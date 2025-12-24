CAPPOTTO LEOPARDATO: QUALI SONO GLI ABBINAMENTI E I MODELLI SU CUI PUNTARE?

Il cappotto donna leopardato è uno di quei capi che, anche da soli, svoltano il look connotandolo immediatamente di glam e personalità. L’animalier, d’altronde, è uno dei pattern protagonisti dello scenario fashion e negli ultimi anni sta vivendo un autentico boom di popolarità. Il maculato – il leopardato in particolar modo – è gettonatissimo, amato da donne di tutte le età e in grado di adattarsi a diverse esigenze di stile. Dal cappotto leopardato Zara a quello H&M, molti brand del fast fashion hanno inserito nelle loro collezioni modelli animalier. Sono davvero tantissime le marche ad aver ceduto al fascino del maculato, anche su Amazon. Il cappotto leopardato di pelliccia, stile Teddy, è il modello da preferire per look caldi e stilosi. A seconda della propria fisicità è possibile scegliere tra modelli lunghi oppure corti, slim oppure over. Gli abbinamenti e gli outfit con cui potersi sbizzarrire non mancano di certo.

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Glamour, femminile e modaiolo, il cappotto leopardato è un capospalla immancabile nel guardaroba di ogni fashionista che si rispetti. Pronte a scoprire insieme tanti consigli su come abbinarlo e quali sono i modelli TOP del momento? Allora, iniziamo.

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CAPPOTTO DONNA LEOPARDATO: COME ABBINARLO E IDEE OUTFIT

Insieme al cappotto bordeaux, il cappotto donna leopardato è uno di quei capispalla che nelle ultime stagioni hanno riscosso tantissimi consensi conquistando i cuori delle fashioniste. La ragione è presto detta: il cappotto animalier svolta il look, anche quando l’outfit è molto semplice.

Quando si hanno dubbi su come abbinarlo, d’altronde, puntando sul minimalismo si va sul sicuro e il total black è sempre l’idea migliore. Basta indossare un cappotto maculato al di sopra di un dolcevita e di un jeans nero per ottenere in pochi istanti un look glam e very chic.

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IL CAPPOTTO LEOPARDATO STA BENISSIMO CON I COLORI ACCESI COME IL ROSSO

Il cappotto leopardato si presta anche a look più fancy. La regola d’oro, in questi casi, è giocare con il colore. Uno dei migliori abbinamenti, non a caso, è quello con il rosso. Troviamo strepitoso, specialmente in vista della primavera, il look qui sotto composto da cappotto leopardato, t-shirt rossa e jeans a vita alta.

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Per un look sofisticato e ricercato, via libera alle combo di colori come verde bottiglia e bordeaux. Il cappotto leopardato impreziosisce l’outfit elevandolo letteralmente a un altro livello di stile.

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Un altro pregio del cappotto donna leopardato è che piace a donne di tutte le età e che risulta sempre donante, purché sia opportunamente abbinato. I look dai colori accesi sono perfetti per le donne mature consapevoli della propria femminilità e del proprio stile che non hanno paura di osare.

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I MODELLI DI PELLICCIA E I PIUMINI PER LOOK ANTIFREDDO

Per l’inverno e per le basse temperature non c’è niente di meglio del cappotto donna leopardato di pelliccia. Può sembrare un capo impegnativo, ma in realtà le nuove tendenze moda ce lo suggeriscono soprattutto in abbinamento con look casual e sporty, perfino con la classica tuta.

Lungo oppure più corto, in stile vintage oppure casual con il cappuccio, è un capospalla da non sottovalutare se soffrite particolarmente il freddo.

In alternativa, se la pelliccia non vi convince e preferite la morbidezza dell’imbottitura, vi consigliamo di scegliere un piumino leopardato lungo modello cappotto. Sono tanti i brand a proporre piumini leopardati, sia medio-lunghi che più corti.

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CAPPOTTO LEOPARDATO: I MODELLI SLIM PASSEPARTOUT

Il cappotto donna leopardato sa essere estremamente elegante e femminile, soprattutto se opportunamente inserito nell’outfit. I modelli slim e avvitati, stile soprabito, sono i più facili da abbinare e i più adatti alle occasioni formali.

Così come i jeans con stampa animalier, infatti, anche il cappotto maculato può essere indossato sia in versione casual che in modo più elegante. I modelli aderenti risultano senza alcun dubbio essere i più versatili in assoluto.

I cappotti leggeri animalier possono essere sfruttati anche in primavera e in autunno, quindi si rivelano un ottimo investimento. Se avete intenzione di acquistare un capospalla animalier che vi faccia compagnia a lungo, probabilmente questa è la tipologia più adatta da mettere nell’armadio.

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Vero Moda, Giacca Leopardata. Prezzo: 29,99€ su amazon.it

PARTICOLARI E OVER, I CAPISPALLA ANIMALIER MUST HAVE

Tra le proposte delle migliori marche si trovano tantissimi modelli particolari, come i cappotti effetto bouclé e quelli con dettagli ricercati quali frange e bottoni gioiello.

ESISTONO TANTE TIPOLOGIE DI STAMPA LEOPARDATA

A seconda del vostro gusto, ragazze, potete scegliere una fantasia leopardata più chiara o più scura, con macule piccole e discrete oppure al contrario maxi se non vi piace l’idea di passare inosservate e preferite le fantasie che si fanno notare.

Se vi piace osare, non disdegnate il cappotto leopardato colorato. In questo caso la stampa animalier si discosta dalla “classica” palette dei marroni in favore di pennellate di colore ben più vibranti e accese, per look inaspettati e pop che vi permetteranno di distinguervi con uno stile a dir poco unico.

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Via Tenor

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sul cappotto donna leopardato, da anni un must per il guardaroba. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Vi piacciono i cappotti maculati oppure non fanno proprio per voi? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!