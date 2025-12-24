COME INDOSSARE I COLLANT GLITTER?
- I collant glitter sono un accessorio fashion molto richiesto nel periodo delle festività natalizie, ma non solo.
- Ideali per accompagnare i vestiti eleganti invernali quando fa freddo, sono fantastici anche per gli outfit da giorno e non solo da sera.
- Se vi state domandando come vestirsi a Capodanno oppure come vestirsi a Natale, ragazze, i collant glitter oro e argento potrebbero essere la soluzione che vi svolta il look!
- Se vi piacciono le calze vivaci, ragazze, non temete perché ci sono anche opzioni di collant glitter colorate.
- Non abbiate paura a indossare le tonalità più accese perché vi aiutano a personalizzare anche il look invernale più grigio!
Credits: @calzedonia.com, @zara.com e @gi&gi Via Amazon
Si abbinano bene ai vestiti eleganti ma sono in grado di accendere anche gli outfit più basic: i collant glitter oro, argento e colorati sono la scelta ideale se amate indossare gli abiti e le gonne anche con il freddo, senza dovervi per forza arrendere ai pantaloni per rendere il look particolare. Vi aspettiamo qui sotto nel post per parlarne insieme: cominciamo subito!
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CON COSA ABBINARE I COLLANT CON I GLITTER?
Se vi state chiedendo come abbinare le calze collant glitterate, ragazze, la risposta è che si tratta di un indumento molto più versatile di quello che si tende a credere. Infatti stanno ovviamente benissimo con i vestiti eleganti in velluto o satin, ma possono aiutare a elevare anche il look più semplice da tutti i giorni.
I COLLANT GLITTERATI CON BORCHIE SONO SUPER COOL
I collant con strass applicati, poi, possono portare con sé un’anima più rock chic, diventando alleati preziosi per l’outfit più cool della stagione; provate a usarli con gonne corte, anche in ecopelle, e anfibi.
Per un effetto più romantico e sognante scegliete i collant glitter a pois: questa fantasia geometrica rende più sbarazzino il look e sta molto bene anche con scarpe basse, come le ballerine.
Credits: @decoy_official Via Instagram – I glitter si possono usare anche per abbellire i pois decorativi dei collant
Zara, Collant filo metallizzato. Prezzo: 15,95€ su zara.com
Calzedonia, Collant Velati Riga Posteriore Glitter. Prezzo: 12,95€ su calzedonia.com
COLLANT CON STRASS LUMINOSI PER I PARTY
Se quello che cercate è un accessorio fashion per i vostri party di Capodanno o serate danzanti, allora potete cercare anche collant con applicazioni gioiello.
Gli strass super sparkly aiutano a rendere più “da sera” ogni outfit, e si abbinano bene a ogni colore di abito, specialmente se sceglierete i colori neutri come l’argento o il platino.
In commercio si trovano collant glitter con strass grandi, applicati sono su una parte della calza stessa a mò di dettaglio, ma anche collant con borchiette e piccoli strass che ricoprono l’intera superficie della gamba. La scelta dipende solo dall’effetto finale che cercate!
Calzedonia, Collant Rombi Flock e Glitter. Prezzo: 19,95€ su calzedonia.com
JFAN, Calze A Rete Coscia Donna Collant Con Strass In Cristallo. Prezzo: 10,59€ su amazon.it
Per un look più da giorno (ottimo se dovete uscire la mattina per andare in ufficio, ma sapete di dovervi fermare per la vostra serata di party) sono ottimi i collant glitter con strass neri, più “delicati” e meno esclusivamente festaioli.
COLLANT ORO, L’IDEA SPARKLY PER LE FESTE NATALIZIE (E NON SOLO)
I collant glitter oro sono veramente festivi e natalizi, ma sono stupendi anche per illuminare le gambe per un look da sera unico.
In commercio trovate diverse opzioni, dai collant oro in lurex, molto accesi e lucenti, fino ai collant velati con applicazioni dorate in strass, borchie o gioiello.
L’ORO È IL COLORE DELLA STAGIONE FESTIVA PER ECCELLENZA ANCHE NEI COLLANT GLITTER
Molto in voga per questa stagione sono i collant a rete stretta con glitter oro, come nella versione qui sotto, che uniscono il meglio dei due “mondi”: esaltano la bellezza delle gambe per un look seducente ma illuminano con fare sbarazzino grazie ai glitter. Imperdibili.
LEG AVENUE, Lurex Sheer Collant Donna oro. Prezzo: 12,78€ su amazon.it
Calzedonia, Collant in Retina 50 Denari con Glitter Oro. Prezzo: 12,95€ su calzedonia.com
COLLANT GLITTER ARGENTO, PER BRILLARE CON OGNI LOOK
Il colore più amato per questo accessorio è sicuramente il silver, e quindi i collant in glitter argento sono dettagli che non possono assolutamente mancare nel vostro armadio!
Potete acquistare collant velati con glitter piccoli e fitti in argento, oppure optare per una delle proposte più cool della stagione con le fantasie argento su collant velati 20 o 30 denari.
Il decoro che va per la maggiore è sicuramente la fantasia a rombi argento, sia nella versione più fresca e libera con grandi disegni, sia quella con rombi piccoli e geometrici, ideale anche per i look di tutti i giorni grazie alla sua innata eleganza.
Calzedonia, Collant Velati Pois Glitter. Prezzo: 12,95€ su calzedonia.com
Widmann Milano, Collant glitter argento 40 den Taglia unica. Prezzo: 9,98€ su amazon.it
Zara, Collant filo metallizzato argento. Prezzo: 15,95€ su zara.com
QUALI TONALITÀ SCEGLIERE COME COLLANT GLITTER COLORATI?
Ma quindi le nuance più amate sono solo quelle metalliche? Ragazze, nel mondo della moda non ci sono regole: i collant glitter colorati sono altrettanto popolari, specialmente se già normalmente amate i collant colorati lisci.
Tra le tonalità più apprezzate ci sono sicuramente il rosso, fantastico per i look festivi in arrivo, il blu, il verde, ma anche il viola vinaccia e il bordeaux, vero re della stagione fashion.
Gi&Gi, Collant Velati 40 Denari Glitter caratterizzati da un effetto particolarmente brillante in Rosso. Prezzo: 11,29€ su amazon.it
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Eccoci alla fine del nostro post dedicato ai collant glitter oro argento e colorati. E voi, ragazze, amate questa tipologia di accessorio fashion? Se sì, quale tonalità è la vostra preferita? Fateci sapere come sempre la vostra nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!