 e garantisce fino a 24 ore di tenuta.

Maybelline New York, Mascara Ciglia Sensazionali Firework – Confezione da 2. Prezzo: 19,58€ su amazon.it

Un mascara molto amato, ma stavolta da annoverare tra i prodotti sopracciglia, e anche in sconto su Amazon per Black Friday 2025 è questo: il Thick&Brow di Essence fissa, colore e volumizza grazie alle fibre contenute nella formulazione.

Essence Cosmetics, THICK & WOW! – Mascara fissante sopracciglia, volumizzante – Confezione da 2. Prezzo: 6,89€ su amazon.it

TRUCCO LABBRA, COSA ACQUISTARE DURANTE GLI SCONTI BLACK FRIDAY AMAZON

Le labbra meritano attenzione e un trucco che le faccia davvero risaltare, che garantisca al contempo buona durata e un colore ben dosato e di tendenza. Tra le offerte da tenere d’occhio c’è sicuramente la matita labbra a lunga durata di Max Factor: la Colour Elixir Lip Liner non secca le labbra grazie alle vitamine C ed E e all’olio d’oliva presenti nella formulazione.

Max Factor, Colour Elixir Lip Liner – Matita Labbra Lunga Durata – Colorazione 25 Brown N Bold. Prezzo: 4,04€ su amazon.it

Lip Lingerie XXL è un rossetto liquido economico firmato NYX che è più volte diventato virale per i colori eccezionali e l’ottima resa. In occasione degli sconti Black Friday su Amazon lo trovate in un set da 2 rossetti a un prezzo decisamente interessante.

NYX Professional Makeup, Lip Lingerie XXL Rossetto Liquido Matte 04 Flaunt It No Transfer Formula Vegana Lunga Tenuta – Confezione da 2 Rossetti. Prezzo: 25,39€ su amazon.it

PENNELLI E SPUGNETTE, I TOOL DA AVERE

Non dimentichiamoci, poi, dei tool per realizzare un buon trucco. In sconto in occasione dei deal del Black Friday Amazon ci sono diversi kit che possono aiutarci a stendere in maniera professionale i nostri prodotti make-up, come quello di HEYMKGO, un set pennelli con ben 15 referenze per viso e occhi.

HEYMKGO, Pennelli Make Up – 15 Pezzi Set Pennelli Trucco Professionale con Trousse in Pelle PU, Champagne Gold Kit. Prezzo: 11,39€ su amazon.it

Le spugnette make-up aiutano a rendere il trucco più omogeneo e glowy: in occasione degli sconti perché non acquistare anche un set di sponge? I prezzi online sono davvero imbattibili.

Carehabi, Set di 32 spugnette trucco make up con 24 puff cipria triangolo. Prezzo: 7,80€ su amazon.it

OFFERTE BLACK FRIDAY AMAZON SKINCARE 2025, COSA SCEGLIERE

Arriviamo ora a parlare dei prodotti per la skincare da comprare durante il Black Friday Amazon 2025. Come muoversi per quanto riguarda la scelta della formulazioni? In generale, ragazze, il nostro consiglio è di cercare creme studiate per il nostro tipo di pelle, ma non solo.

LA SKINCARE ROUTINE FA LA DIFFERENZA: ECCO COSA COMPRARE AL BLACK FRIDAY AMAZON 2025

L’ideale è anche modificare la skincare routine in base alla stagione: in questo caso sono approvate formulazioni idratanti e illuminanti, che possano combattere il “grigiore” autunnale e nutrire la cute, che può essere più tendente al secco. Cominciamo subito, però, con i nostri consigli!

LE CREME VISO DA AVERE ASSOLUTAMENTE

Una linea skincare che è amata fin dalla sua uscita e che, quindi, rimane un assoluto bestseller L’Oréal Paris è la Revitalift. Risulta un ottimo modo per approcciare, per la prima volta, i cosmetici anti-rughe. In occasione degli sconti del momento, poi, trovate su Amazon un kit completo per avere tutti i prodotti fondamentali: dal siero viso alle creme giorno e notte, per provare i benefici dell’acido ialuronico a effetto filler (estetico).

L’Oréal Paris, Kit Revitalift Filler. Prezzo: 51,97€ su amazon.it

Altra crema antirughe effetto rimpolpante, stavolta ancora più economica, è quella di Acqua alle Rose: la versione con acido ialuronico vegetale ha un’azione riempitiva e rimpolpante, grazie alla presenza degli estratti di rosa nera.

Acqua alle Rose, Crema Viso Antirughe Rimpolpante con Attivi Anti-Età di Rosa Nera e Acido Ialuronico Vegetale – Crema Viso Antirughe ad Azione Riempitiva. Prezzo: 8,54€ su amazon.it

Chi ha la pelle secca troverà sollievo da questa crema viso Foreo: la SUPERCHARGED Crema Idratante Viso HA+PGA è in sconto quasi al 50% in occasione delle offerte Amazon Black Friday beauty 2025. Con acido ialuronico, squalano e vitamina E promette una pelle idratata e levigata.

FOREO, SUPERCHARGED Crema Idratante Viso HA+PGA – Crema Viso Antirughe – Acido Ialuronico e Squalano – Vitamina E – Vegano – Cruelty free e senza glutine – 50ml. Prezzo: 24,90€ su amazon.it

PRODOTTI PER IL CONTORNO OCCHI E LE LABBRA

Gli occhi, ovviamente, non sono da meno. La crema contorno occhi anti-rughe Nivea Q10 riduce occhiaie, borse e segni d’espressione, garantendo al contempo un risultato luminoso e anti-stanchezza, grazie alla presenza della vitamina C.

