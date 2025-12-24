COME INDOSSARE I COLLANT GLITTER?

I collant glitter sono un accessorio fashion molto richiesto nel periodo delle festività natalizie, ma non solo. Ideali per accompagnare i vestiti eleganti invernali quando fa freddo, sono fantastici anche per gli outfit da giorno e non solo da sera. Se vi state domandando come vestirsi a Capodanno oppure come vestirsi a Natale, ragazze, i collant glitter oro e argento potrebbero essere la soluzione che vi svolta il look! Se vi piacciono le calze vivaci, ragazze, non temete perché ci sono anche opzioni di collant glitter colorate. Non abbiate paura a indossare le tonalità più accese perché vi aiutano a personalizzare anche il look invernale più grigio!

Credits: @calzedonia.com, @zara.com e @gi&gi Via Amazon

Si abbinano bene ai vestiti eleganti ma sono in grado di accendere anche gli outfit più basic: i collant glitter oro, argento e colorati sono la scelta ideale se amate indossare gli abiti e le gonne anche con il freddo, senza dovervi per forza arrendere ai pantaloni per rendere il look particolare. Vi aspettiamo qui sotto nel post per parlarne insieme: cominciamo subito!

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CON COSA ABBINARE I COLLANT CON I GLITTER?

Se vi state chiedendo come abbinare le calze collant glitterate, ragazze, la risposta è che si tratta di un indumento molto più versatile di quello che si tende a credere. Infatti stanno ovviamente benissimo con i vestiti eleganti in velluto o satin, ma possono aiutare a elevare anche il look più semplice da tutti i giorni.

I COLLANT GLITTERATI CON BORCHIE SONO SUPER COOL

I collant con strass applicati, poi, possono portare con sé un’anima più rock chic, diventando alleati preziosi per l’outfit più cool della stagione; provate a usarli con gonne corte, anche in ecopelle, e anfibi.

Per un effetto più romantico e sognante scegliete i collant glitter a pois: questa fantasia geometrica rende più sbarazzino il look e sta molto bene anche con scarpe basse, come le ballerine.

Credits: @decoy_official Via Instagram – I glitter si possono usare anche per abbellire i pois decorativi dei collant





Zara, Collant filo metallizzato. Prezzo: 15,95€ su zara.com

Calzedonia, Collant Velati Riga Posteriore Glitter. Prezzo: 12,95€ su calzedonia.com

COLLANT CON STRASS LUMINOSI PER I PARTY

Se quello che cercate è un accessorio fashion per i vostri party di Capodanno o serate danzanti, allora potete cercare anche collant con applicazioni gioiello.

Gli strass super sparkly aiutano a rendere più “da sera” ogni outfit, e si abbinano bene a ogni colore di abito, specialmente se sceglierete i colori neutri come l’argento o il platino.

In commercio si trovano collant glitter con strass grandi, applicati sono su una parte della calza stessa a mò di dettaglio, ma anche collant con borchiette e piccoli strass che ricoprono l’intera superficie della gamba. La scelta dipende solo dall’effetto finale che cercate!

Calzedonia, Collant Rombi Flock e Glitter. Prezzo: 19,95€ su calzedonia.com

JFAN, Calze A Rete Coscia Donna Collant Con Strass In Cristallo. Prezzo: 10,59€ su amazon.it

Per un look più da giorno (ottimo se dovete uscire la mattina per andare in ufficio, ma sapete di dovervi fermare per la vostra serata di party) sono ottimi i collant glitter con strass neri, più “delicati” e meno esclusivamente festaioli.

COLLANT ORO, L’IDEA SPARKLY PER LE FESTE NATALIZIE (E NON SOLO)

I collant glitter oro sono veramente festivi e natalizi, ma sono stupendi anche per illuminare le gambe per un look da sera unico.

In commercio trovate diverse opzioni, dai collant oro in lurex, molto accesi e lucenti, fino ai collant velati con applicazioni dorate in strass, borchie o gioiello.

L’ORO È IL COLORE DELLA STAGIONE FESTIVA PER ECCELLENZA ANCHE NEI COLLANT GLITTER

Molto in voga per questa stagione sono i collant a rete stretta con glitter oro, come nella versione qui sotto, che uniscono il meglio dei due “mondi”: esaltano la bellezza delle gambe per un look seducente ma illuminano con fare sbarazzino grazie ai glitter. Imperdibili.

LEG AVENUE, Lurex Sheer Collant Donna oro. Prezzo: 12,78€ su amazon.it

Calzedonia, Collant in Retina 50 Denari con Glitter Oro. Prezzo: 12,95€ su calzedonia.com

COLLANT GLITTER ARGENTO, PER BRILLARE CON OGNI LOOK

Il colore più amato per questo accessorio è sicuramente il silver, e quindi i collant in glitter argento sono dettagli che non possono assolutamente mancare nel vostro armadio!

Potete acquistare collant velati con glitter piccoli e fitti in argento, oppure optare per una delle proposte più cool della stagione con le fantasie argento su collant velati 20 o 30 denari.

Il decoro che va per la maggiore è sicuramente la fantasia a rombi argento, sia nella versione più fresca e libera con grandi disegni, sia quella con rombi piccoli e geometrici, ideale anche per i look di tutti i giorni grazie alla sua innata eleganza.

Calzedonia, Collant Velati Pois Glitter. Prezzo: 12,95€ su calzedonia.com

Widmann Milano, Collant glitter argento 40 den Taglia unica. Prezzo: 9,98€ su amazon.it

Zara, Collant filo metallizzato argento. Prezzo: 15,95€ su zara.com

QUALI TONALITÀ SCEGLIERE COME COLLANT GLITTER COLORATI?

Ma quindi le nuance più amate sono solo quelle metalliche? Ragazze, nel mondo della moda non ci sono regole: i collant glitter colorati sono altrettanto popolari, specialmente se già normalmente amate i collant colorati lisci.

Tra le tonalità più apprezzate ci sono sicuramente il rosso, fantastico per i look festivi in arrivo, il blu, il verde, ma anche il viola vinaccia e il bordeaux, vero re della stagione fashion.

Gi&Gi, Collant Velati 40 Denari Glitter caratterizzati da un effetto particolarmente brillante in Rosso. Prezzo: 11,29€ su amazon.it

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Via Tenor

Eccoci alla fine del nostro post dedicato ai collant glitter oro argento e colorati. E voi, ragazze, amate questa tipologia di accessorio fashion? Se sì, quale tonalità è la vostra preferita? Fateci sapere come sempre la vostra nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!