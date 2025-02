CAPPOTTO BLU DONNA: UN CAPOSPALLA DA AVERE NELL’ARMADIO

Il cappotto blu donna è a tutti gli effetti un classico del fashion. Da indossare al posto del cappotto nero, è ugualmente versatile e facile da abbinare. Sono tante le sfumature tra cui poter scegliere, dal blu elettrico al blu notte. Le nuance brillanti sono perfette per look da giorno glamour e creativi, mentre quelle scure si addicono anche alla sera e alle occasioni più formali. Per quanto riguarda i modelli, il cappotto blu donna corto stile caban va per la maggiore insieme agli altri modelli a doppiopetto. Il più gettonato in assoluto? Il cappotto blu donna lungo e oversize, parte delle collezioni di moltissimi brand tra cui Zara per il fast fashion e Max Mara per il lusso.

Credits: Foto di Adobe Stock | The Little Hut

Il cappotto blu donna è molto più di una semplice alternativa al “solito” cappotto nero. Elegante e versatile, è un capospalla che si presta a una miriade di abbinamenti e che è in grado di adattarsi a qualsiasi occasione d’uso. Pronte a scoprire insieme quali sono i modelli TOP? Allora, ragazze, iniziamo subito.

CAPPOTTO BLU DONNA CORTO: DAL CABAN DOPPIOPETTO AI MODELLI AVVITATI

Il blu è un colore molto versatile. Profondo ed elegante, è la scelta alternativa di molte donne che proprio non vogliono cedere al solito cappotto nero. Se si apprezzano i colori scuri, ma si desidera comunque optare per qualcosa di diverso, il cappotto blu può essere sicuramente un’idea vincente.

IL CAPPOTTO BLU DONNA DOPPIOPETTO PER LOOK MANNISH E CHIC

Molti brand includono nelle loro collezioni dei cappotti blu, da Zara – amatissimo in ambito fast fashion – alle marche più costose. I modelli tra cui poter scegliere sono davvero tantissimi, a partire dal cappotto blu donna corto. In particolar modo, è il caban – cappotto doppiopetto di ispirazione maschile – ad affollare molte delle collezioni Autunno/Inverno.

Zara, Cappotto corto doppiopetto Blu Marino. Prezzo: 49,95€ su zara.com





C’è spazio anche per modelli leggermente più lunghi e avvitati, dalle linee scivolate e adatti in particolar modo alle petite dalla fisicità esile.

Allegra K. Cappotto Monopetto Donna Blu Scuro. Prezzo: 79,51€ – 111,53€ su amazon.it

I MODELLI MIDI, VERSATILI E FACILI DA ABBINARE

I più duttili in assoluto, capaci di adattarsi un po’ a tutte le forme del corpo, sono i modelli midi. Questi, di solito, arrivano a metà coscia o sopra il ginocchio e possono essere indossati sia in versione casual che in chiave più elegante.

Proprio come per il cappotto marrone, altro grande trend di stagione, il cappotto blu donna è un passepartout da sfoggiare in qualsiasi momento della giornata. I modelli di media lunghezza, sotto questo punto di vista, hanno addirittura una marcia in più.

Jophy & Co., Cappotto invernale maniche lunghe doppiopetto cintura. Prezzo: 39,95€ su amazon.it

Firmano cappotti blu donna midi brand come Jophy&Co. e Tommy Hilfiger, brand simbolo dello stile casual chic statunitense. Il modello qui sotto, per esempio, rappresenta un ottimo investimento: basta indossarlo con un look total denim e un paio di sneakers per stare comode e sfoggiare un outfit curato.

Tommy Hilfiger, Cappotto Tessuto Donna Blu Deserty Sky. Prezzo: 214,52€ – 230,30€ su amazon.it

BLU NOTTE E BLU ELETTRICO SONO LE SFUMATURE DEL MOMENTO

Concentriamoci per un attimo sulle diverse sfumature di blu e su quelle che risultano più facili da indossare e da abbinare. Avere nell’armadio un cappotto blu notte o blu navy è una mossa furba perché queste tonalità di blu così scure si rivelano sfruttabili tanto quanto altri colori basici come il nero, il grigio o il color cammello.

Grace Karin, Cappotto elegante doppiopetto Blu. Prezzo: 50,99€ su amazon.it

BLU ELETTRICO PER LOOK GLAM

Mood completamente diverso per il cappotto donna blu elettrico. Questo punto di blu, decisamente più chiaro e brillante, è consigliato alle donne che amano osare e indossare colori accesi che non passano inosservati. Il blu elettrico sta benissimo con il nero e con il bianco, ma anche con colori forti a contrasto.

Morgan, Capotto dritto con collo a dente Blu Elettrico. Prezzo: 42,49€ su amazon.it

I CAPPOTTI BLU DONNA ANTIFREDDO PER LOOK AVVOLGENTI

Se si è molto freddolose, non c’è niente di meglio di un bel cappotto caldo e pesante. I modelli stile Teddy o in lana bouclé sono cozy e morbidi, adatti alle giornate dal clima più rigido.

Desigual, Cappotto Tessuto Blu. Prezzo: 119,40€ – 121,39€ su amazon.it

Nelle città fredde tornano utili anche i cappotti imbottiti, come il modello qui sotto di Tom Taylor. Il classico cappotto blu donna in panno diventa molto più caldo grazie a uno strato di imbottitura e un avvolgente collo alto.

Tom Taylor, Cappotto collo alto donna Sky Captain Blue. Prezzo: 99,22€ – 109,56€ su amazon.it

DA ZARA A MAX MARA, IL CAPPOTTO BLU DONNA LUNGO E OVER È UN MUST

Insieme al cappotto bianco donna, il cappotto blu donna è davvero un capo che vale la pena avere nel guardaroba invernale. La sua variante più cool è senza alcun dubbio quella oversize: il cappotto blu donna lungo e ampio, infatti, domina le scene fashion ormai da diverse stagioni.

Se siete alla ricerca di un buon cappotto blu in lana e non volete spendere troppo vi suggeriamo di dare un’occhiata tra le proposte di Zara.

Zara, Cappotto oversize con lana Blu Marino. Prezzo: 89,95€ su zara.com

Il top di gamma? Il cappotto blu donna di Max Mara. Il modello Picasso è uno dei più venduti ed è la quintessenza dell’eleganza.

Max Mara, Cappotto doppiopetto in lana blu notte Picasso. prezzo: 668,00€ in offerta su maxmara.com

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus a tema cappotto blu donna, capospalla senza tempo che ogni fashionista dovrebbe avere nell’armadio. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Avete un cappotto blu nel guardaroba? Quali di questi modelli preferite? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!