NIVEA, Q10 Anti-Rughe Energy Contorno Occhi Illuminante 15ml – Crema contorno occhi antirughe, energizzante e idratante. Prezzo: 8,89€ su amazon.it

Potete usarla nella skincare routine serale oppure come boost d’idratazione anche prima del make-up, ma sicuramente si tratta di una maschera contorno occhi in hydrogel davvero pazzesca, da acquistare al volo considerando i prezzi vantaggiosi del Black Friday Amazon. Parliamo della Iris maschera occhi in patch di Foreo, a base di vitamine, ceramidi e retinolo, per un contorno occhi fresco, liscio e luminoso.

FOREO, IRIS Maschera Occhi – Patch Occhiaie e Borse – Idratante e Rinfrescante – Vegano – Pach Occhi per borse e occhiaie – Tutti i tipi di pelle. Prezzo: 21,90€ su amazon.it

I trattamenti labbra non sono da scordare: per il loro benessere, specialmente in questo periodo dell’anno, un buon lip balm non deve mancare mai. Il Labello balsamo labbra versione Black Berry contiene ingredienti di origine naturale in una formula idratante e leggermente colorata, ideale per le labbra secche, visto che non evidenzia le pellicine.

Labello, Blackberry Shine Burrocacao Labbra 4.8 g – Balsamo Labbra Colorato All’Aroma Di More. Prezzo: 5,25€ su amazon.it

MASCHERE VISO E ALTRE REFERENZE PER LA SKINCARE ROUTINE

Altro step fondamentale di ogni beauty routine che si rispetti è quello dedicato alle maschere viso. In occasione delle offerte Black Friday Amazon skincare, ragazze e ragazzi, è in super sconto una delle mask più desiderate di sempre. Parliamo, come avrete intuito, della Cold Plasma+, la maschera viso intensiva in gel di Perricone MD. Si tratta sempre di un prodotto premium, ora disponibile a un prezzo scontato quasi del 50%.

Perricone MD, Cold Plasma Plus+ Intensive Gel Mask. Prezzo: 48€ su amazon.it

Altro prodotto da avere assolutamente per una coccola extra, stavolta nel comparto dei low cost, è una maschera in tessuto a marca Garnier. Il set di quattro maschere in tessuto della linea Skinactive costa meno di 20€ e garantisce formule green e un relax assicurato, per una pelle curata e rimpolpata sempre.

Garnier, SkinActive Hydra Bomb Maschera Viso in Tessuto Super Idratante Rimpolpante + Cryo Jelly Maschera Viso Anti-Fatica in Tessuto Effetto Ghiaccio. Prezzo: 19,99€ su amazon.it

SKINCARE CORPO, COSA NON FARSI SFUGGIRE DURANTE IL BLACK FRIDAY AMAZON 2025

Non dimentichiamoci, poi, anche dei prodotti per la skincare corpo che, in occasione del Black Friday di Amazon di quest’anno, hanno sconti importanti e decisamente appetitosi.

Per cominciare, ragazze e ragazzi, il nostro consiglio è di puntare su uno scrub corpo, per eliminare le cellule morte e far sì che i trattamenti successivi siano più efficaci. Il Talasso Scrub di Collistar ha effetto rassodante grazie al sale rosso delle Hawaii e ha una profumazione dolce e delicata di ciliegia. Al momento si trova al 60% di sconto: meglio inserirlo nel carrello subito, prima che terminino le scorte!

Collistar, Talasso Scrub Rassodante con Sale Rosso delle Hawaii ed Estratto di Ciliegia – Azione Purificante Levigante e Rassodante. Prezzo: 19,85€ su amazon.it

Dopo l’esfoliazione, come sempre è il momento di passare all’idratazione: in super sconto Black Friday Amazon 2025 skincare c’è il famoso Lait Corporel di Biotherm, un latte corpo ad azione anti-secchezza per ogni tipo di pelle. Gli estratti di agrumi rinvigoriscono ed energizzano.

Biotherm, Lait Corporel – Latte corpo idratante intensivo ad Azione anti-secchezza per tutti i tipi di pelle, Arricchito con estratti di agrumi. Prezzo: 17,05€ su amazon.it

Il momento della depilazione è importantissimo per rispettare la pelle: deve essere effettuata con prodotti delicati, ma efficaci, che non stressino la cute e la lascino liscia. Un marchio che sta spopolando (e a ragione) è sicuramente Fler: le sue linee dedicate alla depilazione dolce con rasoio sono sempre richiestissime e virali. In occasione del Black Friday Amazon trovate tutti i set al 25% di sconto: impossibile lasciarli lì!

Fler, Smooth Skin Set – Set Rasoio Donna con Supporto e 2 Lamette di Ricambio con Mousse per la Depilazione e Crema Corpo Lenitiva, Lametta con Aloe Vera – Colore Rosa Blush. Prezzo: 33,67€ su amazon.it

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Piaciuto il post? Allora leggete anche:

1) PERCHÉ SI CHIAMA BLACK FRIDAY?

2) I PRODOTTI BEAUTY DA COMPRARE SU AMAZON A NOVEMBRE

3) I MIGLIORI FONDOTINTA LOW COST DA ACQUISTARE SU AMAZON

Via Tenor

Eccoci alla fine anche del post odierno, dedicato alle offerte beauty del Black Friday Amazon 2025 make-up e skincare. Il focus di oggi era tutto sui prodotti di bellezza in super sconto, ma ora chiediamo a voi: vi piace la selezione che abbiamo fatto? Ci sono prodotti, cosmetici o creme viso, che consigliereste alla community? Fateci come sempre sapere cosa ne pensate con un commento sui nostri social, un abbraccio dal TeamClio!